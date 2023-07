Quién es el exmilitar que asegura que Estados Unidos esconde evidencia sobre ovnis

El fenómeno conocido como ovnis ha sido uno de los temas más comentados durante las últimas horas. No porque se haya avistado un elemento que se le pudiera asociar o porque se estrenó alguna película con esa temática, sino que por una discusión que aconteció en uno de los edificios más importantes de Estados Unidos.

El miércoles se desarrolló una intensa audiencia en el interior del Capitolio, en Washington, donde exmilitares entregaron reveladoras afirmaciones sobre sus experiencias con los fenómenos aéreos no identificados (UAP), que es el concepto oficial que utiliza el gobierno estadounidense para referirse al término ovni.

Las declaraciones no dejaron a nadie indiferente, pues los exmiembros del Ejército indicaron que la Casa Blanca posee información y evidencia sobre restos biológicos “no humanos”, y que al mismo tiempo, tiene bajo su poder restos de naves alienígenas.

Los testimonios que se dieron en el subcomité de Seguridad Nacional en la Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes fueron entregados bajo juramento, puesto que en el caso de que resulten falsos, podrían recibir pena de cárcel.

Una de las figuras que compareció y cuyas palabras causaron mayor revuelo es David Grusch, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que está seguro que las autoridades estadounidenses han escondido durante años lo que saben sobre objetos extraterrestres.

“No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia”, fueron parte de sus palabras.

Quién es David Grusch, el exmilitar que afirma que Estados Unidos esconde ovnis

Grusch, hoy de 36 años, nació en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Fue oficial de combate condecorado en Afganistán y se desempeñó en el área de inteligencia de la Fuerza Aérea. Según detalla el sitio The Debrief, integró la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO).

Entre 2019 y 2021 hizo de representante de la NRO ante la fuerza de tarea de fenómenos aéreos no Identificados. Más tarde, entre 2021 y julio 2022, trabajó como codirector de la NGA para analizar e investigar UAPs, siendo también el representante del grupo de trabajo.

Grusch, en resumen, fue algo así como un “cazador” de ovnis. Tras su retiro de los servicios de inteligencia, comenzó a mandar informes a congresistas sobre lo que sabía del fenómeno.

David Grusch en su declaración en el Capitolio de Estados Unidos. Foto: Reuters/Elizabeth Frantz.

Durante su declaración ante los legisladores estadounidenses, el exoficial dijo que en el año 2019 el jefe de un grupo de trabajo estatal sobre los ovnis le había solicitado que examinara todos los programas altamente clasificados que pudieran ser de importancia. Más tarde, fue enviado a la Oficina Nacional de Reconocimiento.

Grusch declaró en el Capitolio que, en medio de esas funciones a las que se le había destinado, se le informó que Estados Unidos tenía un programa secreto para estudiar y recuperar ovnis por medio de la ingeniería inversa. También añadió que el acceso a ese programa le fue denegado.

Al ser consultado si es que el gobierno estadounidense estaba al tanto de la actividad “no humana”, el exmiembro del Ejército dijo que sabía de ello por lo menos desde la década de 1930.

Cabe destacar que no es la primera vez que el exagente de inteligencia se refiere a este tema. Antes de acudir al Congreso había sido entrevistado por sitios como The Debrief y NewsNation, donde entregó detalles aún más reveladores sobre la presunta evidencia y encubrimiento de naves extraterrestres.

“No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, comentó Grusch durante la entrevista con The Debrief. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”. El artículo de ese sitio fue firmado por Leslie Kean y Ralph Blumenthal, quienes en 2017 revelaron en The New York Times que el Pentágono tenía un programa ovni de 22 millones de dólares.

Sin embargo, las afirmaciones de Grusch han despertado ciertas dudas. Parte de eso se debe a que el exmilitar nunca ha asegurado que pudo observar en carne propia ovnis, restos “no humanos” o algo que se pueda relacionar al fenómeno. La información que ha dicho se basa en documentos que vio y conversaciones con funcionarios que tenían conocimiento de esto.

Estados Unidos oculta un programa de ovnis, dice exfuncionario de inteligencia.

Por otra parte, cuando en la audiencia se le pidió que entregara más detalles sobre sus dichos, Grusch comentó que no podía profundizar más en instancias públicas, por ser una situación demasiado confidencial. También dijo que ha sufrido represalias por esta situación. Curiosamente, sí ha podido detallar más de lo que sabe cuando ha hablado en medios.

Otro punto es que desde que comenzó a ser denunciante de este tema, se transformó en un ufólogo que incluso incorpora el esoterismo en sus ideas. Un ejemplo de ello es que el diario francés Le Parisien lo entrevistó como un experto en la teoría conspirativa “la campana de Hitler”, que plantea que un supuesto ovni de la Segunda Guerra Mundial operó como una especie de “máquina en el tiempo”.

En junio, Grusch también deslizó que el Vaticano tiene conocimientos de las tecnologías no humanas y que presuntamente estuvieron involucrados en la recuperación de una nave espacial extraterrestre que cayó en Italia en 1933, mientras estaba Benito Mussolini.

“En 1933 ocurrió la primera recuperación en Europa, en Magenta, Italia. Recuperaron un vehículo parcialmente intacto y el gobierno italiano lo trasladó a una base aérea segura en Italia hasta alrededor de 1944-1945. El Papa canalizó eso y les dijo a los estadounidenses lo que tenían los italianos y terminamos acabándolo”, dijo en ese entonces.

El Pentágono ha negado los dichos de Grusch sobre el presunto programa clasificado para recuperar y poseer restos de naves extraterrestres.