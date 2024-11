Elon Musk y su obsesión por las familias numerosas: once hijos, tres madres y un enorme complejo secreto

El magnate de la tecnología, Elon Musk, compró un complejo secreto en un barrio de Austin, la capital de Texas, estado hacia el que ha trasladado gran parte de las operaciones de sus compañías.

Cuatro fuentes con conocimiento del asunto aseguraron al New York Times que, en los últimos meses, el empresario ha dicho a sus cercanos que tiene previsto que propiedades contiguas sean ocupadas por sus hijos y dos de las tres madres de estos.

Se tiene conocimiento de que Musk tiene al menos 11 hijos.

De esta manera, dijeron, espera que los menores puedan compartir más con sus hermanos mayores.

Y que, a su vez, él pueda pasar más tiempo con ellos.

Una de las mansiones tiene 1337,8 metros cuadrados, mientras que detrás de esa hay otra de seis dormitorios, según dos de las fuentes y registros públicos revisados por el Times.

Ambas propiedades, en conjunto, tienen un valor de 35 millones de dólares.

Las fuentes afirmaron que, cuando Musk está en Austin, se queda en una tercera mansión que se encuentra a unos 10 minutos a pie del complejo.

Durante los últimos años, el empresario de firmas como Tesla y SpaceX ha manifestado en publicaciones de X —la red social antes llamada Twitter que compró en 2022— su preocupación por el descenso de la natalidad.

En un post de la plataforma correspondiente a junio de este año, planteó: “Debería considerarse una emergencia nacional tener hijos”.

De hecho, según fuentes consultadas por el periódico estadounidense, incluso ha ofrecido su esperma a amigos y conocidos.

Musk, quien en los últimos meses ha sido uno de los principales inversores y colaboradores en la campaña presidencial de Donald Trump, considera necesario aumentar la población mundial.

Los dos han sugerido en distintas oportunidades que, si el exmandatario triunfa en los comicios del 5 de noviembre, Musk podría llegar a tener un eventual papel en su administración.

Cuando fue consultado por el Times sobre las informaciones del complejo, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Tampoco lo hicieron su abogado ni el director de su oficina familiar.

Elon Musk y su obsesión por las familias numerosas: tres madres, once hijos y compró un complejo secreto. Foto: Elon Musk en un acto de la campaña presidencial de Donald Trump en Butler, Pensilvania, el 5 de octubre de 2024.

Quiénes son las madres de los hijos de Elon Musk

Elon Musk tiene cinco hijos vivos —uno nacido en 2002 falleció inesperadamente durante su infancia— con su primera esposa, Justine Musk (su apellido de soltera es Wilson).

Todos esos hijos son adolescentes o mayores de edad, mientras que el magnate está distanciado de al menos una hija.

Se trata de Vivian, quien tiene 20 años y es transgénero.

En una entrevista realizada en julio, el empresario declaró que, al haber iniciado su proceso de transición, había “muerto”, como una víctima de lo que llamó el “virus de la mente woke”.

Tras ese episodio, Vivian conversó con NBC News y afirmó que su padre era “frío”, “muy propenso a la ira” y “narcisista”.

También lo describió como un papá “indiferente” y que se comportó de manera “cruel” durante su infancia.

Según detalló el citado medio en base a sus declaraciones, “la acosaba por exhibir rasgos femeninos y la presionaba para que pareciera más masculina, incluso presionándola para que hablara más gravemente desde la escuela primaria”.

Poco después, escribió en una publicación de Threads en agosto: “No eres un hombre de familia”.

Vivian prefirió no hacer comentarios cuando le preguntaron desde el citado periódico estadounidense.

El empresario también tiene tres hijos con la cantante Claire Boucher, quien es más conocida como Grimes, su nombre artístico.

No obstante, están en medio de un prolongado conflicto legal por la custodia.

La otra madre de hijos de Musk es Shivon Zilis, quien se desempeña como ejecutiva de Neuralink, la empresa de tecnología cerebral del multimillonario.

Tres fuentes con conocimiento de la situación dijeron al Times que ella ya se instaló con sus hijos en una de las mansiones del complejo.

Zilis no respondió a las solicitudes de comentarios del citado medio.

Qué piensa Elon Musk sobre el descenso de la natalidad

La primera vez en que Musk se refirió al descenso de la natalidad en Twitter fue en 2016, seis años antes de que concretara la compra de la red social y posteriormente pasara a llamarse X.

En respuesta a un artículo de la revista New Scientist en el que se abordaba este tópico, el magnate escribió: “Las consecuencias de la implosión demográfica se subestiman en gran medida. La pirámide demográfica invertida no puede sustentar los servicios sociales”.

Las fuentes consultadas por el Times dijeron que, durante años, ha hecho comentarios en esa línea a sus amigos y familiares.

