Operación Retuit: cómo la prensa de Venezuela usa la IA para informar y protegerse del régimen de Nicolás Maduro

Desde las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su represión hacia los opositores y los medios de comunicación.

Tras el proceso realizado el pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al actual mandatario, sin que se presentaran las actas que acreditaran el supuesto resultado.

Aquella decisión luego fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un escenario que ha llevado a múltiples líderes internacionales a manifestar su rechazo hacia las acciones del chavismo.

En consecuencia, Maduro ha optado por cortar las relaciones diplomáticas con al menos seis países, entre los que se encuentra Chile.

Dentro de Venezuela, el gobierno ha puesto en marcha la llamada “Operación Tun Tun”, plan con el que han realizado allanamientos sin orden a sus opositores.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó 13 detenciones de trabajadores de esta área en el contexto electoral solo hasta el 26 de agosto.

De la cifra que se informó en esa instancia, 12 siguen bajo arresto.

Los cargos que les adjudican las autoridades venezolanas van desde “incitación al odio” hasta “terrorismo”.

La periodista Carmela Longo y su hijo fueron detenidos mientras estaban en su casa, el pasado domingo 25 de agosto.

Según rescata un artículo de La Tercera, ella se especializa en farándula y de sus casi 40 años de experiencia laboral, cerca de la mitad han sido en un medio afin con el gobierno, el diario Últimas Noticias.

Primero soltaron a su hijo después de unas horas, mientras que a ella la dejaron irse el lunes 27 de agosto a eso del mediodía.

Sin embargo, quedó con medidas cautelares como prohibición de salir del país, régimen de presentación, y prohibición de declarar y escribir sobre su caso, informó el SNTP en su cuenta de X (ex Twitter).

Longo es la única de los detenidos que no tiene un vínculo directo o indirecto con el mundo político como fuente de información, se afirma en el citado artículo.

Los otros 12 quedaron aislados tras sus respectivos arrestos.

Seis de ellos fueron detenidos posterior a las elecciones del 28 de julio y al menos cuatro han sido imputados por el delito de “terrorismo”, según datos rescatados por Infobae.

Desde la ONG Espacio Público contabilizan 386 violaciones a la libertad de expresión solo entre enero y julio de 2024.

Frente a esta situación, muchos profesionales de las comunicaciones en Venezuela han optado por medidas como no firmar los trabajos que publican, para así protegerse de las represalias del régimen chavista.

Operación Retuit: cómo la prensa de Venezuela usa la IA para informar y protegerse del régimen de Nicolás Maduro. Fotos: capturas / avatares creados con IA.

Qué es Operación Retuit y cómo la prensa de Venezuela utiliza la IA para informar y protegerse

En este sentido, una de las iniciativas que más ha destacado es Operación Retuit.

Se trata de un proyecto que utiliza avatares creados con inteligencia artificial (IA) para proteger la identidad de los periodistas y permitir que puedan informar.

Los nombres de estos personajes son: “El Pana” y “La Chama”.

En un video de presentación, esta última anticipa: “Los estaremos acompañando con Operación Retuit para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela”.

“Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales”.

Luego, “El Pana” añade: “Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas”.

Los mismos avatares explican en ese registro que la medida se debe a que, después de las elecciones presidenciales, “en Venezuela incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor”, dice “La Chama”.

“Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la IA para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas #VenezuelaVota y #LaHoraDeVenezuela, que además han logrado reunir un centenar de medios internacionales en 13 países”, agrega “El Pana”.

Bajo esta línea, su compañera recalca: “Estaremos compartiendo contenidos periodísticos de calidad y, en especial, verificados”.

Entre los videos que han publicado en sus redes sociales se encuentran títulos como: “¿Quiénes son los detenidos por protestar en Venezuela?”, “¿Cuál es el destino de los detenidos por protestar?” y “La disparidad sobre las cifras de fallecidos en las protestas”.

