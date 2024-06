Desde temprano en la mañana, comenzó a caer la lluvia con intensidad sobre Santiago. Rápidamente, distintas calles y avenidas comenzaron a inundarse e incluso a formarse especies de cascadas, afectando así a cientos de viviendas en las comunas de la Región Metropolitana.

Pero, ¿por qué se inundó tan rápido la zona?

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, explica a La Tercera que la pregunta clave es cuántos milímetros por hora es capaz de soportar la ciudad. Y es que el gran problema de esta mañana —y de muchos otros sistemas frontales que llegan a la región— es la intensidad de la lluvia en pocas horas.

Cuando se superan los 5 milímetros de agua por hora, comienzan los problemas.

Y esta mañana, tomando en cuenta las mediciones de la estación en Quinta Normal, solo en Santiago habrían caído 7.75 milímetros de agua por hora, lo que explicaría por qué hay sectores que ya están anegados.

“En 7 milímetros, ya estamos en el rango peligroso”, advierte el meteorólogo Sáez.

Intensa lluvia cae sobre Santiago: meteorólogo advierte que “ya estamos en el rango peligroso”. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Por qué se inunda Santiago cada vez que llueve fuerte

Para explicar mejor el tema de los milímetros y la lluvia, el experto ejemplifica de la siguiente forma: si tienes un macetero y lo riegas con un pulverizador, podrás regar la planta durante una semana con la misma cantidad de agua.

No obstante, si le echas una botella de dos litros de una sola vez, el macetero se inundará.

Así también sucede con la lluvia y las ciudades: no es lo mismo que lluevan 80 milímetros en varios días a que llueva esa misma cantidad en un par de horas. Y, en los últimos sistemas frontales, el panorama ha sido el segundo.

“Las últimas lluvias han pasado muy cargadas, aunque sean cortas. Muy intensas. Por ejemplo, ahora tenemos una lluvia fuerte y constante, por lo que vamos a tener varios puntos donde se van a inundar”, dice Sáez a LT.

Intensa lluvia cae sobre Santiago: meteorólogo advierte que “ya estamos en el rango peligroso”. Foto: Aton

Y es que, según explica el experto, el sistema de desagüe —en Santiago y en otras zonas de Chile— no tiene la capacidad suficiente para que el agua evacúe con facilidad. “También puede haber ductos de agua defectuosos que no se están limpiando bien en el subsuelo, que no los podemos ver a simple vista”.

“Lo otro es que hoy tenemos mucha mayor cantidad de superficie de hormigón en el suelo. Si uno mira cómo la ciudad ha crecido hacia la montaña, eso también hace que el agua por las calles baje muy rápidamente. Por eso es importante el tema de los ductos de agua y su tamaño”.

Con este escenario, el meteorólogo afirma que “si tenemos una lluvia intensa por sobre 7 milímetros por hora, aunque sea de corto plazo como 40 minutos, la ciudad colapsa. Ya sobre 5 o 6 milímetros es preocupante para nuestra realidad. Y más si son muchas horas”.

Cómo será el pronóstico de lluvia para las próximas horas en Santiago

Sáez pronostica que la lluvia puede comenzar a bajar recién a las 19:00 horas. Es decir, todavía quedan varias horas de precipitaciones intensas que pueden seguir provocando estragos en la ciudad.

“A las 10 de la noche, ya la lluvia se estaría retirando o bajaría, entre chubascos aislados o una lluvia más débil”.