Qué piensan Elon Musk, Bill Gates y Tim Cook del uso de celulares en niños.

Los dispositivos tecnológicos, especialmente los smartphones, se han convertido desde hace años en una parte esencial de nuestras vidas.

La masificación que han experimentado estos aparatos ha llegado al punto en que se ha vuelto cotidiano ver que los niños los sepan usar con gran destreza y facilidad. Al pasear por centros comerciales, centros de salud u otros lugares públicos, es habitual ver que al menos un niño está manejando un celular para entretenerse.

Solo en Chile, el 58% de los niños, niñas y adolescentes consigue su primer teléfono con internet antes de los 10 años, según un estudio realizado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, en alianza con el Ministerio de Educación y Unicef.

El fenómeno también ha levantado una ola de preocupación entre expertos y padres. Esto, teniendo en cuenta el impacto que podría tener el uso excesivo de esa tecnología en el desarrollo emocional y social de los más pequeños, además de los riesgos asociados a que posiblemente estén expuestos a contenido inapropiado e interacción con desconocidos.

Algunas de las personalidades más reconocidas de la industria tecnológica a nivel mundial también tienen claro cuáles son sus opiniones sobre la exposición a este tipo de dispositivos en las nuevas generaciones. Se trata de Elon Musk, Bill Gates y Tim Cook.

Los tres han clarificado en distintas oportunidades que las herramientas tecnológicas pueden aportar grandes beneficios. Sin embargo, también han enfatizado que en el caso de los más pequeños el uso debería ser controlado, según indica el portal Infobae.

Cuál es la postura de Elon Musk sobre el uso de celulares en niños

Elon Musk, CEO de compañías como Tesla y SpaceX, ha sugerido que aunque en un principio no controló el acceso de sus hijos a la tecnología, hoy se arrepiente de ello.

Cabe recordar que el magnate sudafricano tiene 12 hijos: seis con la escritora Justine Wilson, tres con la cantante Grimes y tres con la directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, Shivon Zilis.

Durante un discurso que dio en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubai, celebrada en febrero de 2023, Musk confesó que “podría haber sido un error” no haber limitado el uso de redes sociales de sus hijos.

Elon Musk.

También indicó que, si pudiera volver a ese momento, restringiría mucho más el acceso y vigilaría lo que sus hijos observan frente a la pantalla.

Meses más tarde, durante una aparición que hizo en la feria VivaTech de París, el CEO de la plataforma X (antes Twitter) volvió a abordar los efectos de las plataformas en los niños y la necesidad de regular su exposición frente a ellas.

“Instaría a los padres a limitar la cantidad de redes sociales que los niños pueden ver porque están siendo programados por una inteligencia artificial que maximiza la dopamina”, planteó.

Qué dice Bill Gates sobre el uso de celulares en niños

Bill Gates, el reconocido cofundador de Microsoft, ha sido especialmente enfático en que se deben aplicar reglas determinadas al momento en que los niños usen teléfonos.

El empresario y filántropo estadounidense dijo en una entrevista con el medio Mirror que a sus hijos Jennifer, Rory y Phoebe les dio permiso para tener un dispositivo móvil recién desde los 14 años. Además de fijar esa edad específica para tener acceso a esa tecnología, generalmente imponía un horario en que podían utilizarla.

“A menudo fijamos una hora después de la cual no hay tiempo frente a la pantalla y, en su caso, eso les ayuda a conciliar el sueño a una hora razonable”, contó. La medida del magnate coincide con las recomendaciones de los expertos, quienes suelen advertir que la luz que emiten los dispositivos tecnológicos retrasa la producción de melatonina, que es la hormona que regula los ciclos de sueño-vigilia.

Bill Gates.

Gates, quien creó la compañía de software más grande en el mundo, reveló en esa misma entrevista que otra de las medidas cruciales era que no se usara el teléfono mientras estaban en la mesa, para así respetar el momento familiar.

El empresario también intentaba promover que sus hijos usaran el teléfono “de forma útil”, por ejemplo, para hacer las tareas o contactarse con sus amigos.

Qué opina Tim Cook del uso de celulares en niños

Aunque lidera una de las compañías tecnológicas más exitosas en todo el planeta, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, también ha sido un férreo defensor de poner restricciones en la forma en que los niños utilizan los dispositivos.

Durante una conversación con la revista GQ, el empresario argumentó que tiene claro que los niños de hoy “nacen digitales” al estar rodeados de productos tecnológicos desde los primeros momentos de su vida.

Por ese mismo fenómeno, cree que es clave “establecer algunos límites exigentes” a las generaciones más jóvenes, por ejemplo, restringiendo el uso de la tecnología en el colegio.

Tim Cook.

Cook incluso fue más allá y aseguró que, al menos en el caso de Apple, no buscan promover la adicción digital. “No queremos que la gente use demasiado nuestros teléfonos. No estamos incentivados para ello. Proporcionamos herramientas para que la gente no lo haga”.

El líder de Apple, que no tiene hijos, había señalado en otra ocasión que ni siquiera deseaba que su sobrino tuviera algún tipo de participación de las plataformas digitales. “Hay algunas cosas que no permito: no lo quiero dentro de las redes sociales”, indicó durante una charla que dio en un instituto del Reino Unido en 2018.