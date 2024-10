Entrevista de CBS sobre Israel desencadena una pelea en la emisora

El pasado 30 de septiembre se generó una controversia en la emisora estadounidense CBS.

Durante un programa matutino de la señal televisiva, se realizó una entrevista al escritor y periodista Ta-Nehisi Coates, quien recientemente publicó The Message (One World, 2024).

Se trata de un libro en el que el autor refleja una visión crítica hacia Israel.

Al inicio de la conversación, el presentador Tony Dokoupil comenzó diciendo que el contenido de su escrito “no estaría fuera de lugar en la mochila de un extremista”.

De la misma manera, según dijeron personas familiarizadas con la situación al Wall Street Journal, el panelista se desvió de la pauta original para la entrevista.

Sus comentarios desencadenaron revuelo al interior de la emisora, mientras que ejecutivos del canal manifestaron que no respetó los estándares editoriales.

Algunos miembros del equipo de CBS también afirmaron al Journal que la gerencia fue “dura” con Dokoupil.

Aseguran que el incidente de finales de septiembre es solo uno de los que han despertado críticas hacia cómo realiza su trabajo.

De hecho, según las fuentes consultadas por el citado periódico, el mismo día de esa entrevista protagonizó otras dos situaciones que generaron molestias entre algunos ejecutivos y trabajadores del canal.

A raíz de la emisión del 30 de septiembre, se hizo una reunión de personal el lunes 7 de octubre, en la que la gerencia —sin mencionar a Dokoupil directamente— expresó su descontento al respecto.

Según una de las fuentes consultadas por el Journal, desde una unidad de CBS dedicada a evaluar temas culturales y raciales dijeron que el tono del presentador daba una impresión de parcialidad.

Por su parte, la accionista mayoritaria de la matriz del canal se posicionó en contra de cómo se manejó la situación.

Junto con ello, afirmó que no estaba de acuerdo con que la entrevista de Dokoupil haya transgredido los lineamientos editoriales, según dijo una fuente al citado diario.

Cabe recordar que el 7 de octubre de 2024 se cumplió un año desde que estalló la guerra en Gaza.

En esa fecha, en 2023, el grupo militante Hamas efectuó una ofensiva directa contra Israel que dejó 1.200 muertos y 250 rehenes.

Tras ese operativo, las fuerzas israelíes han respondido con ataques permanentes en la Franja de Gaza, los cuales han provocado más de 41.000 muertes, según denuncian las autoridades locales.

Desde entonces, las tensiones solo se han incrementado en Medio Oriente, hasta el punto en que, en la actualidad, Israel lleva enfrentamientos con Hamas en Gaza, con Hezbolá en Líbano, con los hutíes en Yemen, con Irán y con milicias chiitas de Siria e Irak.

Mientras el conflicto continúa, las preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra más amplia en la región se mantienen latentes.

Entrevista de CBS sobre Israel desencadena una pelea en la emisora. Foto: Ta-Nehisi Coates y Tony Dokoupil en la entrevista emitida por CBS.

Cómo fue la entrevista de CBS que desencadenó una controversia en la emisora

Además del comentario inicial, Dokoupil le dijo a Coates durante la entrevista que no incluyó aspectos relevantes de contexto histórico en su libro.

Aquello tampoco formaba parte de la pauta previa a que se realizara la conversación, aseguraron las fuentes consultadas por el Journal.

El presentador le preguntó en un momento a Coates: “¿Por qué dejar de lado que Israel está rodeado de países que quieren eliminarlo? ¿Por qué dejar de lado que Israel trata con grupos terroristas que lo quieren eliminar?”.

“¿Es porque simplemente no cree que Israel, en ninguna condición, tenga derecho a existir?”, le insistió Dokoupil.

Ante esas consultas, el autor de The Message le respondió que “no hay escasez de esa perspectiva en los medios estadounidenses”.

Según rescató el citado periódico, la exesposa y los hijos de Dokoupil viven en Israel.

En la instancia también estuvieron presentes la copresentadora Gayle King y el tercer presentador Nate Burleson.

Sin embargo, no tuvieron mayor participación en la entrevista.

Esto último también despertó molestias en algunos ejecutivos y miembros del equipo, quienes consideraron que Dokoupil se apropió del diálogo con Coates.

Luego de que se emitiera la entrevista, según relató una fuente, docenas de trabajadores le preguntaron sobre la situación a la presidenta de CBS News, Wendy McMahon, y a la jefa de recopilación de noticias y directora editorial, Adrienne Roark.

Una persona que estuvo en la reunión del lunes contó al Journal que esta última comentó: “Esto va mucho más allá de una entrevista, un comentario, una historia. Se trata de preservar el legado de neutralidad y objetividad que es CBS News”.

Asimismo, enfatizó que la cadena seguirá informando de manera objetiva y haciendo preguntas complejas, pero que “tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios y opiniones”.

Entrevista de CBS sobre Israel desencadena una pelea en la emisora. Foto: Ta-Nehisi Coates, Tony Dokoupil, Gayle King y Nate Burleson en la entrevista emitida por CBS.

Qué acciones del presentador de CBS generaron revuelo en la emisora

En la transmisión del 30 de septiembre hubo otras dos situaciones que causaron molestias entre algunos directivos y miembros del equipo de CBS, según afirmaron las fuentes con conocimiento del caso.

Una de estas fue que concluyó inesperadamente el informe del corresponsal extranjero del canal, Imtiaz Tyab, quien estaba haciendo cobertura desde Beirut, en Líbano.

El reportero estaba hablando sobre los ataques aéreos de Israel en la ciudad y el asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, quien murió en un bombardeo el pasado 27 de septiembre.

En un momento, Tyab sentenció: “Israel se está preparando para algún tipo de invasión terrestre, algo que tiene el potencial de ser mucho más letal que todo lo que hemos visto hasta ahora”.

Después de que concluyera con lo anterior, Dokoupil dijo: “Si Hezbolá pensaba que Israel iba a aceptar gentilmente un año lleno de cohetes, Hezbolá calculó mal”.

Fue esa intervención la que finalmente cerró el informe del corresponsal, antes de que se apagara su cámara.

Qué dijo la accionista mayoritaria de CBS tras la controversia

La accionista mayoritaria de Paramount Global —la matriz de CBS— , Shari Redstone, le dijo a los ejecutivos del canal que no estaba de acuerdo con cómo se manejó la situación, según afirmó una persona con conocimiento del caso.

“Francamente, creo que Tony hizo un gran trabajo con esa entrevista”, dijo en Advertising Week New York, según declaraciones rescatadas por el Journal.

Redstone agregó que le resultó complejo ir en contra de la empresa y el equipo ejecutivo, pero consideró que “cometieron un error aquí”.

“Todos estamos de acuerdo en que esto no se manejó correctamente y todos estamos de acuerdo en que se debe hacer algo. No tengo control editorial. No soy un ejecutivo, pero tengo voz”.

También comentó que fue inapropiado que se abordara el tema el 7 de octubre, la fecha en que se cumplió un año desde que estalló la guerra en Gaza.