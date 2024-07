Algo extraño está ocurriendo en la atmósfera de la Tierra: esto descubrió la NASA

Las capas de la atmósfera que nos protegen a los humanos de la radiación ultravioleta del Sol se llama ionosfera. Es muy importante para la vida en la Tierra, por lo que está en constante estudio y monitoreo por la NASA, mediante su satélite GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk).

Pero durante las últimas observaciones, la agencia espacial encontró algo extraño en ella: unas curiosas formas aparecen y desaparecen en distintos lugares de la ionosfera.

Esta es la teoría que maneja la NASA sobre el hallazgo.

El extraño descubrimiento de la NASA en la atmósfera de la Tierra

La NASA encontró una especie de burbujas en la ionosfera que tienen la forma de las letras X y C. Esta capa —que está entre 48 y 965 kilómetros sobre nuestras cabezas— estaría mostrando estas raras formas que, según los informes, no se habían visto con claridad hasta la fecha.

Según la agencia, estas extrañas formas podrían interferir con las comunicaciones humanas, pero todavía continúan estudiándolas, porque no se sabe con certeza su origen, qué son y qué efectos certeros podrían tener en el planeta.

Hasta ahora, se sabe que están compuestas por partículas cargadas, más conocido como plasma y que aparecen en momentos inesperados y en distintos lugares del conjunto de capas: “Sus apariciones sorpresa demuestran que tenemos más que aprender sobre la ionosfera y sus efectos en las señales de comunicación y navegación que la atraviesan”, dijeron desde la NASA.

Y es que estas peculiares estructuras, que han sido descritas como “sopa de letras” podrían dañar las señales de radio y GPS de la Tierra, particularmente porque la ionosfera es la capa que permite que estas señales viajen por largas distancias.

Los científicos aseguraron que este hallazgo refuerza la necesidad de seguir investigando la ionosfera, que es vital para la vida humana —por la protección de la radiación solar y su rol en las señales de radio— y que aparentemente es mucho más compleja de lo que ya se creía.