¿Aún estás en teletrabajo? Tips para mejorar tus ambientes

La situación actual: Durante los dos primeros años de crisis sanitaria, quienes teletrabajan debieron -algunos, improvisadamente; otros, con algo más de herramientas- armar un espacio laboral en su propia casa. Hoy, tener un escritorio, una silla ergonómica, buenos repetidores de señal wifi y un computador acorde con las necesidades de su labor es el “desde”. Sin embargo, aún hay factores de bienestar con los que se está al debe: la separación de los espacios personal/laboral o la importancia de preocuparse por aspectos tan básicos como la luz natural que entra a la pieza de trabajo son temas que siempre deben tenerse en consideración; por otro lado, hay muchas herramientas tecnológicas -que hemos destacado en notas anteriores- que debieran pasar a ser parte natural de la rutina, ya que facilitan la organización, la concentración y la desconexión.

Las acciones clave: Lo primero es realizar un rápido chequeo por las condiciones “base”; si durante la pandemia quizá no fueron tan consideradas, ahora, si la modalidad teletrabajo ya se convirtió en el régimen definitivo, no deben seguir quedando como última prioridad.

Pablo Villa, psicólogo psicólogo organizacional y orientador laboral en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), incluye dentro de esta lista: a) Que el lugar donde se instale la estación de teletrabajo tenga sí o sí luz natural que ojalá pueda aprovecharse la mayor parte de la jornada, de tal manera que sea complementada con iluminación artificial solo si es indispensable. “Una mala iluminación puede incentivar mayor cansancio, estrés y malhumor”, dice; b) Distribuir el espacio de tal manera que quede bien demarcada el área que se dedicará al teletrabajo (eso implica que todo lo necesario para este debe quedar a la mano; no sirve si cada 20 minutos tenemos que pararnos a buscar algo a otro lado); c) No olvidar la ergonomía: a estas alturas ojalá que ya no estemos usando la silla del comedor o una que no tenga un diseño acorde con su función, que es la de mantenernos cómodos y con una buena posición. Ojalá, también, hayamos podido establecer un espacio para tener un escritorio. d) Tener buena ventilación y aromas naturales: nunca hay que menospreciar el poder de concentración y tranquilidad que puede dar un buen aromatizador, humidificador de ambientes o una vela aromática de esas que permiten estar encendidas varias horas por día.

Luego de que esas acciones base ya están marcadas con un OK en la lista, es hora de aplicar la tecnología a nuestro favor.

“La tecnología ha jugado un papel fundamental para permitir el teletrabajo, aportando no solo en la conectividad, sino también en la organización de equipos y gestión del trabajo diario. Además de los consejos básicos, como establecer un área de trabajo que sea cómodo, ordenado y distinto a las zonas de descanso, existen algunas herramientas tecnológicas que pueden ayudar”, dice Matías González, gerente de Claro Negocios. “Algunas de ellas son las aplicaciones que ayudan a focalizarnos en un objetivo por un tiempo definido, además de las modalidades de enfoque con las que cuentan algunos smartphones, que restringen las llamadas y eliminan las notificaciones por un lapso. Asimismo, existen aplicaciones que nos permiten dar por finalizada nuestra rutina, definiendo horarios de desconexión”.