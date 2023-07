Astrónoma chilena dice que falta evidencia en declaración de ex oficial de EE.UU sobre ovnis: “No es suficiente”

El pasado miércoles, el ex oficial de la Fuerza Aérea, David Grusch declaró ante el Congreso de Estados Unidos, que las autoridades del país están escondiendo evidencia sobre objetos extraterrestres. El militar dijo en el subcomité de Seguridad Nacional en la Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que había entrevistado a funcionarios que tenían conocimiento directo de aviones con orígenes “no humanos”, y que se recuperaron restos “biológicos” de algunas naves.

Al respecto, la astrónoma chilena, Teresa Paneque se mostró escéptica en sus redes sociales. “David Grusch, es un oficial de las Fuerzas Armadas, ex oficial de inteligencia, pero él no ha visto nada de lo que está declarando en primera persona. No tiene la evidencia, no lo ha visto en primera persona. Está hablando de cosas que le han dicho o ha leído, y sus declaraciones van cambiando con cada entrevista que da”, manifestó en un video.

La divulgadora científica también puso en duda que la mayoría de las veces, este tipo de avistamientos ocurran en Estados Unidos. “¿Por qué siempre es Estados Unidos? Hay dos motivos principales por los cuales este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque nuestro planeta es 70% oceáno. Cuando algo cae lo más probable es que caiga al agua, no a un país específico. Segundo, porque hay muchos otros países que también tienes programas especiales, tecnología de punta y monitorean el cielo. Ningún otro país tiene tantos alegatos de conspiraciones extraterestres como Estados Unidos”, aseveró.

“Confíen un poquito en el trabajo que estamos haciendo desde la astronomía. Lo que más queremos es encontrar vida fuera de la tierra”, agregó.

Asimismo, Paneque hizo referencia a cuando en septiembre de 2020, científicos de las universidades de Cardiff, Manchester, Cambridge y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron el descubrimiento de fosfina en las nubes de Venus. El hallazgo se relacionó inmediatemente a una posible forma de vida extraterrestre, en forma de microorganismo.

“Lo publicamos en todas las portadas, no lo escondimos bajo un baúl. No es solamente vida primitiva, también tenemos programas que buscan señales tecnológicas avanzadas en torno a las estrellas”, sentenció Paneque. “Yo elijo creer, no se equivoquen, amo y creo en la vida extraterrestre, pero eso no es suficiente. La evidencia es clave y mientras no se muestre, las conspiraciones serán solo eso, momentos vitales, divertidos y frustrantes para quienes metódicamente buscan señales de vida extraterrestre”, declaró a través de Instagram.