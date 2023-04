Revelan los diarios íntimos de la autora de la masacre en un colegio de Nashville: llevaba meses planeando el ataque

Esta nota incluye partes de violencia explícita.

La atacante que acribilló a seis personas, incluidos tres niños, la semana pasada en una escuela cristiana de Nashville, en Estados Unidos, no improvisó al momento de perpetrar un tiroteo masivo.

Según los investigadores, los diarios íntimos de Audrey Hale revelaron que planeó durante meses el ataque que afectó a The Covenant, la escuela donde fue alumna.

Aunque por el momento se desconoce el contenido total de los textos, la policía de Nashville confirmó en conferencia de prensa la existencia del material que está siendo revisado por la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI.

Audrey Elizabeth Hale, 28. Foto: Metropolitan Nashville Police Department / Reuters

“Los diarios fueron encontrados en el automóvil y la habitación de Audrey Hale”, señalaron las autoridades de Nashville ante los medios. “Allí plasmó su estrategia para cometer un asesinato en masa en la escuela The Covenant”.

Según dijeron en la misma rueda de prensa, la mujer tenía mapas detallados del lugar con un estudio minucioso y en detalle de las ubicaciones de cámaras y controles de seguridad.

Además, los escritos contienen material de otros asesinos en masa a los que Hale llevaba meses estudiando.

Otros detalles del ataque en Nashville

Si bien se confirmó que Audrey Hale había sido alumna de la escuela cristiana The Covenant, con lo que hay una clara conexión, nadie ha declarado de manera oficial cuál fue el motivo del ataque.

Según el reporte oficial, la mujer transgénero disparó 152 veces dentro de la escuela, 126 veces con un rifle y 26 veces con un arma de 9mm, hasta que fue abatida a tiros por los oficiales de la policía, Rex Engelbert y Michael Collazo.

Como se vio en los registros de las cámaras de seguridad del colegio, Hale disparó contra las puertas de vidrio para poder ingresar por un acceso lateral.

En el tiroteo acabó con la vida de tres alumnos de nueve años: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney; y tres empleados de la institución, la directora Katherine Koonce, la profesora Cynthia Peak y el conserje Mike Hill, todos de más de 60 años.

The Covenant School es un colegio privado que fue fundado en 2001 como un ministerio de la Iglesia Presbiteriana de Covenant. La iglesia abrió la escuela en parte porque a los padres de la iglesia les resultaba difícil inscribir a sus hijos en otras escuelas privadas de la zona, según contó un ex pastor de la iglesia a The New York Times.

La escuela es “intencionalmente pequeña”, según se advierte en su sitio web, con 200 estudiantes desde preescolar hasta sexto grado (10-12 años), y una proporción de estudiantes por maestro de 8 a 1. Y la matrícula cuesta alrededor de US $16,000 al año, unos 12,6 millones de pesos.

The Covenant School. Foto: Metropolitan Nashville Police Department / Reuters

Tras el ataque, trascendió que Hale había dejado un manifiesto explicando sus motivaciones, donde dejaba claro que sabía que probablemente no saldría viva del ataque. Incluso, la mujer habría asegurado que estaba dispuesta a enfrentarse a tiros con la policía.

Si bien el FBI no ha confirmado esta información, el director de la policía de Nashville dijo desde el primer día que el plan de Hale era más amplio que el ataque a la escuela.

Según trascendió, si lograba salir con vida de The Covenant, la mujer tenía entre sus planes otros tiroteos en otros puntos de la ciudad.

Pero todo se vio truncado por el rápido accionar de la policía, según puede verse en el registro de una cámara corporal del oficial Rex Engelbert, que fue entregada por las autoridades y muestra cómo fue reducida la atacante.