“Me dieron ganas de llorar a mares frente de él”, contó la presentadora de televisión, Claudia Conserva, en el segundo episodio de Brava, el documental de TVN donde relata su compleja lucha contra el cáncer de mama que comenzó en julio del año pasado.

En esta ocasión, estaba hablando de su doctor, quien le había realizado un examen crucial: una resonancia magnética, para ver cómo avanzaba el tratamiento para liberarse de la enfermedad. “Ese examen era determinante. Y finalmente, ya había hecho todo lo que podía hacer”.

Claudia Conserva revela el resultado de un crucial examen en su lucha contra el cáncer

“Vengo llegando del oncólogo, estuve con él revisando el examen de la resonancia que salió publicado ahora, cuando estábamos allá, y debo decir que me felicitó”, contó la también actriz de teleseries.

Conserva, de 49 años, fue diagnosticada con cáncer de mama y compartió la noticia en sus redes sociales en julio del 2022. Ahora, cerca de cumplir el año desde el anuncio, contó que su doctor la felicitó y que los resultados estaban “extraordinarios”.

“Me dijo que estaba extraordinario, excelente, muy bueno. Y que ya no se puede medir el tumor. Lo que antes sí se podía medir y decir ‘mide tanto’, ahora ya no. Son solo algunos puntitos que quedan y que debieran irse con esta segunda etapa de la quimioterapia”, dijo, emocionada.

Agregó también que “dijo que íbamos muy bien encaminados, me emocionó, me dieron ganas de llorar a mares delante de él, pero como estoy con un cuartito de Ravotril (un ansiolítico) no me salen las lágrimas ahora”.

Además, otra buena noticia es que también se sometió a un examen genético para determinar si hay más probabilidades de que el cáncer reaparezca más adelante o si familiares suyos pueden portar el gen, sin embargo, este igual salió favorable.

“Es realmente increíble lo que ayuda anímicamente el tener un buen resultado. Saber que está funcionando todo bien. A mí me cambió absolutamente la actitud, la forma de levantarme, de cómo enfrentar el día. Se me llega olvidar incluso a ratos ahora que tengo cáncer”, cerró.