En una biografía publicada en 2015, Musk expresó que le preocupaba que las personas instruidas no tuvieran hijos.

“No digo que solo la gente inteligente debería tener hijos. Solo digo que la gente inteligente también debería tener hijos”, manifestó.

“Me he dado cuenta de que muchas mujeres muy inteligentes tienen un hijo o ninguno. Uno piensa: ‘Vaya, eso probablemente no sea bueno’”.

Una persona con conocimiento de su manera de pensar contó al citado medio que Musk ha dicho que la fecundación in vitro es una forma más eficiente de tener hijos, debido a que permite a los padres controlar partes del proceso.

Él también ha tenido hijos mediante este método.

Dos personas familiarizadas con las acciones de Musk dijeron que le ha ofrecido su esperma a amigos y conocidos, incluida la excandidata independiente a la vicepresidencia, Nicole Shanahan.

Contaron que aquello ocurrió en 2022, pero que ella —quien fue compañera de fórmula de Robert F. Kennedy Jr.— rechazó su oferta.

Shanahan tampoco respondió a las solicitudes de comentarios del periódico estadounidense.

El magnate, quien figura en el primer puesto de la lista de billonarios de Forbes con una fortuna superior a los 260.4 billones de dólares, está convencido de que el descenso de la natalidad podría generar un colapso que acabará con la humanidad, afirmaron las fuentes.

No obstante, demógrafos consultados por el Times aseguraron que su visión es improbable.

Durante los últimos meses, Musk ha sido uno de los rostros y donantes más notorios en la campaña presidencial de Trump, quien se enfrentará a la actual vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre.

El abanderado del Partido Republicano va con JD Vance (senador por Ohio) como candidato a la vicepresidencia.

Vance también se ha referido al descenso de la natalidad y ha hecho polémicos comentarios contra las “señoras con gatos y sin hijos”.

Sus dichos han llevado a que voces como Jennifer Aniston y Taylor Swift, por mencionar solo un par, manifiesten sus críticas con el compañero de fórmula del exmandatario.

En septiembre, la estrella mundial del pop confirmó su apoyo para Harris en las elecciones y firmó una carta publicada en sus redes sociales como “señora con gatos y sin hijos”, aludiendo a los controvertidos comentarios de Vance.

Ese mismo día, Musk le respondió irónicamente a Swift a través de X: “Bien, Taylor… tú ganas… te daré un hijo y cuidaré de tus gatos con mi vida”.

Previamente, en julio de 2020, escribió en la red social: “El colapso de la población es el segundo mayor peligro para la civilización después de la inteligencia artificial (IA)”.

De la misma manera, según rescata el Times, en 2021 su fundación donó 10 millones de dólares a la Universidad de Texas para investigar tendencias de fertilidad y población.

Desde ese año ha escrito al menos 67 veces sobre el tema, de las cuales 33 se han dado en 2024, es decir, el de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En febrero, enfatizó en una publicación de X: “Hago todo lo que puedo para animar a más gente a convertirse en padres y, de ser posible, tener tres o más hijos, para que la humanidad pueda crecer”.

El multimillonario también tuvo una relación con la actriz Talulah Riley, con quien se casó y se divorcio dos veces.

Tres personas con conocimiento de su vínculo afirmaron que parte de su ruptura se dio porque ella prefirió priorizar su carrera artística en lugar de tener hijos.

Los representantes de Riley tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios del periódico estadounidense.

En 2023, Musk escribió en la red social de su propiedad que “quienes deliberadamente no tienen hijos tienen una terrible moralidad: en realidad están exigiendo que los hijos de los demás cuiden de ellos en su vejez”.

Aquel comentario fue en respuesta a un video viral de una pareja que presumía no tener hijos.

Qué se sabe del complejo familiar secreto de Elon Musk

En cuanto al complejo familiar de Musk, propietarios dijeron al Times que les ofreció entre un 20% y un 70% por encima del valor de sus casas para que aceptaran venderlas.

Tres personas con conocimiento del asunto contaron que algunos de ellos tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad solo para poder ver la oferta.

Hasta el momento, no se ha informado qué miembros de la familia de Musk vivirán en esas propiedades. A excepción de Zilis, quien ya se encuentra instalada en Austin, según las fuentes.

Los vecinos consultados por el citado medio dijeron que se dan cuenta de cuando está en la ciudad, debido a la seguridad alrededor de su mansión.

Se afirma que la zona está densamente poblada y que no está cerrada, factores que han llamado la atención de los residentes cercanos, quienes comentaron no saber por qué Musk escogió ese sector en particular.

Un ranchero jubilado llamado Jim Lewis, quien vive cerca de la mansión en la que se queda el multimillonario, sugirió al citado medio: “No dejo de pensar que, con tanto dinero, probablemente tiene muchos caprichos y pronto hará otra cosa”.