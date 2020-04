Ultraderecha: Los Prisioneros y la historia de una canción para el regreso

Si una combinación ha resultado exitosa en la música popular, es la letra orientada a la crítica social sobre una base musical bailable. Como si la ligereza y el espíritu festivo del pop, amortiguasen un mensaje que de buenas a primeras puede resultar más complejo de digerir.

Pero en bandas como Los Prisioneros, esa fórmula se desarrolló con éxito. En su primera década de existencia, toques de queda y estados de sitios mediante, el grupo surgió con una propuesta refrescante que mezclaba los ritmos de la new wave y el postpunk con mensajes universales. De “Sexo” a “Lo estamos pasando muy bien”, el grupo afinó un cancionero que hizo historia por su alegre emplazamiento crítico.

Con el regreso del trío original en 2001, surgió la posibilidad de lanzar nueva música. Aunque en la previa a los recitales en el Estadio Nacional se presentó una versión de “Las sierras eléctricas” -un tema de fines de los ochentas que finalmente se incluyó en el compilado Ni por la razón, Ni por la fuerza (1996)-, hubo que esperar a octubre de 2002 por algo inédito.

En ese mes, durante una presentación en el programa De Pé a Pá de TVN, el grupo reveló “Concepción”, una canción que homenajeaba a la ciudad sureña como semillero de bandas importantes en el rock chileno (Los Tres, Santos Dumont, etc). Por ello, era una posibilidad de primer sencillo del nuevo álbum en ciernes que marcaría el regreso del conjunto. Sería el primer tema original desde “Corazones rojos”, en 1990 -aunque entonces Claudio Narea había dejado el grupo-. Finalmente, se escogió a la más explosiva y pistera “Ultraderecha”.

En rigor, “Ultraderecha” no estaba pensado como el primer sencillo del álbum Los Prisioneros -el que se relanza para el formato streaming este viernes-. En el camino hubo cambio de planes. “Me contactó Carlos Fonseca y me encargó ponerme creativo con la canción ‘Concepción’ y ser discreto”, cuenta el director Carlos Moena, al chat con Culto. “Me llegó un CD quemado sólo con esa canción, todo muy secreto. Inventé un hermoso guión con los Prisioneros arriba de un tren junto a los personajes que menciona la canción; todo muy caro y complejo”.

En su libro Biografía de una amistad (Thabang, 2014), Claudio Narea detalla que tanto el mánager Carlos Fonseca como Jorge González habían escogido a “Los Templos” como primera opción de single. Pero, tras una discusión en que el guitarrista planteó su disconformidad con dicha composición -"era un tema muy raro y no me gustaba", cuenta en el texto-, se eligió a “Concepción”. Narea planteó que lo que se necesitaba era otra cosa. “Le propuse [a González] que compusiera en la misma línea de los que hizo en los ochenta, que incluso los pensara para guitarra, bajo y batería”.

Y un día llegó una canción en esa línea.

“Ultraderecha”, una composición que a confesión de González en el libro Maldito Sudaca (RIL editores, 2005) tiene algo de XTC, retoma la idea de una canción más social -aunque bailable-, a diferencia de “Concepción”. “Me di cuenta de que escuchó mis consejos y trató de incorporar lo que yo le había pedido. Es decir, había más temas de trío como en los ochenta”, detalla Narea en su libro. Según el músico, esa canción fue propuesta como single, y él estuvo de acuerdo.

En otra participación del grupo sanmiguelino en De Pé a Pá, González, se explayó sobre la letra. “Resulta que el discurso de la ultraderecha es libertad, vamos a ir a liberar. Por ejemplo, la ultraderecha de Estados Unidos dice ‘vamos a ir a liberar a estos países del oriente, les vamos a llevar la democracia’ -haciendo alusión a la invasión de una coalición occidental liderada por el gobierno estadounidense a Irak en 2003-, pero en realidad la letra habla de que la ultraderecha defiende la libertad, pero de vivir en la miseria, la libertad de irte a la cárcel por deudas”.

