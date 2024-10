Deje de preguntar a la gente “¿A qué te dedicas?”

Para las personas que han interrumpido su carrera profesional, cuatro pequeñas palabras —”¿A qué te dedicas?”— pueden provocar pavor. Parecen esconder un cúmulo de juicios: ¿Cuál es tu estatus social? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuál es su nivel de estudios? ¿Merece la pena hablar con usted?

Este es un problema que afecta desde hace tiempo a las mujeres profesionales que dejan el trabajo para criar a sus hijos. Dicen sentirse invisibles e ignoradas por la gente que conocen. Pero la temida pregunta afecta ahora a un abanico más amplio de personas: padres que se quedan en casa, jóvenes que cambian de carrera, trabajadores que trabajan por turnos, baby boomers que se ven obligados a jubilarse y trabajadores despedidos.

“Es la peor pregunta que pueden hacerte cuando no tienes trabajo. La sociedad quiere ponerte en una caja fácil de digerir”, dice Jen Kling, de 40 años y residente en Orlando, una comercializadora de marcas de consumo que ha sido despedida tres veces y ahora es consultora independiente.

También es un quebradero de cabeza a la hora de enmarcar una respuesta. Cuando el empresario neoyorquino James Reichert, de 62 años, se trasladó temporalmente a Canadá por el trabajo de su entonces esposa, imprimió tarjetas de visita en las que se leía “Trophy Husband” (esposo trofeo). Cuando Ashley Scott, de 35 años, gestora de sostenibilidad en una empresa de Filadelfia, fue despedida de un trabajo anterior, empezó a decirle a la gente que estaba estudiando un posgrado. Descubrió que cuando decía “estoy buscando trabajo, o me acaban de despedir... La gente te miraba como si fueras un perdedor”.

Para muchos de nosotros, el trabajo no es sólo una forma de pagarnos la vida; es cómo nos definimos a nosotros mismos... y a los demás. Somos lo que hacemos. Los psicólogos tienen un término para esto: “enmeshment” (enredo). El concepto se acuñó por primera vez para describir una difuminación malsana de los límites en las relaciones personales. Pero se aplica con una precisión casi absurda a nuestra relación con el trabajo, cuando estamos tan estrechamente vinculados a nuestras carreras que no tenemos ni idea de quiénes somos sin ellas.

Los expertos en carreras profesionales animan a seguir en el juego trabajando por cuenta propia, como consultor o creando una nueva empresa. Pero una vez que se tiene un título impresionante, decir que se es “autónomo” puede aplastar el ego. Cuando Kelly McMenamin, de 50 años, trabajaba como analista financiera, recuerda: “Me paseaba por Manhattan vestida para entrevistar a directores generales”. Después de dejar ese prestigioso trabajo y montar un negocio de organización en casa con su hermana, todo cambió: “El primer día que eres propietaria de una pequeña empresa y nadie te devuelve la llamada, pasas de ser ‘alguien’ a no ser nadie”, dice. Ahora es ejecutiva de una organización sin ánimo de lucro.

Muchas personas se aferran a su antigua identidad laboral. Pero “antiguo” parece tan triste, dice Rachel Fortenberry-Deutschel, de 59 años, que hasta hace poco era una alta ejecutiva de piezas de automóviles en Detroit: “No estoy preparada para afrontar la realidad de ‘antiguo’”. Tampoco está preparada para abrazar “jubilada”, como le han instado a hacer sus hijos mayores. “Mi identidad estaba demasiado ligada” al trabajo, dice. “Me valoro demasiado por lo que puedo hacer en el trabajo”.

Los títulos laborales pueden ser especialmente importantes para las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente marginados. Fortenberry-Deutschel, nacida en Brasil, dice que tener el título de vicepresidenta mundial le dio credibilidad instantánea ante la gente que conocía. También fue una parte crucial de su propia identidad, “saber que podía tener éxito a pesar de ser inmigrante, a pesar de ser mujer en la industria automovilística [dominada por hombres], a pesar de estar divorciada. Me gusta esa validación que me dio el trabajo”.

Rachel Fortenberry-Deutschel dice que no está preparada para jubilarse: “Me gusta esa validación que me ha dado el trabajo”. En la foto, en su despacho de Canton, Michigan, el 4 de septiembre. Foto: Sylvia Jarrus para WSJ

En cierto modo, nuestra obsesión por la carrera como representante de la identidad es una aflicción exclusivamente estadounidense, que se remonta a las severas exigencias de la ética protestante del trabajo. Hoy en día, ese enfoque singular ha hecho metástasis en una obsesión malsana que el escritor Derek Thompson ha bautizado como “laboralismo”, en el que la carrera sustituye a otros tipos de comunidad, incluida la religión.

“La percepción lo es todo, y la forma en que a veces te perciben cuando te han despedido es alucinante”, dice Scott, director de sostenibilidad corporativa. Criada en una familia de veteranos militares, aprendió a “agachar la cabeza, trabajar duro y tu lealtad será recompensada”. Por eso, cuando la despidieron por primera vez en 2019, “sentí como si me dieran un puñetazo en las tripas... No sabía quién era sin mi puesto de trabajo”. Cuando Scott fue despedida por segunda vez, en 2023, “todavía me estaba recuperando emocionalmente de la primera. Me hizo sentir fatal conmigo mismo”.

