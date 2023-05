Recientemente, el reconocido ex boxeador estadounidense, Mike Tyson, se refirió al estado de salud de Jamie Foxx, actor de cine y televisión que estaba previsto que lo interpretara para una producción biográfica sobre su vida.

Los comentarios del deportista se dieron durante su participación en el podcast PBD, instancia en la que manifestó que el profesional de la actuación “no se encuentra bien”.

Jamie Foxx: Mike Tyson revela importantes detalles sobre su salud y dice que “no se encuentra bien”

Qué dijo Mike Tyson sobre la salud de Jamie Foxx

Según declaraciones reunidas por Page Six, expresó que le dijeron que el actor tuvo “un derrame cerebral”, aunque aclaró que no estaba seguro de si aquello está confirmado o no.

“Escucha, no podemos anticipar nuestro próximo aliento”, expresó Tyson, “no sabemos cuándo vamos a morir”.

Anteriormente, Foxx ya había sido hospitalizado el pasado 11 de abril, debido a problemas de salud que su hija, Corinne Foxx, describió como “complicaciones médicas”, sin dar mayores detalles.

Respecto a las dudas sobre cuál es el diagnóstico que enfrenta, el ex boxeador enfatizó: “Si no lo sabemos ya, es que no quieren que lo sepamos”.

En torno a qué pasará con la producción sobre la vida de Mike Tyson, él mismo aclaró que no sabe qué va a pasar, aunque sostuvo que sigue siendo “una gran posibilidad” que Foxx reciba el papel.

El presente del actor

Después de que Foxx fuese hospitalizado, el equipo de la película Back In Action (2023), la cual se encontraba grabando con Cameron Díaz, debió suspender las grabaciones por unos días, hasta que consiguieron un doble de cuerpo para que hiciera ciertas escenas del actor.

Pese a que todavía no se sabe con exactitud qué es lo que padece, sí se presume que está realizando un tratamiento médico en un centro de rehabilitación especializado en lesiones cerebrales, entre otros diagnósticos, el cual está ubicado en Chicago.

Aún así, Corinne ha insistido en no comentar mayores informaciones.

“Sabemos lo querido que es y agradecemos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”, escribió en su cuenta de Instagram tras aquel episodio.