Pero faltaba la contraparte. En el equipo del programa recogieron reacciones de políticos de derecha hacia la canción. Uno de los que habló fue el entonces presidente de Renovación Nacional, hoy presidente de la República, Sebastián Piñera. “Me gustó mucho la canción y me gustó mucho la crítica. Pero creo que ellos debieran enfocar la crítica hacia la gente que no cree en la verdadera libertad, sino que cree en los fanatismos”.

Los reporteros también fueron a buscar algunas palabras del entonces alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, quien se desentendió del asunto. “No me considero para nada aludido por ese tema porque ni siquiera lo he escuchado -aseguró-. Me gusta la música de Los Prisioneros pero tendría que escucharlo para saber cómo es”.

Un video en el galpón

Una vez definido que “Ultraderecha” sería el primer sencillo del trío original en años, el equipo de producción del trío se puso a trabajar en el video del tema, hoy disponible en alta calidad en YouTube. Para este, se escogió a un realizador con experiencia en la videografía nacional, Carlos Moena, quien en su curriculum registra la dirección de clips de Lucybell como “Mataz”, a “No me falles”, de Los Tres, “Un hombre muerto en el ring”, de Pettinellis, entre otros. También dirigió el documental Cuando respiro en tu boca. La creación de Peces, que registra las sesiones de grabación del álbum debut de Lucybell.

“Antes de reunirme con Los Prisioneros, hubo un cambio en el single y optaron por la canción ‘Ultraderecha’. Tuvimos una grata reunión con los tres Prisioneros y Carlos Fonseca, dejamos a un lado el plan original, y Jorge vino con el concepto clarito: tocamos en vivo para un grupo de cuicos”, recuerda Moena.

Según detalla, todo el trabajo de rodaje se hizo en un solo día, desde las seis de la mañana hasta las dos de la madrugada de la jornada siguiente. “Buscamos muchos clubes nocturnos y nos decidimos por la vieja Oz (¡que ya no se llamaba Oz el 2002!), en la calle Chucre Manzur. Filmamos en un día larguísimo y frío; mucha gente, muchos extras, hartas risas. Se portaron muy profesionales y buena onda con el equipo y los extras”.

Fue el mismo lugar, donde a comienzos de su carrera, los fotografió Cristián Galaz en una célebre sesión fotográfica en que los sanmiguelinos posan -con las zapatillas North Star- delante de un cuadro de Marilyn Monroe en clave arte pop. El lugar funcionó como Centro de eventos Cerro Bellavista hasta su cierre a fines de 2015.

Los Prisioneros

-¿Cómo siente que resultó el producto final?¿quedó conforme?

-Yo creo que es un video correcto sin ser brillante. Creo que tiene una linda foto (de Toño Quercia), excelentes luces (de Micky Cumplido), y un montaje maravilloso (mío), pero el resultado final desinfla un todo, al menos para mi. Creo que siempre hay que contar historias, aunque sean tan mínimas que no lo parecen, y ahí fallamos porque teníamos una buena premisa, pero no buenas acciones. No todo sale perfecto, ¿no?

Pese a todo, el grupo lo volvió a convocar para el rodaje del último clip promocional del álbum homónimo, el que además, sería el último del trío original: “San Miguel”. Una antigua canción que González compuso en los días de Pateando Piedras (1986), pero que se rescató y grabó para el disco.

En este trabajo audiovisual, González, Tapia y Narea recorren las calles de la comuna donde crecieron, estudiaron (en el antiguo Liceo nº6 de hombres) y formaron el grupo. "Fue una idea mía, inspirada totalmente por la canción. Esta vez la premisa era ‘Jorge pasa a buscar a Los Prisioneros desde su casa hasta el colegio’”, recuerda Moena.

“Es una canción de sanación personal, por eso escogí al gatito que se lame como primera y última imagen”, recuerda el director. Este video se realizó en doble jornada. “Un hermoso domingo de sol después de lluvia filmamos a Los Prisioneros caminando; otro hermoso día de sol después de la lluvia filmamos miles de lugares y personas por toda la comuna de San Miguel”.

“‘San Miguel’, fue un proceso más personal, relajado y cercano con los músicos. Creo que esa es la joya de mis recuerdos personales y profesionales con Los Prisioneros”, remata el director.