Militar acusa que tienen aviones de “origen no humano” con “restos biológicos”: ¿Qué sabe EEUU de estos supuestos ovnis?

“Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso esta semana”, bromeó Glenn Grothman, representante republicano de Wisconsin, quien este miércoles presidió un subcomité de Supervisión de la Cámara del Congreso en el mundo de los UAP, o “fenómenos aéreos no identificados”, que es el término oficial que usa el gobierno de EE.UU. en lugar de ovni.

Si bien el estudio de aeronaves u objetos misteriosos a menudo evoca conversaciones sobre extraterrestres y “pequeños hombres verdes”, en los últimos años los demócratas y republicanos han presionado para que se realicen más investigaciones como un asunto de seguridad nacional debido a la preocupación de que los avistamientos observados por los pilotos puedan estar vinculados a los adversarios estadounidenses.

La expectación era muy alta -lo que se tradujo en una audiencia repleta- pues se esperaba el testimonio del Mayor retirado de la Fuerza Aérea, David Grusch, quien no decepcionó a la platea parlamentaria: Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y aplica ingeniería inversa a objetos voladores no identificados, dijo el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea.

Grusch dijo que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre UAP le pidió en 2019 que identificara todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. En ese momento, Grusch fue asignado a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, la agencia que el Congreso estableció el año pasado para investigar los incidentes, ha investigado aproximadamente 800 informes de UAP hasta mayo. Si bien los oficiales militares han dicho que la mayoría de los casos tienen orígenes inocuos, muchos otros siguen sin explicación. Los legisladores dicen que el ejército sabe más sobre los objetos de lo que ha revelado al Congreso.

“Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas UAP de varias décadas al que se me negó el acceso”, dijo.

David Grusch, durantes su presentación en el Congreso. Foto: AP

Cuando se le preguntó si el gobierno de EE.UU. tenía información sobre vida extraterrestre, Grusch dijo que EE.UU. probablemente ha estado al tanto de la actividad “no humana” desde la década de 1930.

Más tarde dijo que había entrevistado a funcionarios que tenían conocimiento directo de aviones con orígenes “no humanos”, y que se recuperaron restos “biológicos” de algunas naves.

El Pentágono ha negado las afirmaciones de Grusch de un encubrimiento. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo que los investigadores no han descubierto “ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”. La declaración no abordó los ovnis que no se sospecha que sean objetos extraterrestres.

Grusch dice que se convirtió en un denunciante del gobierno después de su descubrimiento y ha enfrentado represalias por denunciar. Se negó a ser más específico sobre cuáles eran estas represalias, citando una investigación en curso, pero eñaló que “fue muy brutal y muy desafortunado, algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto profesional como personalmente”, dijo.

Los legisladores de ambos partidos le preguntaron a Grusch sobre su estudio de los ovnis y las consecuencias que enfrentó y cómo podrían obtener más información sobre los programas UAP del gobierno.

“Supongo que está argumentando que lo que necesitamos es una transparencia real y sistemas de información para que podamos tener algo de claridad sobre lo que está pasando”, dijo el representante Jamie Raskin, D-Md.

El problema de los UAP ha atraído la atención del Congreso y del público en los últimos años con la publicación de varias grabaciones de video de los encuentros, que generalmente muestran objetos aparentemente indescriptibles que se mueven por el aire a velocidades muy altas sin ningún método aparente de propulsión.

Algunos legisladores criticaron al Pentágono por no proporcionar más detalles en un informe clasificado o publicar imágenes que pudieran mostrarse al público. En audiencias anteriores, los funcionarios del Pentágono mostraron un video tomado desde un avión militar F-18 que mostraba la imagen de una forma similar a un globo.

Los funcionarios del Pentágono dijeron en diciembre que habían recibido “varios cientos” de nuevos informes desde que lanzaron un esfuerzo renovado para investigar los informes de ovnis.

En ese momento, “no hemos visto nada, y todavía estamos muy temprano, eso nos llevaría a creer que cualquiera de los objetos que hemos visto es de origen extraterrestre”, dijo Ronald Moultrie, el subsecretario de defensa de inteligencia y seguridad. “Cualquier sistema no autorizado en nuestro espacio aéreo lo consideramos una amenaza para la seguridad”.

Además de Grusch, el panel escuchó el testimonio de Ryan Graves, un expiloto de la Marina que habló sobre el encuentro con UAP en misiones de entrenamiento, y David Fravor, quien vio un objeto grande capturado en el ahora famoso video “Tic Tac” durante un vuelo frente a la costa de California en 2004.

Imagen de un video no clasificado tomado por pilotos de la Marina que han circulado durante años mostrando interacciones con "fenómenos aéreos no identificados". Foto: AFP/Departamento de Defensa de EE.UU.

