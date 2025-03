Samsung ya estrenó el Galaxy A56 5G , el equipo con mayores prestaciones de la línea de la que también forman parte los modelos Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G .

La premisa de esta nueva serie es clara: llevar las ventajas de la inteligencia artificial (IA) a un espectro más amplio de usuarios, a través de la disponibilidad de opciones más avanzadas a precios más económicos.

El Galaxy A56 5G cuenta con las funciones de Awesome Intelligence del gigante surcoreano y promete desde agilizar las actividades de la vida diaria hasta facilitar la creación de contenidos. Ya sea para diversión, para subir a redes sociales y/o para darles un uso profesional.

Lo anterior, a través de una interfaz sencilla y amigable, con variedad de opciones tanto para hacer búsquedas como para editar videos y fotografías, de forma rápida y eficiente.

Las herramientas integradas que ya posee de manera predeterminada contribuyen a que los usuarios no requieran descargar aplicaciones externas para cumplir con ciertas tareas.

Estas son las principales funciones que incluye el Galaxy A56 5G, el cual es impulsado por la tecnología One UI 7 de Samsung.

Facilidad para crear contenidos y precios más accesibles: probamos el nuevo Samsung Galaxy A56 5G. Foto: Samsung.

Cómo el Samsung Galaxy A56 5G facilita capturar videos y fotografías (con el apoyo de la IA)

El primer aspecto que llama la atención al utilizar el equipo —el más poderoso de esta nueva serie— es que logra captar las fotografías y movimientos con nitidez, a través de una cámara triple que incluye un lente principal de 50 MP y un lente ultra ancho de 12 MP.

Para el modo selfie, cuenta con grabación frontal en HDR de 10 bits.

Pero más allá de la alta resolución de las imágenes capturadas, lo que despierta mayor interés de forma prácticamente inmediata es la posibilidad de editar registros con funciones de nivel avanzado.

Es aquí cuando entra Best Face, una función con IA que puede facilitar la —a veces, agotadora misión— de sacar una fotografía en grupo.

A partir de una foto en movimiento, esta herramienta hace una selección de las mejores expresiones faciales de hasta cinco personas, para así permitirte agruparlas en una única imagen.

En otras palabras: no necesitas hacer reiterados intentos para que todos los participantes sientan que salieron como querían en la fotografía.

Independiente de si uno parpadeó o desvió la mirada en un momento —cuando su verdadero objetivo era mirar fijamente hacia el lente de la cámara— Best Face te permite ajustar la imagen para que la idea inicial se concrete.

La influencer Tati Fernández , quien cuenta con más de 8 millones de seguidores en TikTok y más de 1 millón en Instagram, valora la capacidad del Galaxy A56 5G para capturar y editar registros de forma satisfactoria.

En conversación con La Tercera, dice que uno de los elementos que más le ha gustado del modelo es que permite reunir distintos videos que se tienen en la galería, para así generar uno único ya editado por la IA.

Se trata de una función que permite, por ejemplo, ahorrar el tiempo de cortar cada uno de los registros.

Y, si se está completamente conforme con el resultado preliminar, este ya puede subirse a la red social que se tenga en mente.

“Con este editor que está integrado en el celular, finalmente no se necesita descargar otra aplicación que tenga funciones de edición”.

“Es muy bueno, porque se puede ajustar hasta la cantidad de videos que quieres y cuánto tiempo quieres que dure el registro. Puede ser para una storie o reel (de Instagram) o para un video de TikTok”.

Más en específico, Fernández destaca su uso para las stories de Instagram.

“A veces me gusta mucho grabar con la cámara directamente desde el celular y no entrando a la aplicación. (Con esta función) puedo agarrar los videos, editarlos y subirlos a stories. Pueden ser de paisajes, de outfits o de lo que sea”, agrega.

Lo describe como “un editor profesional”, con la ventaja de que ya viene integrado en el mismo dispositivo.

Facilidad para crear contenidos y precios más accesibles: probamos el nuevo Samsung Galaxy A56 5G. Foto: Samsung / Tati Fernández, influencer.

Otra función llamativa del Galaxy A56 5 G es Object Eraser, una herramienta que permite eliminar elementos no deseados de una fotografía.

Supongamos que estás de visita en un lugar histórico altamente concurrido, en el que muchas personas quieren sacarse una fotografía junto a un monumento y el tiempo para hacerlo es acotado y por turnos.

Si en ese instante consigues capturar la foto, pero más tarde te das cuenta de que hay un elemento no deseado que entorpece la imagen, puedes usar la IA de Object Eraser para eliminarlo, solo marcándolo con tu dedo.

Fernández también destaca la utilidad de Nightography, otra herramienta que viene de manera predeterminada en el equipo y que permite capturar registros con claridad en entornos con poca iluminación.

“Sirve mucho, porque no tienes que andar con otra luz externa para poder iluminar”, comenta la influencer.

“Lo bonito es que el efecto que da Nightography igual es súper particular”, asegura, para luego añadir que “es un efecto que solamente lo tiene Samsung”.

“Las fotos se ven súper nítidas, claras y bonitas, que es lo importante”.

