Astro Bot: trayendo a casa todo de nuevo

Hace años Sony incluyó en todas las consolas PlayStation 5, una demo que quería ser un juego y enseñaba a usar las funcionalidades del joystick Dual Sense. Ese título se llamó Astro’s Playroom y fue tan sorpresivo como breve, pero lo más destacable es que probó tener madera y potencial para una segunda parte.

Pues bien, con la excusa de celebrar tres décadas de existencia, la firma japonesa recogió el guante y lanzó —por fin— Astro Bot, una secuela que apela a la nostalgia de los grandes nombres del género de plataformas (Mario, Sonic, Crash, Donkey Kong) y también a los actores de reparto (Earthworm Jim, Aero, Aladdín).

Quienes fueron gamer en los años 90, cuando los títulos de plataformas dominaban el mercado, tienen entre sus manos un gran videojuego para introducir a las generaciones más jóvenes que crecieron con mundos abiertos tipo Minecraft, shooters y simuladores de fútbol.

Astro Bot

También porque Astro Bot incluye decenas de cameos de personajes clásicos de otros títulos que dejaron una huella en el mundo gamer: ahí están Solid Snake de Metal Gear, Spyro the Dragon, Ryu de Street Fighter, Joel y Ellie de The Last of Us, o Kratos de God of War (el listado es gigante).

Lo cierto es que no pasan ni cinco minutos de juego cuando es imposible no recordar a los grandes títulos de Nintendo. Es evidente que sus desarrolladores, el Team Asobi, fueron jugadores de otras generaciones de consolas. Y lo digo en el buen sentido.

Astro Bot, o dónde he visto esto antes

Cómo es Astro Bot de PlayStation 5

Entrando en materia, Astro Bot es un juego para todas las edades, con un desarrollo que permite meterse de lleno en el mundo de un numeroso grupo de robots que viajan por el cosmos montados en una consola de PS5.

De pronto en el espacio son atacados por un alien que altera el viaje, roba algunas piezas y acaban estrellándose en un planeta lejano. En la huída, algunos de estos robots quedan desperdigados por distintas galaxias. Y entonces arranca la misión: recuperar a los amigos perdidos y, para enmendar el rumbo, también debemos recolectar las piezas de la nave.

Raya para la suma: como su antecesor, Astro Bot aprovecha a la perfección hasta el mínimo detalle de la jugabilidad que ofrece la PlayStation 5. Para evitar la repetición, por ejemplo, hay trajes con poderes especiales en cada nivel (algunos muy creativos) y movimientos que requieren abrir la imaginación, un poco de trabajo colaborativo o, a cada tanto, veloces reflejos.

Tal vez el único sino es que cuenta con una historia floja, pero lo cierto es que se olvida rápido: el desarrollo recuerda los mejores momentos de algunos títulos clásicos del género. Por lo demás, la vorágine de su jugabilidad y la variedad de habilidades y personajes abren un verdadero tobogán de diversión.

Astro Bot

Otro detalle a considerar es que el protagonista requiere de precisión absoluta. O dicho de otra manera, equivocarse en un salto o chocar con un rival harán caer a nuestro robot con apenas un simple golpe enemigo o error no forzado, y perder una vida.

Desde LittleBigPlanet que no lo pasaba tan bien con un juego de plataformas (Y no, Astro Bot no es el nuevo Sackboy, aunque sí podría copiarle algo de esa excelente banda sonora). Imperdible.