Los tres testigos dijeron que los sistemas de informes actuales son inadecuados para investigar los encuentros con UAP y dijeron que todavía existe un estigma para los pilotos y funcionarios que presionan por una mayor transparencia sobre sus experiencias.

Graves era un piloto de F-18 estacionado en Virginia Beach en 2014 cuando su escuadrón comenzó a detectar objetos desconocidos. Los describió como “cubos de color gris oscuro o negro... dentro de una esfera transparente, donde el vértice o las puntas de los cubos tocaban el interior de esa esfera”.

Dijo que un compañero piloto le contó sobre un incidente a unas 10 millas de la costa, en el que un objeto de entre 5 y 15 pies de diámetro voló entre dos F-18 y se acercó a 50 pies de la aeronave. Dijo que no hubo reconocimiento del incidente o forma de informar el encuentro en ese momento.

Los encuentros con UAP, dijo, “no fueron raros ni aislados”.

“Si todos pudieran ver los datos del sensor y del video que presencié, nuestra conversación nacional cambiaría”, dijo Graves. “Insto a que dejemos de lado el estigma y abordemos el problema de seguridad que representa este tema. Si los UAP son drones extranjeros, es un problema urgente de seguridad nacional. Si es otra cosa, es un problema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad de los vuelos. El pueblo estadounidense merece saber lo que está sucediendo en nuestros cielos. Hace mucho tiempo que debería”.

El Congreso presiona por la transparencia UAP/OVNI

La audiencia del miércoles tuvo lugar en medio de una creciente voluntad de los legisladores de exigir que las agencias militares y de inteligencia divulguen más sobre lo que saben sobre los misteriosos incidentes, y muchos miembros del Congreso citaron la posible amenaza a la seguridad nacional que representan los objetos desconocidos en o cerca del espacio aéreo de EE.UU.

Un grupo bipartidista de senadores encabezado por el líder de la mayoría, Chuck Schumer, presentó una enmienda al proyecto de ley anual de gastos de defensa que actualmente se está tramitando en el Congreso. La medida, inspirada en la legislación destinada a revelar los registros del gobierno sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, requeriría que las agencias del poder ejecutivo entreguen los registros de UAP a una junta de revisión con “la presunción de divulgación inmediata”. Las agencias tendrían que justificar las solicitudes para mantener los registros clasificados.

Un panel diferente de la Cámara escuchó el testimonio de funcionarios del Pentágono en la primera audiencia abierta sobre el tema en más de 50 años el verano pasado.

El subdirector de la Inteligencia Naval, Scott Bray., durante su presentación en el Congreso en mayo de 2022. Foto: Reuters

En la audiencia del miércoles, los legisladores de ambos partidos expresaron su enojo por su incapacidad para obtener información sobre UAP de las agencias militares y de inteligencia, y describieron un sistema de sobreclasificación que protege los informes de incidentes de la vista del público.

“Deberíamos tener una divulgación hoy. Deberíamos tener una divulgación mañana. Ha llegado el momento”, dijo el representante demócrata Jared Moskowitz de Florida.

“Varios de nosotros vamos a esperar obtener algunas respuestas en un entorno más confidencial. Supongo que de esto surgirá alguna legislación”, dijo el representante republicano Glenn Grothman, presidente del subcomité.

La Nasa también lidera su propia investigación

Un comité creado por la Nasa ha examinado alrededor de 800 informes de fenómenos anómalos no identificados (UAP), o lo que la mayoría llamaríamos ovnis (objetos voladores no identificados). La Nasa define estos eventos como avistamientos “que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica”.

La creación de este comité muestra que la Nasa se está tomando muy en serio los posibles eventos extraterrestres. El miércoles 31 de mayo de 2023, el comité celebró su primera reunión pública para discutir lo que está haciendo y lo que ha encontrado hasta ahora, antes de un informe completo a finales de este año.

Reveló que algunos informes son fáciles de explicar como barcos, aviones o el clima, algunos tenían orígenes cómicos basados en el almuerzo, y solo unos pocos siguen siendo un misterio.

El comité está dirigido por el astrofísico David Spergel y está formado por un equipo de expertos que van desde profesores universitarios hasta un exastronauta. El estudio ha estado utilizando informes e imágenes desclasificados para tratar de explicar algunos de los misteriosos informes, que provienen de todo tipo de fuentes, incluido personal militar y pilotos de aerolíneas comerciales.

Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de EE.UU., que también investiga tales afirmaciones, dice que recibe entre 50 y 100 nuevos informes de UAP cada mes.

