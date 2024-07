¿Los recientes sismos en el norte de Chile anuncian un megaterremoto?

Eran las 21:50 del pasado 18 de julio, cuando un fuerte movimiento sacudió a gran parte del norte de Chile. Se trató de un sismo de 7.3 escala Richter, cuyo epicentro fue situado a 20 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. La profundidad fue de 166 kilómetros, según los datos del Centro Sismológico Nacional.

Habitantes de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Tarapacá quedaron asustados por la intensidad de la sacudida, y todavía más después de que se comenzara a hablar sobre la posibilidad de que el sismo sea “precursor” de un megaterremoto en la zona.

¿Es real que este gran sismo en el norte indique que pronto llegará un terremoto? Esta es la explicación de un experto.

Experto aclara si es que el sismo 7.3 del norte de Chile es precursor de un megaterremoto

El geólogo de la Universidad del Desarrollo, Luis Donoso, llamó a la calma, pues se trataría de un movimiento normal y esperable porque, como muchos otros puntos en el país, se trata de una zona sísmica.

“Vivimos en un país sísmico y es parte de nuestra realidad”, comienza a decirle a La Tercera. “Está dentro de lo normal de lo que debe ocurrir”.

Sin embargo, sí hay algo que le inquieta al especialista, quien también es geofísico de ENAP Sipetrol y asesor de la FACh: “Me preocupa que se diga que el enjambre sísmico es predictor de algo, cuando en realidad no se puede predecir un terremoto. Además, no se trata de un enjambre sísmico, sino de actividad normal en la zona. Me preocupa porque esto empieza a generar pánico”.

Donoso asegura que en el norte del país hay “una actividad de sismos constante y permanente, donde hay buenas estaciones sismológicas que localizan hasta los movimientos más pequeños”.

Pero si no es un enjambre sísmico, ¿qué explica la seguidilla de movimientos (de pequeña intensidad) que ha estado sintiendo el norte las últimas semanas y ahora, tras el gran sismo de la noche del 18 de julio?

“Un enjambre sísmico es algo que comienza, sin ninguna otra expresión. No nace de ninguna magnitud relevante y desaparecen”, dice el sismólogo.

En cambio, propone la interpretación de que en el norte del país “estamos frente a un fenómeno llamado nido sísmico, que son zonas tectónicas que hacen que cierta región geográfica tiemble de manera constante y frecuente, a veces más o menos, pero no decae en el tiempo”.

Por otra parte, en los datos del Centro de Sismología, posterior al gran 7.3, se registraron más de 40 sismos de todo tipo de magnitudes, no obstante, para el experto se deberían interpretar como réplicas importantes cuando estas estén arriba de al menos 3.0. Gran parte de la extensa lista está por debajo de esa cifra.

Cómo se sabe si un sismo en Chile puede indicar un megaterremoto

“Que esté temblando no necesariamente es precursor de algo más grande. Tuve el privilegio de tener a Edgar Kausel (Premio Nacional de Ciencias) como profesor, y él siempre decía que uno califica a un sismo como precursor, solamente después del terremoto, nunca antes”, dice Donoso a LT.

Por ejemplo, “si hubiésemos localizando sismos magnitud 4 a 7, a 10 o 20 kilómetros del epicentro del gran sismo de anoche, estos calificarían como precursores, pero no se podría saber hasta que ocurra el sismo de alta magnitud”.

Además, el experto resalta que no se puede saber cuándo sucederá un sismo, pero sí se puede detectar aproximadamente dónde podría ser. “Cuando yo tengo una deformación significativa, puedo decir que esa zona está deformada más allá de lo que puedo esperar, pero no puedo ponerle fecha para la dislocación de la roca, que eso genera un sismo”.

“Por otra parte, la historia me puede indicar aproximaciones de cada cuánto en promedio se generan grandes sismos”, dice Donoso. Es decir, si el patrón indica que cada 80 o 90 años hay un movimiento fuerte, es probable que pueda seguir repitiéndose, pero no se puede saber con certeza.