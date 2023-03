Relacionarse con otros colegas en un trabajo puede ser una tarea difícil en ciertas ocasiones. No solo porque algunas empresas han optado por mantener la modalidad en línea como una herencia de la pandemia, sino que también, porque las ajetreadas agendas pueden reducir los espacios de interacción.

Diversas investigaciones científicas han compartido sus conclusiones para que puedas desarrollar al máximo tus capacidades en el ámbito laboral, las cuales incluyen desde ejercicios para cuidar tu salud en medio de la jornada hasta recomendaciones para que respetes tus horarios de descanso.

Pero más allá de atender a las notificaciones de mensajes, reuniones virtuales y llamadas telefónicas, también hay otros aspectos que se deben considerar cuando estás buscando potenciar tus habilidades.

Uno de ellos, es el tipo de relaciones que tienes con tus colegas y la manera en que pueden ayudarse mutuamente a avanzar en sus objetivos, para así mejorar progresivamente.

El asesor profesional de la Universidad de Harvard y autor del libro The Unspoken Rules: Secrets to Starting Your Career Off Right (2021), Gorick Ng, abordó esta temática en conversación con el Huffington Post.

Según él, “es relativamente fácil averiguar el nivel de autoridad de alguien en una organización, ya que basta con fijarse en su cargo (...) en cambio, conocer el nivel de influencia de alguien no es tan sencillo”.

Trabajo. Foto: Shutterstock.

Frente a esta situación, tanto él como otros especialistas enumeraron los cinco tipos de personalidades que se pueden encontrar en un entorno de trabajo y que —desde sus perspectivas— es recomendable que te alíes con ellas para incrementar tu desempeño y aprovechar potenciales oportunidades.

Estos son los 5 tipos de personalidades con las que deberías relacionarte en el trabajo, según expertos

En primer lugar, se encuentran los “veteranos”, aquellos empleados que llevan años en una empresa y que suelen estar preparados para responder ante cualquier eventualidad, debido a su sostenida experiencia y conocimientos sobre cómo funciona la organización.

Bajo esta línea, Gorick Ng enfatizó en que es particularmente recomendable que te acerques a ellos si eres nuevo en un espacio laboral.

“Pueden ayudarte a aprender a desenvolverte con eficacia en el sistema, basándose en lo que ha funcionado o no antes”, explicó el especialista de Harvard.

La fundadora de la compañía de formación C-Track Training, Lawrese Brown, enfatizó al Huffington Post que, por ejemplo, “si tienes una organización en la que la gente tiende a marcharse al cabo de un año y hay alguien que lleva allí tres, podrá decirte: ‘esto es lo que provoca un incendio aquí, esto es lo que realmente constituye una urgencia o algo de lo que hay que ocuparse inmediatamente’”.

También están los “socialités”, un tipo de personalidad que se relaciona con la mayoría de los individuos que trabajan en la empresa.

Trabajo. Foto: EU-Startups.

“Son conocidos y respetados en el entorno, pueden presentarte a personas adecuadas y dar forma a la percepción que los demás tienen de ti”, sugirió Ng, mientras Brown añadió que “van a ser muy buenos diciéndote cómo hacer las cosas sin abordarlas de frente: ‘Bueno, si hablas con él, te responderá de esta manera (...) si se lo planteas a esta, lo pondrá en la reunión’”.

Por su parte, la psicóloga laboral Lauren Appio enfatizó al citado medio que “quienes caen bien en el trabajo tienen ‘tirón social’, ya que aunque no ocupen un puesto de liderazgo, la gente acude a sus eventos y se interesa por su opinión sobre decisiones importantes (...) suelen estar muy presentes en las oportunidades profesionales dentro y fuera de la organización, y es probable que ellos mismos dispongan de una buena red de contactos”.

Asimismo, están los “guardianes”, quienes según Gorick Ng, tienden ser los asistentes que operan “estrechamente con los altos cargos y que pueden influir en que interactúes con ellos y en cómo te perciben”.

“Conocen los factores que te darán el ‘sí’ y te conseguirán la firma de los recursos para ello”, agregó Brown.

Trabajo. Foto: People Images.

El rol de la “política” organizacional y los mediadores

El cuarto tipo de personalidad que describieron los especialistas corresponde al perfil de los “políticos”, un grupo de individuos que tienden a manejar estrategias para dar a conocer sus logros dentro de la empresa.

La experta de C-Track Training recalcó que “les motiva mucho el poder” y saben que para conseguirlo deben hacerse visibles a través de sus acciones.

“Su influencia se debe a su capacidad para entender cómo se obtiene el patrocinio. Saben cómo ascender y cómo ponerse en el camino hacia el siguiente título”, detalló.

En este sentido, explicó que sus relaciones suelen ser a corto plazo, “salvo que se trate de alguien muy por encima de ellos”, por lo que más que aferrarte a colaborar con ellos, la clave está en “prestar atención a la transacción”, es decir, su modo de operar, para así sacar aristas que puedan servirte.

Por último, están los “mediadores” que tienen habilidades para ganarse la confianza de sus compañeros y resolver discusiones al interior del ambiente laboral.

Trabajo. Foto: IG Central & Local Government.

“No van a decirte simplemente lo que quieres oír. Son personas que dicen: ‘Siento darte una píldora difícil de tragar, pero no tienes pruebas documentales, así que no podemos hacer nada al respecto’. Te van a manifestar la realidad de cómo un punto va a favor o en contra de la gente”, sentenció Brown.

Si bien, conocer estos perfiles puede ser de gran ayuda para tu carrera, los expertos recalcaron que es importante que seas tú mismo a la hora de relacionarte con otras personas, sea en el trabajo u otros espacios.