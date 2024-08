Usó su auto como cargador durante el corte de luz: la curiosa estrategia del exministro Marcelo Mena

Los pronósticos ya habían avisado que el pasado jueves en la noche llegaría un sistema frontal a la región Metropolitana. Muchos santiaguinos hicieron su vida normal y llegaron a casa por la noche para descansar. No obstante, cerca de las 12, comenzó un viento sin precedentes que en poco tiempo hizo caer árboles, volar techos y provocó un masivo corte de luz.

Fue así cómo miles de familias en Santiago y a lo largo de Chile quedaron sin electricidad en pleno invierno. Y el mayor problema fue la cantidad de días sin el suministro: a la fecha, Enel no ha podido restablecer la luz en todos los hogares en la RM.

Con desespero hubo personas que fueron a cargar sus celulares a estaciones de Metro, cafés o restaurantes. En paralelo, se expusieron casos de adultos mayores y personas electrodependientes que pasaron días duros a raíz de la lluvia y el viento del pasado viernes.

A falta de respuestas, el ingenio fue el protagonista de una lista de soluciones curiosas.

Una de ellas, fue la del ex ministro de Medioambiente, Marcelo Mena, quien auxilió a su suegra con su auto, después de que la comuna en la que vive (Lo Barnechea) fuese afectada por el viento y pasara cinco días sin luz.

¿Es posible que un vehículo pueda ‘salvar’ la electricidad de una casa sin suministro eléctrico?

Foto: Javier Salvo/Aton Chile

Marcelo Mena, exministro de Medioambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se preparó desde antes.

Aunque no sabía que el fuerte viento iba a causar estragos en Santiago, la exautoridad le dice a La Tercera que en casa tiene baterías eléctricas de respaldo para sobreponerse a eventuales cortes de luz. No obstante, en esta ocasión, lo que salvó a su familiar fue nada menos que su auto eléctrico.

La casa de su suegra fue una de las miles que estuvo sin electricidad por varios días, por lo que Mena condujo su SUV eléctrico Tang, de la marca de autos BYD y lo dejó estacionado en la puerta, lo más cerca posible.

Desde el mismo puerto donde el vehículo recibe la carga eléctrica, Mena conectó una especie de alargador, que después adhirió a una ‘zapatilla’. Así, dentro de la casa, su familiar pudo conectar su refrigerador (para no perder los alimentos) y, también, activar el calefactor para mantener el calor de su casa.

“La ley de electromovilidad permite inyectar energía a la red y ser remunerado. Hace unos dos años se publicó y cuando yo me compré mi auto eléctrico, quería explorar esa tecnología”, comienza a explicar Mena a LT.

Aunque aclara que no se compró el vehículo para esta finalidad en específico, sí es uno de los “extra” que ofrece el modelo. Por su interés en este tipo de energía y porque la ocasión del corte de la electricidad se lo permitió, quiso experimentarlo y ponerlo a prueba.

Así lo hizo con la casa de su familiar, que estuvo sin suministro por cinco días.

En esta línea, explica que para poder ‘sacar’ electricidad del vehículo hacia otra fuente, “hay que comprar un cargador bidireccional y el auto tiene que tener esta capacidad. En Chile, es más común la tecnología V2L, que significa vehículo a carga”.

“Este tipo de energía es atractiva, porque puedes ir a hacer un camping y, con tu auto, tener básicamente un generador portátil. Tiene una versatilidad superinteresante”.

Con esta técnica, su suegra pudo encender su calefactor por unas diez horas cada noche, el refrigerador, varias luces para tener visibilidad por las tardes y noches y cargar los artefactos electrónicos indispensables, como su celular. “Funcionó bien para lo que se requería”, asegura Mena.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Cuánto tiempo duró la batería del auto mientras daba luz a la casa

“La batería de un auto eléctrico fluctúa entre 30 a 80 kilowatt (kW) hora. Básicamente, con esos 80 kilowatt hora puedes calcular cuántas horas funciona”, explicó la autoridad. Es decir, con 80 kW hora, 1 kW funciona 80 horas, 2 kW 40 horas y así.

En este contexto, la energía que demandan ciertos electrodomésticos, por ejemplo, determinan la duración de la batería.

“Un refrigerador no consume más de 300 watts. Una ampolleta no más de 12 watts. Pero ya un calefactor que consume 2.000 watts, la cantidad de horas se va reduciendo de forma significativa”.

En total, con el refrigerador, la iluminación y lo que “típicamente consume un chileno”, el auto eléctrico podría otorgar 12 o 13 días de suministro eléctrico.

Foto: Cedida por Mauricio Mena a LT.

Cuánto cuesta tener un auto eléctrico en Chile

“Mucha gente me decía, ‘qué ridículo tener un auto eléctrico cuando se corta la luz’. Y yo les decía, ‘estamos planteando mal el problema’, porque en la práctica, si tienes un auto de combustión interna, este no te entrega este tipo de beneficio, no tiene esa capacidad”, dice el exministro Mena a LT.

Aunque nuevamente recalca que no adquirió su vehículo eléctrico específicamente para usarlo como generador, asegura que incluso los kilowatts que le pasó a la casa a través de su auto es más barato que el de un generador eléctrico.

“Siempre planteo medidas para buscar que otro mundo sea posible”. Y es que en general, se cree que los vehículos eléctricos tienen precios inalcanzables, no obstante, Mena asegura que existen buenas ofertas, tanto así que “es más barato comprar un auto nuevo que la versión del año anterior usado”.

Además, estaría el “cambio de las estructuras tarifarias de Estados Unidos y de la Unión Europea para permitir que Chile tenga acceso a los autos eléctricos más baratos del mundo”.

La exautoridad recuerda que hace poco le salió una publicidad de un auto de la marca DFSK que tenía un precio de 19.990.000 pesos chilenos y que, además, venía con la tecnología V2L, que es la que permite tener este bonus de poder utilizarlo como generador, en caso de aprietos.

Otra marca de vehículos que poseen esta misma tecnología son los BYD Tang, Dolphin y Yuan.

“Yo no estoy representando a ninguna marca, simplemente estoy planteando”, añade como aclaración.

Continúa: “Los autos eléctricos, a esta altura, están siendo cada vez más competitivos. Si uno ve una versión SUV 100% bencinera, nos podemos encontrar que su versión eléctrica no solo es muy parecida, sino que incluso a veces puede ser más barata. Esto va a cambiar radicalmente y va a seguir avanzando, bajando los costos”.

A veces, los precios pueden ser de $1.000.000 o $2.000.000 más que la versión bencinera, no obstante, Mena asegura que “el período de retorno de inversión lo tienes en menos de un año, porque te ahorras más de 2 millones de pesos en combustible y no pagas patente”.