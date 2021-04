Mi disco favorito: Abbey Road, de The Beatles | por Eduardo Gatti

“Si es por quedarme con un longlplay, me quedo con el Abbey Road, de los Beatles. Creo que es lo más depurado que ellos hicieron, lo mejor grabado. Fue como la coronación. De hecho, fue su último álbum, aunque apreció el Let it be como último, pero ese ya estaba grabado”.

* Eduardo Gatti, cantautor chileno y eximio guitarrista, se inició en el conjunto Los Blops, de los cuales se separaría en 1981 y luego iniciaría una carrera solista. De su repertorio forma parte la inmortal “Los momentos”, y en 1991 se presentó en Festival de Viña.