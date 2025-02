Los habitantes de distintas partes de Estados Unidos han buscado nuevas formas para construir sus casas.

Aquello, con el objetivo de evitar las potenciales consecuencias de los incendios forestales .

Melanie Glover y su familia enfrentaron la pérdida de su casa en los incendios que afectaron a Colorado, a finales de diciembre de 2021.

Tras vivir la tragedia y pasar por un trauma en el que su esposo y sus hijos quedaron atrapados por 30 minutos antes de escapar ilesos, decidió que la construcción de su nueva vivienda sería de forma distinta.

Glover y su cónyuge, Matteo Rebeschini, buscaban un material que tuviera una menor posibilidad de quemarse.

Según relató ella a la BBC, terminaron optando por bloques de tierra.

“Queremos sentirnos seguros. Queríamos construir una casa para que, si algo así volviera a ocurrir, tuviéramos tiempo”.

Para resistir el fuego: las casas construidas en Estados Unidos tras los incendios forestales tienen un material especial. Foto: referencial.

Cómo son las casas fabricadas con tierra y cómo resisten al fuego, según los investigadores

Las casas fabricadas a partir de tierra no son un fenómeno nuevo, sino que más bien, tienen historia en todo el mundo.

Los especialistas consultados por el citado medio explicaron que algunos ejemplos son las viviendas en cuevas en el norte de China y las casas de Barro de Saná, en Yemen.

De hecho, en Estados Unidos, comunidades indígenas de estados del suroeste —como Colorado y Nuevo México— utilizaron adobe o “ladrillos de barro” para construir viviendas.

A pesar de que la construcción en base a tierra ha sido desplazada durante décadas entre los constructores estadounidenses, cada vez más personas vuelven a recurrir a este material.

El principal factor que contribuye a esta decisión suele ser el riesgo de enfrentar incendios forestales, principalmente en la zona oeste del país norteamericano.

Al igual que Glover y Rebeschini, los propietarios de viviendas construidas con tierra esperan que les ayude a protegerse del fuego.

Investigaciones han afirmado que las casas de tierra podrían ser más resistentes ante los incendios forestales, en relación a viviendas construidas a partir de otros materiales, como vigas de madera que pueden incendiarse con mayor facilidad.

El ex bombero voluntario y miembro de la junta directiva de Adobe in Action , Quentin Wilson, declaró a la BBC que “si se hace correctamente y con más rigor histórico, una casa de adobe tiene más posibilidades de sobrevivir a un incendio forestal”.

Adobe in Action es una organización sin fines de lucro con sede en Santa Fe, Nuevo México, la cual promueve la construcción con tierra.

Según Wilson, cuando se tiene prevista la amenaza del fuego, se pueden construir casas de adobe eliminando elementos como la madera expuesta y los conductos de ventilación que sobresalen.

Junto con ello, dijo, se pueden utilizar vigas de tierra.

El codirector del Centro de Investigación de Adaptación Climática de la Universidad de California en Davis, Michele Barbato, realizó con sus estudiantes una serie de pruebas con bloques de tierra comprimida.

Lo anterior se dio en 2021, mientras que tales piezas fueron fabricadas utilizando tierra mezclada con agua y estabilizadores químicos.

Los investigadores utilizaron un soplete para calentar un bloque de tierra comprimida, hasta llegar a casi 1.900 °C (3.452 °F).

Tales temperaturas son más altas que las de un incendio forestal promedio.

Asimismo, pusieron un bloque en un horno a 1.200 °C (2.192 °F).

Al revisar los resultados, vieron que ambos bloques se endurecieron y se convirtieron en arcilla roja.

Sus pruebas —que han sido presentadas como un artículo revisado por sus pares, pero que todavía no se publican en una revista académica— sugieren que los bloques de tierra no solo pueden resistir al fuego, sino que también fortalecerse después de la exposición.

En conversación con el citado medio, Barbato dijo que funcionan bien tanto en climas secos como húmedos.

Sin embargo, precisó que en estos últimos pueden hacerlo mejor, debido a que el material se endurece y dificulta la penetración del agua.

“Incluso si su casa se quema, si las paredes permanecen en pie, es seguro volver a utilizarlas”, comentó.

No obstante, según rescata la BBC, hasta el momento ninguna casa construida con los bloques específicos que utilizaron se ha puesto a prueba con fuego, aunque sí han hecho pruebas en una pared.

Aún así, otras viviendas construidas con bloques de tierra han sobrevivido.

Tal fue el caso de la de Stevie Love, la cual fue construida en 2008 y en 2020 fue afectada por un incendio que arrasó Littlerock, en California.

A pesar de que la casa quedó ennegrecida por el fuego, se mantuvo en pie y no terminó incendiada como otras.

Otra situación se dio en 2016, en Nuevo México, cuando un incendio en las montañas Manzano arrasó más de 7.000 hectáreas y destruyó una docena de viviendas.

Sin embargo, una antigua iglesia de adobe que estaba junto a estas permaneció intacta.

Pese a tales situaciones y a las potenciales ventajas de este material, Glover dijo ser consciente de que su casa no es infalible y que también puede enfrentar riesgos.

“Nunca he dicho que esta casa sea ignífuga. Los bloques sí lo son, pero… no puedo vivir en una casa sin ventanas y sin techo. Y he hecho lo mejor que he podido”.

A esto se le suma que todavía no hay un consenso universal entre los especialistas sobre si su uso es preferible para construir casas, mientras que distintas investigaciones están en curso.

De la misma manera, en Estados Unidos, la industria de la construcción —a nivel general— aún tiene que adaptarse para considerar el desarrollo de proyectos de este tipo.

Según los especialistas hace falta que se adquieran más conocimientos, tanto entre los constructores como entre las aseguradoras y los prestamistas hipotecarios.