La Nasa se embarca en un inesperado viaje: ahora analizará los fenómenos aéreos no identificados

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) no descansa en su afán por investigar y analizar el espacio. Recientemente reveló que el rover Curiosity, tras un extenuante viaje de 10 años, llegó al lugar más misterioso de Marte. Según los científicos, la zona puede tener la respuesta de qué pasó con el agua en Marte y cómo el planeta rojo se convirtió en un desierto.

No es su única línea investigativa. Ahora, la agencia espacial iniciará un estudio de nueve meses relativo a los fenómenos aéreos no identificados, para el que ha seleccionado a 16 expertos independientes. Las observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o como fenómenos naturales conocidos se clasifican como UAP, sigla en inglés de Unidentified Aerial Phenomena.

El estudio “sentará las bases para futuros estudios sobre la naturaleza de los Uap para la Nasa y otras organizaciones”, explicó la agencia en un comunicado. Para hacer esto, el equipo identificará cómo se pueden analizar los datos recopilados por entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y datos de otras fuentes para arrojar luz sobre las UAP. Luego recomendará una hoja de ruta para el posible análisis de datos por parte de la agencia en el futuro.

Marte es uno de los grandes objetivos de la Nasa. La imagen corresponde al "Paso Paraitepuy" captada por el rover Curiosity de Marte. Foto: NASA/JPL-Caltech.

El estudio se centrará únicamente en datos no clasificados. A mediados de 2023 se publicará un informe completo con los hallazgos del equipo.

Hans Zinnecker investigador asociado del Núcleo de Astroquímica y Astrofísica de la Universidad Autónoma de Chile, señala que la investigación de objetos voladores no identificados es importante, “ya que esta nos puede entregar datos para explicar fenómenos, objetos naturales o artificiales sobre nuestro planeta (algunos podrían ser de naturaleza militar), pero nada extraterrestre”.

¿Los ovnis también podrían catalogarse como fenómenos aéreos no identificados? Yo diría que sí, establece Zinnecker, “un objeto volador no identificado transgrede las leyes de la física, el límite de la velocidad de la luz, ningún desarrollo tecnológico puede sortear estas limitaciones que están presentes en toda la galaxia, y en todo el universo”.

La Nasa considera que los fenómenos aéreos no identificados son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea y el estudio se alinea con uno de los objetivos de la agencia para garantizar la seguridad de las aeronaves. “Sin acceso a un extenso conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo que el enfoque del estudio es informar a la Nasa qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de estos objetos”, expone.

El funcionario de la Nasa responsable de orquestar el estudio es Daniel Evans, administrador asociado adjunto adjunto de investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la Nasa. En paralelo, un equipo de estudio independiente será presidido por David Spergel, presidente de la Fundación Simons.

“La Nasa ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, todos con un encargo específico, que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a Uap”, reconoce Evans. “Los hallazgos se darán a conocer al público junto con los principios de transparencia, apertura e integridad científica de la Nasa”, añadió.