En las imágenes captadas por la influencer que verás a continuación se puede apreciar esta función.

La primera muestra en acción cómo el celular capta una imagen en un espacio con poca luz, mientras que la segunda es el resultado final.

Facilidad para crear contenidos y precios más accesibles: probamos el nuevo Samsung Galaxy A56 5G. Fotos: Tati Fernández.

Las herramientas del Galaxy A56 5G también incluyen Filters, una función que permite crear filtros personalizados con colores y estilos de otras fotografías, para después ocuparlos en las propias y así darles un toque más único.

A esto se le suma que el dispositivo cuenta con la función Circle To Search de Google, la cual permite conocer más información de un elemento a partir de una imagen.

Lo único que hay que hacer para utilizarla es mantener presionado el ícono inferior central de la pantalla, para que aparezca la opción de hacer un círculo con tu dedo alrededor del elemento de la imagen que te interesa.

Ya sea si quieres conocer el nombre de una fruta, el autor de una obra de arte que tienes enfrente o el nombre de una película de la que viste solo una escena —sin descripción— en tus redes sociales, esta herramienta puede entregarte detalles.

El director de contenidos del medio especializado en gaming y tecnología MAG-3 , Matías Robles, dice a La Tercera que lo que más le gusta es el asistente de IA de Samsung.

“Es como si cualquier duda que tienes, con un ‘clic’, ya puedes resolverla de forma inmediata. Encontré geniales las funciones de software que tiene integrado el sistema operativo”.

Facilidad para crear contenidos y precios más accesibles: probamos el nuevo Samsung Galaxy A56 5G. Foto: Samsung.

Circle To Search incluso puede compartirte enlaces comerciales relacionados con un objeto que hayas analizado, para así ayudarte a encontrarlo en caso de que quieras comprarlo.

“Si veo una polera que me gustó en la foto de un influencer que sigo, aprieto el botón de pantallazo. Está la opción de analizar la foto y te dice dónde podrías encontrar esa polera. Te muestra varios links y fotos”, rescata Robles.

Para los amantes de la música, Music Search promete ser un aliado especial, ya que la función permite identificar los nombres de canciones de manera automática.

Si bien, existen otras aplicaciones que también ofrecen esta facilidad, esta herramienta viene integrada en el dispositivo, además de que permite hacerlo a través de tu voz. Por ejemplo, tarareando una melodía o cantando un coro.

Realicé una prueba y canté las primeras líneas de Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Obtuve el resultado en apenas unos segundos. Este fue acertado.

Hice lo mismo con otra canción, esta vez tarareando una melodía. El sistema duró unos segundos más en detectar mi interpretación de la intro de Another One Bites The Dust de Queen, pero nuevamente, el resultado fue satisfactorio.

Facilidad para crear contenidos y precios más accesibles: probamos el nuevo Samsung Galaxy A56 5G. Foto: Samsung.

Qué ventajas clave ofrece el Samsung Galaxy A56 5G en relación a otros dispositivos

Para el youtuber Joapictex (Joaquín Escudero), quien tiene más de 900.000 suscriptores en su canal de la plataforma, la principal ventaja del Galaxy A56 5G es que “han incluido funciones de un celular de gama muy alta —y más elevada en precio— en un smartphone más accesible”.

El streamer y creador de contenidos, Dylantero (Dylan Silva), concuerda con esa opinión, así como también todos los entrevistados en este artículo.

Este último, quien cuenta con más de 2,4 millones de suscriptores en YouTube, hace una comparación con los Galaxy S25 de Samsung, los cuales se posicionan en una gama más alta y fueron presentados hace unos meses.

Sobre el Galaxy A56 5G, comenta: “Me gusta que se vuelve accesible para muchos usuarios que quieren disfrutar de ciertos aspectos que tiene el S25”.

“Ahora, saber que no tienes que desembolsar tanto para disfrutar de eso y experimentarlo, yo creo que es como el gran plus de esta serie”.

Dylantero también hace hincapié en que “muchos de los sistemas de IA actuales están detrás de un muro de pago”, los cuales suelen requerir tarifas mensuales e incluso, en algunos casos, pueden llegar a los $200 dólares en sus planes más avanzados.

Por lo tanto, las funciones de IA que ofrece el Galaxy A56 5G se presentan como “una manera accesible de que todos puedan disfrutar los beneficios de la IA”.

Joapictex enfatiza que el equipo “incluye funciones sobre las que algunos dirán ‘eso ya existe’, pero que requieren que tengas que instalar una aplicación externa” que podría (o no) ser de pago.

“Acá, muy fácilmente, ya lo puedes hacer. El tema de la eliminación de objetos, de buscar elementos, etc. El celular se aproxima a las cosas que uno quiere hacer y las hace. Y, aparte, te ofrece muchas opciones”.

El Galaxy A56 5G ya está disponible en Chile en versiones de 8 RAM + 256 GB por $539.990 y 8 RAM + 128 GB $499.000.

Los colores disponibles para el equipo son “Grafito Increíble”, “Gris Increíble”, “Verde Oliva Increíble” y “Rosado Increíble”.