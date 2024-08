El fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov (39), fue arrestado en Francia después de que su avión privado aterrizara en el aeropuerto de Le Bourget en París.

Aquello se dio el sábado 24 de agosto de 2024 y, según informaron las autoridades, su detención se debió a cargos relacionados con la difusión de material ilícito en su aplicación de mensajería encriptada, la cual creó junto a su hermano Nikolai Durov en 2013.

Debido a su fortuna, edad y éxito empresarial en el ámbito de la tecnología, Pavel Durov ha sido apodado por algunos como “el Mark Zuckerberg de Rusia”.

Antes de estrenar Telegram, había desarrollado una red social llamada VKontakte (VK), la cual lanzó en 2006 y se presentó como una alternativa rusa a Facebook.

Sin embargo, durante años enfrentó presiones del gobierno que lo llevaron a vender la mencionada firma.

Con Telegram también logró posicionarse exitosamente y despertar anticuerpos en el Kremlin.

La app cuenta con más de 900 millones de usuarios, afirmó a inicios de 2024.

Se estima que el patrimonio neto de Durov es de unos 15.500 millones de dólares, según datos rescatados por Forbes.

Dicha revista especializada en negocios y finanzas lo ubica en el puesto 120 de la lista de multimillonarios del mundo.

Pero el camino de Durov ha sido ajetreado.

El arrinconamiento que enfrentó de parte del oficialismo contribuyó a que se fuera de su país natal en 2014 y a que luego solicitara la ciudadanía de Francia y la de Emiratos Árabes Unidos.

Actualmente reside en Dubái y aunque ha recibido múltiples ofertas de adquisición de su compañía, él las ha rechazado.

El Kremlin le quitó su "Facebook" pero respondió con algo mayor: la polémica historia de Pavel Durov, el magnate fundador de Telegram que fue arrestado. Foto: Pavel Durov.

La historia de Pavel Durov, el multimillonario fundador de Telegram

Nació el 10 de octubre de 1984 en Leningrado, actual San Petersburgo (Rusia).

Según informó la BBC, desde pequeño asistió a la St. Petersburg Academic Gymnasium, una escuela que es conocida por destacar en ciencias y matemáticas.

Tras terminar el colegio, estudió filología en la Universidad Estatal de San Petersburgo, según rescato El País.

Durante su época como alumno, resaltó por su buen desempeño y diseñó varias páginas web para que los estudiantes intercambiaran apuntes y conversaran de asuntos académicos.

Ya en 2006, desarrolló VKontakte junto a su hermano Nicolai y su colega Ilia Perekopski.

Sin embargo, la red social se convirtió en un punto de interés para el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Con el tiempo, las autoridades rusas lo presionaron para que entregara datos personales de ciertos usuarios.

Junto con ello, le exigieron que cerrara las comunidades opositoras al Kremlin en su plataforma.

Durov se negó y durante ese periodo trabajó en el desarrollo de Telegram, para luego estrenar la app en 2013.

En medio de ese complejo escenario, optó por irse de Rusia en 2014 y vendió sus acciones de VKontakte por alrededor de 300 millones de dólares.

La compra fue efectuada por un grupo empresarial cercano al Kremlin, llamado Mail.ru.

De acuerdo a declaraciones rescatadas por el citado medio, en ese entonces manifestó: “Es imposible administrar un negocio de iInternet en este país”.

Uno de los momentos más polémicos que protagonizó por esos años fue cuando, en 2012, lanzó billetes a los peatones desde la sede de VK en San Petersburgo, lo que desencadenó una pelea.

Pero su salida del país y la venta de la red social no significó el fin de los cruces con el gobierno ruso.

Entre 2018 y 2020, Telegram estuvo prohibida en el territorio, debido a que la empresa se negó a entregar sus claves de cifrado al FSB.

Con esas informaciones, las autoridades podían tener acceso a los datos de mensajería de los usuarios.

Su argumento era que buscaban prevenir atentados terroristas.

No obstante, tras la negativa de la compañía y esos años de prohibición, llegaron a un acuerdo para que volvieran a operar si entregaban información de los usuarios que presuntamente amenazaran a la seguridad nacional.

Cabe recordar que el Kremlin considera “organizaciones extremistas” desde al movimiento LGBT hasta a múltiples grupos que son críticos con el oficialismo.

La creación más grande de Durov, Telegram, se posicionó como una red social pionera en el ámbito de la mensajería cifrada.

Y aunque es principalmente popular en los países de la ex Unión Soviética, la plataforma también cuenta con numerosos usuarios en distintas partes del mundo.

Desde sus inicios, la aplicación se presentó como una defensora de las libertades individuales, opositora a la censura y protectora de la confidencialidad, según The Guardian.

El académico estadounidense Douglas C. Youvan describe a Pavel Durov de la siguiente manera en su escrito The Russian Jesus: A Beacon of Digital Freedom in an Age of Surveillance.

“Se ha ganado una reputación de ascetismo y disciplina que va más allá de sus logros profesionales. Es conocido por su estilo de vida minimalista, que se abstiene de consumir alcohol, cafeína y alimentos procesados, y se adhiere a un riguroso régimen personal centrado en la claridad mental y la salud física”.

En su cuenta oficial de Instagram, se pueden ver múltiples fotografías en las que se luce a torso desnudo.

El perfil del empresario elaborado por Forbes detalla que tiene cinco hijos que comparte con dos exnovias y dijo haber donado esperma para el nacimiento de unos 100 niños.

A diferencia de otros individuos que han tenido conflictos con el Kremlin, Durov cuenta con protección del gobierno ruso, aseguró a la BBC el experto en esta área, Dmytro Zolotukhin.

En este sentido, explicó tras el reciente arresto que “el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Duma (el parlamento) y los diputados están defendiendo a Durov, así como el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es copropietario oficial de Telegram”.

Después de que se reportara la detención del magnate en París, la embajada de Rusia en Francia compartió un comunicado en el que dijeron estar tratando de “aclarar los motivos de la detención y garantizar la protección de los derechos de Durov, así como facilitar el acceso consular”.

Además, acusaron que las autoridades francesas no estaban cooperando con sus funcionarios.

De la misma manera, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, cuestionó a través de Telegram si las organizaciones occidentales de Derechos Humanos guardarían silencio por su arresto.

Con tales declaraciones hizo alusión a las críticas que recibió Rusia en 2018, año en que inició la prohibición de la red social en el país.