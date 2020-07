Sitios de fans de Harry Potter se distancian de JK Rowling

Siguen las repercusiones para la escritora JK Rowling, luego de que hace unas semanas hiciera comentarios transfóbicos a través de su cuenta de Twitter. Ahora dos de las principales plataformas online de fans de la saga Harry Potter, MuggleNet y El Caldero Chorreante, anunciaron su distanciamiento de la autora.

Ambas comunidades declararon que no compartirán más enlaces al sitio web de JK Rowling en sus contenidos, no utilizarán fotografías de ella ni escribirán sobre sus otros proyectos y logros no relacionados al mundo de Harry Potter. Así, tanto MuggleNet como El Caldero Chorreante buscarán desligarse de las impresiones que la autora ha compartido sobre las personas transgénero.

“Aunque es difícil hablar en contra de alguien cuyo trabajo hemos admirado durante tanto tiempo, sería un error no utilizar nuestras plataformas para contrarrestar el daño que ha causado”, dice la declaración de los sitios web.

Las críticas a la autora del universo Harry Potter comenzaron cuando en su cuenta de Twitter compartió un artículo titulado “Opinión: Crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan”, sobre la necesidad de invertir en higiene y salud menstrual en medio de la pandemia.

Junto con la publicación Rowling escribió: “‘Personas que menstrúan'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? ¿Woomud?”, escribió irónicamente aludiendo a la palabra “woman”.

MuggleNet y El Caldero Chorreante son dos de las más grandes comunidades de fans en internet. La primera se creó en 1999 y reúne 802.000 seguidores en Facebook, mientras que la segunda, creada en el 2000, tiene 236.000 seguidores.

“Además del mal gusto de haber elegido el mes del orgullo LGBTQ+ -y durante el reconocimiento del mundo con respecto a la injusticia racial- para publicar estas declaraciones, creemos que el uso de su influencia y privilegio para atacar a las personas marginadas no va de la mano con el mensaje de aceptación y empoderamiento presente en sus libros”, añade el comunicado.