Si bien los UAP son esencialmente solo un nombre diferente para los ovnis, no tienen que estar específicamente en el aire. Se incluye cualquier fenómeno anómalo, ya sea en tierra, mar, aire o espacio, por lo que esta es una definición un poco más amplia que los objetos voladores no identificados.

Kirkpatrick también dice que la mayoría de los UAP se explican fácilmente; por ejemplo, los barcos que están bajos en el horizonte engañan a los pilotos con perspectivas extrañas. Solo alrededor del 2-5% de la base de datos es realmente anómala y aún no se puede explicar.

Hay muchos ejemplos de tales eventos que inicialmente parecen misteriosos pero tienen explicaciones inocentes. Un ejemplo ocurrió en un observatorio en Australia, donde se detectaron extrañas señales de radio. Las señales confusas tenían características extrañas, pero los investigadores observaron que se veían principalmente a la hora del almuerzo. Resulta que los instrumentos estaban observando cómo se filtraban microondas del comedor mientras la gente preparaba su comida.

El comité de la Nasa está investigando estos extraños avistamientos con informes desclasificados

Algunos de los datos que está estudiando la Nasa han sido desclasificados, autorizados para su publicación, por el ejército estadounidense. Si las imágenes se clasifican o no, lo determina quién y qué las tomó, no de qué se trataba. Por ejemplo, si un avión de combate tomara una foto de la Estatua de la Libertad, sería clasificada. No por el sujeto, sino por lo que tomó la foto. Estados Unidos no quiere mostrar sus capacidades de generación de imágenes al mundo entero.

Otra revelación divertida provino de Scott Kelly, un exastronauta de la Nasa con un currículum impresionante, que también forma parte del comité UAP de la Nasa. Tiene décadas de experiencia como piloto de la marina, pasó un año entero en la Estación Espacial Internacional y ahora forma parte del comité UAP.

En la reciente reunión del panel, describió un vuelo cerca de Virginia Beach, durante el cual él y su copiloto estaban convencidos de que volaron justo al lado de un ovni. Tras un nuevo examen, resultó ser algo mucho más realista. Kelly dijo: “No lo vi. Nos dimos la vuelta, fuimos a mirarlo, resultó que era Bart Simpson, un globo”.

Esto resalta la dificultad de analizar imágenes e informes que provienen de una variedad tan amplia de fuentes. Gran parte de los datos utilizados en este momento son de baja calidad, lo que dificulta desentrañar los misterios que podrían contener. Como resultado, el comité espera eliminar el estigma en torno a informar avistamientos para alentar a más personas a presentar sus observaciones anómalas.

En particular, espera que los pilotos comerciales sean menos reacios a reportar encuentros extraños. Los informes piloto pueden ayudar a explicar mejor las imágenes que recibe el comité, especialmente si parte de ellas son datos confiables y de alta calidad.

De hecho, la calidad de las grabaciones fue el mayor problema al que se enfrentó el panel en su análisis preliminar. Por lo general, los avistamientos son de objetos que parecen pequeños y que a menudo se mueven de forma extraña. Según los miembros del comité, el problema subyacente era que estos avistamientos o “encuentros” a menudo se registran en cámaras o sensores que no están diseñados para capturar con precisión estos extraños eventos.

Un ovni aparente en realidad podría ser el resultado de una falla en una cámara vieja, o la perspectiva de una persona siendo engañada por una iluminación extraña y objetos distantes.

Acoso en línea a miembros del comité

Estos factores de confusión están resultando difíciles de desentrañar. El otro gran problema al que se han enfrentado los miembros del comité UAP es el acoso en línea, lo que se suma al estigma de trabajar en esta área. “Es realmente desalentador escuchar sobre el acoso que nuestros panelistas han enfrentado en línea porque están estudiando este tema”, dijo Nicola Fox, jefe científico de la Nasa. “El acoso solo conduce a una mayor estigmatización”.

Desde esta reunión pública, un denunciante estadounidense con experiencia en inteligencia gubernamental ha afirmado que EE.UU. puede estar en posesión de pruebas aún más concretas de UAP. La Nasa no ha respondido a este reclamo, aunque el denunciante aún no ha presentado evidencia adicional.

Si bien los estudios hasta el momento no han encontrado nada que pueda ser declarado extraterrestre, la reunión pública muestra un cambio de ritmo interesante para la Nasa y los avistamientos de ovnis. En el pasado, la agencia ha buscado principalmente desacreditar las afirmaciones, pero ahora está investigando públicamente los informes y discutiendo lo que encuentra en la televisión en vivo.

Más adelante este año, se publicará un informe completo con aún más detalles y hallazgos de estas investigaciones. Todavía no hay ovnis ni extraterrestres, pero la Nasa ahora se está tomando muy en serio las afirmaciones de los UAP y parece decidida a comprenderlos a todos.