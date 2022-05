“No tenemos explicación”: Pentágono reconoce en Congreso de EEUU al menos 400 encuentros con ovnis

Por primera vez en más de 50 años, el Congreso de EE.UU. fue escenario de una audiencia sobre ovnis en la que testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval, Scott Bray.

Se trató de una inusual e histórica audiencia pública realizada el martes sobre la existencia de lo que el gobierno llama fenómenos aéreos no identificados (UFA, su sigla en inglés), más comúnmente conocidos como ovnis. Se trata de un tema en continúa revisión por parte del Pentágono y las agencias de inteligencia de EE.UU. luego de un aumento en los avistamientos por parte de militares y pilotos en los últimos años.

La septiembre de 2019, el Gobierno de Estados Unidos y su Departamento de Operaciones Navales confirmó la existencia y veracidad de una serie de videos de objetos voladores no identificados (Ovnis).

Al tomar el testimonio de altos funcionarios del gobierno, los legisladores intentaron conocer más detalles de los informes que posee una organización del Departamento de Defensa que ha estado rastreando los avistamientos, dijo el representante André Carson, demócrata por Indiana, presidente del Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre contraterrorismo contrainteligencia y contraproliferación.

“Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional, y deben ser tratados de esa manera”, dijo Carson, , al comienzo de la audiencia, refiriéndose al término técnico preferido para los ovnis.

Ese esfuerzo, revelado en 2017, ha recopilado relatos de testigos presenciales, incluidos pilotos navales que dijeron haber visto objetos voladores que parecían carecer de cualquier medio visible de propulsión y desafiaron la comprensión humana de la aerodinámica y la física.

La audiencia fue la primera vez en más de 50 años que funcionarios estadounidenses brindaron testimonio para consumo público sobre su investigación de ovnis. La Fuerza Aérea cerró su investigación sobre el tema con la publicación de Proyecto Libro Azul, en 1970.

“Sabemos que nuestros miembros del servicio se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados”, dijo Ronald S. Moultrie, subsecretario de defensa para inteligencia y seguridad, al panel bipartidista de legisladores. “Estamos comprometidos con un esfuerzo para determinar sus orígenes”.

Ronald Moultrie, durante la comparecencia de los representantes del Pentágono. Foto: Reuters

Si bien la audiencia marcó un momento significativo en los esfuerzos del gobierno para revelar más de lo que sabe sobre objetos inexplicables en el cielo, hubo pocas revelaciones. Scott W. Bray, subdirector de inteligencia naval, reprodujo un breve video de lo que describió como “un objeto esférico” con una superficie reflectante mientras pasaba zumbando por la cabina de un avión de combate F-18 de EE.UU.

“No tengo una explicación de qué es este objeto específico”, dijo Bray.

Los congresistas le pidieron a Bray que reprodujera el video y en un momento solicitaron que le pusiera pausa en el objeto que se movía rápidamente, lo cual era difícil dada su velocidad.

El subdirector de la Inteligencia Naval, Scott Bray., durante su presentación en el Congreso este martes. Foto: Reuters

El video fue recién desclasificado y transmitido por primera vez en la audiencia. Imágenes anteriores de aviones y barcos navales han mostrado otros fenómenos inexplicables observados durante períodos más largos.

Uno de los avistamientos más famosos, tomado por aviones del portaaviones USS Nimitz en 2004, muestra un objeto que parece volar por el aire en muchas direcciones a una brutal velocidad. Los investigadores de ovnis lo bautizaron Tic Tac debido a su forma de cápsula.

Los pilotos altamente capacitados que presenciaron el objeto, que según Bray aún no tiene una explicación, reconocieron que estaban desconcertados, pero además, muy reacios a hablar sobre su experiencia, debido a la persistente cultura de estigmatización que viven muchos pilotos que relatan este tipo de encuentros.

Uno de los ovnis avistados por la Marina de EE.UU. y que los ufólogos bautizaron TIic Tac por la naturaleza de sus movimientos.

Precisamente, tanto Bray y Moultrie dijeron que los militares quieren cambiar esa percepción. En los últimos años, se ha alentado al personal a informar sobre avistamientos, y el ejército ahora tiene un sistema estandarizado para rastrear y analizar la información.

“El mensaje es claro: si ve algo, debe informarlo”, dijo Bray en su alocución.

El primero en 50 años

La audiencia fue, la primera sobre el tema desde 1966, cuando el congresista y futuro presidente Gerald Ford celebró una después de un avistamiento en Michigan, el que trató de despojarse de eventuales preocupaciones sobre una potencial invasión extraterrestre y se centró más en las fallas de inteligencia que podrían llevar a otras naciones a tener tecnología desconocida sobre la cual Estados Unidos no es consciente.

Ese impulso, asegurarse de que los pilotos se sientan cómodos informando cualquier cosa que vean.

“Sabemos que nuestros miembros del servicio se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados, y debido a que los UAP representan riesgos potenciales de seguridad de vuelo y seguridad general, estamos comprometidos con un esfuerzo enfocado para determinar sus orígenes”, testificó Moultrie en la audiencia. “Queremos saber qué hay ahí fuera tanto como tú”, agregó.

Bray señaló que los pilotos militares de EE.UU. han tenido “11 casi accidentes” con ovnis. No ha habido colisiones, dijo. Agregó que los militares nunca intentaron comunicarse con los objetos ni dispararon contra ellos.

Bray dijo que Estados Unidos también tiene informes de fuentes no militares, pero no dio más detalles.

Los investigadores del Departamento de Defensa no tienen ninguna evidencia física que sugiera que visitantes de otros mundos han venido a la Tierra, dijo Bray. Pero reconoció implícitamente que Estados Unidos ha recolectado objetos tangibles en el curso de su investigación.

“¿Qué hay de esos restos?”, preguntó el representante Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) “¿Hemos encontrado restos de algún tipo de objeto que ahora haya sido examinado por usted?”

Bray respondió que no “tienen ningún naufragio que no sea explicable, que no sea consistente con ser de origen terrestre”.

Otro congresistas preguntó si los militares tenían algún “sensor bajo el agua” que pudiera haber detectado objetos sumergidos. Moultrie intervino y dijo que el tema se abordaría mejor en una sesión cerrada, respuesta que puso fin a la sesión, la que efectivamente continúo pero de manera clasificada.