Janna Koretz, una psicóloga de Boston cuya práctica se centra en personas con trabajos de alto estrés, dice que esa respuesta es común. “Parte de la razón por la que se siente como algo personal es ese miedo a no tener una identidad”, afirma. Cuando la gente pierde su trabajo, “se siente increíblemente perdida. Pone a la gente en una situación existencial”.

Los jubilados conocen la sensación. Este año será el “peak de 65″, cuando más de 4 millones de estadounidenses alcancen la edad tradicional de jubilación, la cifra más alta de la historia. Se trata de una cohorte que a menudo no quiere dejar de trabajar, aunque pueda permitírselo. Los investigadores han descubierto que los baby boomers están más ligados a sus carreras y son más leales a sus empresas que las generaciones más jóvenes. Sus vidas tienden a estar “centradas en el trabajo”, según un informe de 2022 de la Universidad Johns Hopkins.

“No sabía quién era sin mi puesto de trabajo”, dice Ashley Scott, una gestora de sostenibilidad corporativa que fue despedida. Foto: Ashley Scott

La cultura del trabajo en Estados Unidos puede estar cambiando, aunque lentamente. Durante la pandemia, millones de personas volvieron a establecer prioridades en sus vidas. “Las generaciones más jóvenes están más dispuestas a no hacer siempre el mismo viaje que los demás”, afirma Liz Weaver, de 39 años y residente en Bethesda (Maryland). A principios de año dejó su trabajo en comunicación corporativa y se ha dedicado al coaching profesional. Los trabajos no son tema de conversación en su círculo, dice: “Estoy convencida de que no juzgo a la gente, y la gente con la que salgo no me juzga a mí”.

Los expertos sugieren a quienes sufren de “enredos” profesionales cómo separarse del trabajo y dejar de juzgar a los demás.

Evalúe sus valores. ¿Qué da sentido a su vida? En el taller “Life After CEO” de la Harvard Business School, Bill George, ex Consejero Delegado de Medtronic, insta a los ejecutivos que se jubilan a tomarse seis meses o un año para reflexionar sobre lo que es importante para ellos. Esto les permite descubrir nuevos tipos de significado y relevancia, como el voluntariado, formar parte de consejos de administración o, como uno de los participantes en el taller, retomar su carrera universitaria de música y convertirse en cantautor.

Reformule sus habilidades. Sea cual sea su especialidad o pasión, puede reorientarse. Cuando a Angela Calman, de 52 años, de Portsmouth (Rhode Island), le diagnosticaron una enfermedad rara, tuvo que dejar la carrera que amaba como ejecutiva de comunicación de alto nivel y soportar un año de quimioterapia.

“Fue una gran crisis de identidad para mí. Gran parte de lo que soy está ligado a lo que hago y al amor por mi carrera”, dice. Pero mientras recupera fuerzas, está reorientando sus habilidades creando una organización sin ánimo de lucro, la Amyloid Action Network, para dirigir la investigación de su enfermedad y otras afecciones relacionadas. “Toda mi vida he sido muy buena escribiendo los relatos de otras personas”, dice. “Ahora necesitaba escribir la mía”.

"Las generaciones más jóvenes son más abiertas en cuanto a no tener necesariamente el mismo recorrido que los demás", afirma Liz Weaver, orientadora profesional de Bethesda, Maryland. Foto: Kris Connor/Getty Images para Capital One

Tome perspectiva. Para Teri Wadsworth, de 45 años y residente en Evanston (Illinois), perder su trabajo fue una llamada de atención. Hace una década, cuando la empresa de consultoría de innovación que dirige con su marido atravesaba un período de vacas flacas, tuvieron que despedir a su personal y a la niñera de sus hijos. “En aquel momento no sabía quién era”, dice. Pero la experiencia de ser madre a tiempo completo cambió su perspectiva. “En cierto modo, estar en casa era maravilloso. El primer día que fui a recoger a mi hija, vino corriendo al patio y me dio un abrazo enorme. Hubo muchos momentos así”, recuerda Wadsworth. Cuando el negocio se recuperó, ella y su marido reorganizaron sus horarios para no necesitar una niñera: “Me ayudó a darme cuenta de que puedes volver a priorizar”.

Haga pequeños cambios. Koretz, psicóloga afincada en Boston que ha escrito sobre el enredo profesional, insta a sus clientes a que se introduzcan con facilidad en nuevas actividades, a que “construyan las otras partes de sí mismos y descubran qué pueden hacer con su tiempo y con su vida para sentirse realizados”. La clave, dice, es dar pequeños pasos, en vez de lanzarse de golpe: “Nuestros clientes, cuando se les dice que hagan más ejercicio, se apuntan a una maratón. Esa no es una opción de vida sostenible”.

Cambie su presentación. Encuentre nuevas formas de presentarse y saludar a nuevos conocidos que no dependan del trabajo. Incluso una pregunta genérica como “¿Qué haces?” o “¿Cómo estás?” puede suscitar una respuesta más significativa que “¿A qué te dedicas?”. Fortenberry-Deutschel dice que se siente perdida cuando la gente le pregunta a qué se dedica, ahora que no tiene trabajo. Pero le encanta la pregunta “¿Qué te gusta hacer?” porque le permite hablar de su pasión por correr. “Se pasa inmediatamente a lo positivo”, dice.

David Johnson, de 53 años, consultor de marketing y estrategia afincado en Washington, D.C., que ha hecho múltiples pausas en su carrera, ahora se apoya en su identidad, con desvíos y todo: “Cuando la gente me pregunta qué hago, respondo simplemente: ‘Soy el mejor’”.