Operación Retuit es impulsado por la plataforma periodística Connectas.

El director y líder de la mesa editorial de dicha organización, Carlos Eduardo Huertas, quien ejerce como vocero de la iniciativa y no es venezolano ni reside en ese país, dijo en declaraciones compartidas a La Tercera que el proyecto nace como “una respuesta a otras operaciones que en Venezuela han buscado silenciar, desinformar y sembrar temor”.

“Es un nuevo desarrollo a partir de dos iniciativas que surgieron antes de las elecciones: #VenezuelaVota y #LaHoraDeVenezuela. Ambas han logrado reunir una veintena de medios al interior de Venezuela. Medios que tienen la característica de ser profesionales, realizar un trabajo independiente, verificar la información y contrastarla. Y que adicionalmente han sido perseguidos, censurados, bloqueados por el gobierno en algún momento”.

Cuenta que, desde antes de las elecciones, diseñaron diferentes estrategias para “hackear el cerco informativo” que ha impuesto el régimen a la prensa.

Después del cuestionado proceso electoral y las negativas del gobierno a presentar las actas, la represión se intensificó, por lo que también aumentó el riesgo para los reporteros en el ejercicio de sus labores.

“Y por eso se decidió encontrar esta nueva alternativa, que era un uso inteligente y estratégico de la IA”, agrega Huertas.

El director de Connectas explica que los contenidos de Operación Retuit son elaborados en base a las investigaciones y el trabajo que hacen estos medios dentro de Venezuela.

“Se realiza un proceso editorial para adaptarlos al formato avatar. A partir de ahí se desarrolla la producción audiovisual”.

“Quienes están en Venezuela se exponen por hacer periodismo, incluso a penas de 30 años bajo la legislación de ‘luchar contra el terrorismo’. Obviamente, son condenas que no tienen ningún fundamento ni sustento. Ya hay cuatro colegas detenidos que están empezando a enfrentar este tipo de cargos”.

Junto a las distintas medidas de represión que ha adoptado el régimen, el chavismo se ha esmerado en imponer contenidos que son afines a sus ideales y que refuerzan sus afirmaciones, como se puede ver —por ejemplo— en una caricatura que retrata a Maduro como una suerte de “superhéroe”, a la cual llamaron “Superbigote”.

Nicolás Maduro también han tomado acciones como ordenar un bloqueo temporal de X (ex Twitter) y hacer un llamado “voluntario” a dejar de utilizar WhatsApp.

De la misma manera, ha acusado a TikTok de “apoyar el fascismo” y “promover una guerra civil en Venezuela”.

Previamente, a principios de 2023, se reportó que un canal de YouTube llamado “House of News” —impulsado por el chavismo— utilizaba avatares creados con IA para compartir videos con fake news.

Hablando en inglés, con subtítulos en español, hacían aseveraciones como que Venezuela se encontraba en medio de un auge económico gracias a las políticas del régimen, lo que difiere de las cifras reconocidas por la comunidad internacional.

Frente a las estrategias por las que ha optado el gobierno de Maduro, el director de Connectas dice a La Tercera que “cada vez es más claro lo que está sobre la mesa”.

“Hay unas narrativas que quieren imponerse a partir de discursos (...) Y hay verdades que están presentes a partir de evidencias. Eso ratifica el papel del periodismo y cómo mediante la contrastación de los hechos y la verificación se hace información de calidad, que sirve para que las sociedades puedan tomar mejores decisiones”.

Respecto a la iniciativa de Operación Retuit, destaca que “el papel fundamental acá es el de los periodistas venezolanos, que han hecho un trabajo excepcional”.

“Nosotros lo llamamos ‘periodismo de valor’, no solo por el valor de los contenidos que se están produciendo (...) sino también por el valor que tienen los colegas para ejercer el oficio en este entorno”.

Revisa los episodios de la iniciativa haciendo click en este enlace.