“Parece una paradoja”: por qué la doble mastectomía no mejora la supervivencia del cáncer de mama, según un estudio

Son muchas las mujeres que, después de haber recibido el diagnóstico de cáncer de mama, optan por someterse a una mastectomía doble con el fin de disminuir los riesgos de que la enfermedad también se extienda a la otra mama y posiblemente aumentar las esperanzas de vida.

Sin embargo, según una investigación publicada el pasado 25 de julio en la revista científica JAMA Oncology, esa práctica no disminuye el riesgo de mortalidad. Esto, ya que las mujeres que se realizaron una mastectomía simple presentaron los mismos resultados de supervivencia que las que se hicieron una mastectomía en las dos mamas.

“La prevención del cáncer de mama contralateral mediante cirugía preventiva no pareció reducir el riesgo de muerte en el período de 20 años”, señalaron los autores.

Por qué la doble mastectomía no mejora supervivencia en cáncer de mama

El estudio realizado por investigadores del Women’s College Hospital de Toronto, Canadá, buscó descubrir si es que efectivamente una mastectomía doble o bilateral puede ser capaz de disminuir el riesgo de muerte.

Para ello analizaron los datos de más 108.084 mujeres diagnosticadas con cáncer en una sola mama entre los años 2000 y 2019, cuya información había sido registrada en el Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER).

Todas ellas se habían sometido a una de estas opciones quirúrgicas: lumpectomía, procedimiento que solo extirpa el tumor localizado; mastectomía simple, donde se extirpa el seno completo que está afectado; y mastectomía doble o bilateral, que consiste en la extracción de las dos mamas.

La investigación descubrió que, en las mujeres que se habían realizado lumpectomía o mastectomía, el riesgo de tener cáncer en el otro seno era menor, con probabilidades bajo un 7%. Sin embargo, la mastectomía doble no implicó menos riesgos de mortalidad en comparación a las otras cirugías, por lo que no se puede considerar una ventaja de supervivencia.

En los 20 años que el equipo de investigadores estudió a las participantes, la mortalidad por cáncer de mama fue similar en los tres grupos: 8,5% en mujeres que se hicieron lumpectomía, 9% en mujeres que se hicieron mastectomía simple y 8,5% en mujeres con mastectomía doble.

Otro hallazgo del estudio fue que las mujeres que efectivamente presentaron cáncer de mama en la otra mama presentaron un riesgo cuatro veces mayor de muerte.

Por esa misma razón el Dr. Steven Narod, médico del Women’s College Hospital de Toronto y autor principal del estudio, cree que el hallazgo de que la doble mastectomía no mejora la supervivencia del cáncer de mama es un poco contradictorio.

“Parece una paradoja”, argumentó el investigador. “Si se desarrolla un cáncer de mama contralateral, el riesgo de morir aumenta, pero prevenirlo no mejora la supervivencia”.

La doble mastectomía no mejora la supervivencia en cáncer de mama, sugiere el estudio de JAMA Oncology.

Narod también comentó que los hallazgos del estudio ofrecen varias interrogantes importantes sobre el “potencial metastásico de un nuevo cáncer de mama contralateral”, los métodos de detección y tratamientos, como la quimioterapia.

El equipo del Women’s College Hospital también plantea que los resultados no se aplican a las mujeres que dan positivo en la prueba del gen BRCA, que aumenta las posibilidades de desarollar cáncer de mama.

Etic Winner, especialista en cáncer de mama y director del Centro Oncológico de Yale, aseguró a The New York Times que este estudio debería tranquilizar a las pacientes, ya que como otras investigaciones, “sugiere que no hay absolutamente ninguna diferencia en la supervivencia si se realiza una lumpectomía, una mastectomía o una mastectomía doble”.

Mientras que la Dra. Seema Asha Khan y Masha Kocherginsky, expertas en el tratamiento del cáncer de mama en la Universidad Northwestern de Chicago, calificaron el hecho como un “enigma biológico complejo”.

Sobre el por qué las mastectomía doble no reflejó una mayor supervivencia en los casos analizados, las expertas sugieren que la contradicción podría deberse a algunos detalles de la metodología en que se basó la investigación.

Tanto Khan como Kocherginsky reconocen que hay muchas pacientes que eligen la mastectomía doble por el miedo de que el cáncer vuelva a presentarse, sin embargo, también creen que hay otras razones para escoger ese camino, como evitar la ansiedad de someterse a exámenes de detección e incluso el mismo tratamiento para la enfermedad.

“Sin duda, hay quienes, con una buena comprensión de los riesgos y los problemas de calidad de vida asociados con la mastectomía bilateral con o sin reconstrucción, preferirían evitar tanto la experiencia de las imágenes (mamografías) de la vigilancia mamaria como la carga de someterse a un tratamiento para un segundo cáncer de mama (incluso si es muy probable que se cure)”, explican las expertas.

Qué saber sobre el cáncer de mama

El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Solo en Chile, es el tumor más frecuente en mujeres y también es el que genera más cantidad de muertes al año, de acuerdo al Ministerio de Salud (Minsal).

Teniendo eso en consideración, una de las medidas más importantes que se deben realizar es someterse a exámenes de detección de manera temprana.

Según detalla la American Cancer Society, se estima que una mujer tiene “riesgo promedio” si no tiene antecedentes de haber sufrido cáncer de mama en el pasado, antecedentes familiares con la afección o la mutación en el gen BRCA.

En el caso de las mujeres de 40 a 44 años, la recomendación es hacerse una mamografía al año, al igual que para las de 45 a 54 años.

Para aquellas de 55 años o más, la entidad sugiere someterse a esa prueba cada dos años. “Los exámenes de detección deben continuar siempre y cuando la mujer se encuentre en buen estado de salud y se espera que viva al menos 10 años más”, explican.