La temporada de incendios forestales durante el verano es, sin duda, compleja. Y es que cuando el fuego consume ciertos materiales e infraestructuras, como casas, el humo que expulsa toxinas puede poner en riesgo la salud de las personas a su alrededor, pero también a quienes se encuentran más lejos de los focos.

Y es que la calidad del aire empeora a la par con los fuegos descontrolados, algo que pone en especial peligro a los niños, ancianos y personas con antecedentes de enfermedades pulmonares o cardíacas.

Tanto así que podría compararse, incluso, con estar fumando unos 10 cigarrillos al día, aseguró la doctora y directora del departamento de salud medioambiental de la Universidad de Harvard , Kari Nadeau .

No obstante, la experta aclaró al New York Times que no necesariamente afecta solo a las personas que se encuentren cerca de los incendios. Y es que por el viento, el aire contaminado puede extenderse a otras zonas.

Esto es lo que explicó la experta.

Los incendios forestales pueden dañar tu salud, aunque estés lejos: esto dice una experta de Harvard. Foto: ATON.

Los daños que provocan los incendios forestales en la salud

El humo que se genera en los incendios forestales puede provocar efectos nocivos para la salud, según explicó la experta de Harvard.

Y es que el aire contaminado puede viajar de 80 hasta 160 kilómetros más allá de los focos del fuego, infiltrándose en comunidades que ni siquiera llegan a oler ni ver el humo.

No obstante, aún sin percibir el humo, podrían estar siendo afectados y síntomas como la tos, mareos o dolor de pecho podrían demostrar que las personas están expuestas a altos niveles de contaminación atmosférica.

Y la exposición prolongada a esta contaminación podría provocar graves consecuencias, aseguraron desde el New York Times.

Los estudios muestran que, por ejemplo, los niños pequeños (en especial los menores de 4 años) están todavía desarrollando sus pulmones, por lo que exponerse al humo puede aumentar el riesgo de que desarrolle asma crónica y que, además, padezca ataques de asma.

Según explicó Nadeau, hay algunos niños tan sensibles que, en cuanto entran en contacto con el contaminante del aire, comienzan con picores de garganta o sibilancias.

Y lo más preocupante es que “no hay ninguna mascarilla N95 que sirva para un bebé”.

Por ello, lo más seguro para la población de riesgo, como los niños, el único lugar seguro es “en el interior, con ventanas bien selladas y un sistema de aire acondicionado con un filtro de clasificación superior a MERV 13”.

Los riesgos del humo y la mala calidad de aire en la salud

Además de los niños, los adultos también se pueden ver perjudicados por la mala calidad del aire, pese a estar a más de 100 kilómetros del incendio.

Por ejemplo, quienes tienen diabetes u otras enfermedades crónicas, podrían tener un aumento de síntomas, como debilitamiento del control de la glucosa.

Por su parte, los adultos mayores están expuestos a sufrir infartos al miocardio y accidentes cerebrovasculares incluso varios días después de haber inhalado aire contaminado, pues este aumenta la coagulación en la sangre.

La experta de Harvard advirtió que, como el fuego suele quemar distintos objetos, como pintura, detergentes, mueble, disolventes, entre otros, de ello se desprenden más de 400 toxinas diferentes, cuyos efectos en la salud humana pueden ser incluso más graves a largo plazo.

Según la nota de NYT, la exposición al humo puede provocar cáncer de cerebro, pulmón y tiroides.

Por ello, el llamado es a que, si una persona presenta síntomas preocupantes como dificultad respiratoria, incluso si está ubicada a cientos de kilómetros de los incendios, debe acudir de inmediato a un médico.

“Desafortunadamente, no hay una distancia realmente segura del humo”, concluyó Nadeau.