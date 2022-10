Los cinco libros esenciales para entender a Annie Ernaux, la nueva Nobel de Literatura

La otra hija

Original de 2011, La otra hija tiene una particular historia editorial, ya que se encuentra disponible en nuestro país a través de la casa independiente Los libros de la mujer rota, y con traducción hecha por el escritor chileno Galo Ghigliotto. En el volumen, la autora revisita su infancia, en la que descubrió que había tenido una hermana, fallecida pocos años antes, y de quien nunca le habían hablado. Eso la lleva a comprender la actitud de sus padres con ella, en la que le muestran un miedo constante a que se enferme. “No escribo porque estás muerta. Has muerto para que yo escriba, ahí está la gran diferencia”, le dedica en la novela a esa niña que no conoció.

El acontecimiento

Publicada en 2000, es una novela donde su autora recuerda un duro hecho de su pasado. El aborto clandestino al que se sometió en 1964, mientras era una joven estudiante de filología en la ciudad de Ruán. Sin ganas de ser madre, desde un inicio decide abortar. El problema era que en Francia el aborto estaba penalizado. Su pareja se desentiende del asunto, los médicos no la apoyan. Queda sola y su única salida fue el dato de un “abortera” en París. Un libro conmovedor. Se le encuentra bajo la editorial Tusquets.

Los años

Publicada en 2008, en este libro Ernaux hace una especie de autobiografía, sumida en la Francia de posguerra. Para eso, utiliza fotos, recuerdos dejados por los acontecimientos, y los une con las palabras. Una biografía pero que pone un pie con lo colectivo, en los recuerdos de una nación golpeada por la ocupación nazi y luego por las turbulencias del período De Gaulle y la Quinta República Francesa. Va de su particularidad a lo general.

“Se desvanecerán todas de golpe como ha sucedido con los millones de imágenes que estaban tras las frentes de los abuelos muertos hace medio siglo, de los padres, muertos también ellos. Imágenes donde aparecíamos como niñas en medio de otros seres ya desaparecidos antes de que naciéramos, igual que en nuestra memoria están presentes nuestros hijos pequeños junto a nuestros padres y nuestras compañeras de colegio”. Se le encuentra vía Cabaret Voltaire.

El lugar

Original de 1983, en este libro Ernaux exploró el duelo por la muerte de su padre, en provinicia. Poco antes, ella se había marchado de su zona natal rumbo a Lyon, para ejercer como profesora. El cambio de zona y el dolor por la pérdida se juntan y generan un cruce inesperado pero aleccionador.

Tanto la hija como el padre se miraban con cierto recelo porque de alguna forma ambos ascendieron socialmente. A partir de ahí, la autora realiza un ejercicio de reflexión sobre los usos, prejuicios y costumbres de los sectores medios. El libro se encuentra disponible en castellano a través de Tusquets.

Pura pasión

En este libro de 1992, Ernaux narra esta historia de una relación que tuvo con un diplomático de un país del Este. Se encontraba atrapada en un vínculo que la tenía como la parte más dependiente. Esa ansiedad y ese deseo de vivir prácticamente solo para él, en una vorágine que roza la locura, es lo que relata en estas páginas. “A partir del mes de septiembre del año pasado, no hice otra cosa que esperar a un hombre: que me llamara y que viniera a verme”. Pura pasión se encuentra disponible vía Tusquets.