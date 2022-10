23 años después: la legendaria teleserie Fuera de control vuelve como novela

Pese a su condición de teleserie de culto, instalada a fuego en una generación, en ese primer semestre de 1999, Fuera de control, de Canal 13, perdió ante La Fiera, de TVN. En promedio, obtuvo 19 puntos de rating contra los 30 de la producción del canal estatal. Por esos días finales de la década de los 90, la llamada “guerra de las teleseries” prácticamente paralizaba a un país el día de su estreno.

Pero acaso por su trama oscura y con menos elementos de comedia que La fiera, Fuera de control quedó en la retina del inconsciente colectivo. La historia de la macabra broma que le cambia la vida a Silvana Maldonado Esparza (Úrsula Achterberg) y que motivan su sed de venganza contra el grupo de Álvaro “Lobo” Villalobos (Francisco López), Sarita Mellafe (Paulina Urrutia) y el inefable Axel Schumacher (el hoy senador Luciano Cruz-Coke) sin duda marcó a una generación. Además del tema central, un sofisticado cover de Trátame suavemente, de Soda Stereo, cantado por Beto Cuevas.

El guión de la teleserie fue escrito por Pablo Illanes. Hoy, 23 años después de que pasara por la pantalla chica, su autor decidió reescribirla en formato novela y publicarla mediante el sello Suma, parte del conglomerado Penguin Random House. En el mismo ejercicio que, por ejemplo, realizó Quentin Tarantino con su película Érase una vez en Hollywood, primero estrenada en pantalla grande, en 2019, y luego transformada en novela, en 2021. Algo de eso fue adelantando el mismo Illanes en su cuenta de Instagram, a través de misteriosos y pequeños flashazos.

La noticia la confirma para Culto el periodista y guionista Daniel Olave, quien está a cargo del sello Suma. “Esta era una idea que tenía Pablo hace tiempo. Él me lo contó como un proyecto chico, que no sabía si publicarlo en una editorial pequeña, yo le dije que era interesante y la cosa fue creciendo. Ahora es un novelón”.

Ese “novelón” lleva por título No la mires a los ojos. ¿Por qué no se llama igual que su teleserie “madre”? Responde Olave: “Fuera de control es una marca que está inscrita por Canal 13, aunque está registrada como serie y telenovela. La podríamos haber usado pero la idea era diferenciarse”. Se trata de la quinta novela del también guionista de Adrenalina (1996).

Pablo Illanes. Foto: Miguel Bunster.

Esa diferenciación tiene que ver con que -tal como la novela de Tarantino ahonda más en el personaje de Cliff Booth (interpretado por Brad Pitt en el filme)- este libro no es exactamente igual. “No es lo mismo que la telenovela, y porque está pensado para un público mas amplio que la teleserie. Tú puedes no haberla visto y enganchas igual, porque está escrita como novela. Tiene su vida propia”, explica Olave.

“Los personajes son los mismos, se llaman igual, los lugares son los mismos, pero la historia tiene muchos cambios. Cuenta la historia de una manera diferente. Antiguamente, las adaptaciones de películas a libros eran tal cual, para que la gente los leyera, como Star Wars. Acá, el mismo autor hizo el trabajo de cambiar algunas cosas”. En simple, vamos a poder encontrarnos de nuevo con Axel Schumacher y Sarita Mellafe.

“Habrá algún personaje nuevo, algún otro que no está y que no cabe en una novela. En esos años, en las teleseries habían muchos personajes secundarios. Acá Pablo hace ajustes, imagina cosas de los personajes antes y después de los hechos”.

Illanes también estuvo detrás de otras teleseries icónicas de Canal 13 y TVN, como Adenalina (1996), Playa salvaje (1997), Machos (2003), Alguien te mira (2007), ¿Dónde está Elisa? (2009) o la extensa Perdona nuestros pecados (2017-2018). ¿Habrá algún otro proyecto similar para llevar a libro alguna de esas producciones? Olave lo descarta.

“Yo creo que esta es especial. De todas sus telenovelas, esta fue su más querida. Fuera de control fue la primera teleserie donde metió elementos distintos del thriller, del cine B y del terror. Él siempre dijo que era un homenaje a Los Títeres (1984), la teleserie más importante de la historia de la TV chilena. Esto era lo que se podía hacer en esa época, quizás Perdona nuestros pecados puede ser la cumbre en eso, pero no está en los planes suyos -ni en los míos- hacer adaptaciones literarias de sus otras teleseries”.

Pablo Illanes. Foto: Miguel Bunster.

Una pata en la cultura pop

Esta novela está acorde a la línea editorial de publicaciones del sello Suma, ligadas al audiovisual y a la cultura pop, y que ha visto, por ejemplo, las novelas de Carlos Pinto, José Ignacio “Chascas” Valenzuela, Boris Quercia, Julio Rojas o Carlos Basso. La idea de Olave es romper el prejuicio de que la literatura más comercial es mala, y revindicar la cultura pop. Por ello, hay cineastas y guionistas escribiendo novelas.

“Para mí, como periodista, la cultura pop está al mismo nivel que la cultura. Yo tenía un programa de radio donde hablaba de literatura, ópera, cómic, cine. Y en prensa igual, hablaba como parte de un todo. Para mí no hay un cine comercial y un cine arte, hay películas malas en el Normandie y películas buenas en el multicine, a veces hay libros que tienen esta idea de comercial como si fueran de por sí una mala literatura, lo que le pesó a Stephen King por años, y hoy hay gente que lo postula al Nobel”.

“No necesariamente aquello que tiene un interés masivo o un perfil pop, como la literatura de género, va a ser mala o que no tenga calidad literaria -añade Olave-. Para Penguin Random House eso es imposible. A mí me llegan libros que pueden ser muy vendedores, pero no los puedo publicar porque debe haber una base de calidad, por muy pop que sea. Hay un prestigio. Carlos Pinto puede ser muy taquillero, pero si no hubiese escrito bien, nunca lo habríamos publicado. La gente le decía ‘me sorprendió tu libro’, la gente no esperaba que estuviera bueno. Hay un prejuicio, como le pasa a la misma Isabel Allende”.

“La literatura te permite hacer cosas que en el cine no se pueden hacer por presupuesto, es un mundo que se entrecruza con estos libros de género”, explica Olave.

05.06.2019 ENTREVISTA A JOSE IGNACIO VALENZUELA "CHASCAS". ESPECTACULO. FOTO: RICHARD ULLOA / LA TERCERA JOSE IGNACIO VALENZUELA GUIRALDES - ESCRITOR - GUIONISTA - CHILENO - RETRATOS

Además, Suma anuncia que otro insigne guionista chileno, José Ignacio “Chascas” Valenzuela, tendrá una nueva novela. Para enero del 2023 se espera la publicación de Gente como yo, una especie de derivación de su exitosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?. “Toca un tema que aparecía en la serie, la idea de una pareja gay que busca tener un hijo. Tiene un origen de audioserie, en México le fue muy bien en ese formato, y acá en Chile decidimos transformarla en novela. Saldrá en español en México y en Estados Unidos simultáneamente. También se publicará en lengua inglesa”. Asimismo, Olave añade que se espera que termine siendo una serie de TV.

Por lo pronto, para noviembre está contemplada la llegada a las librerías de No la mires a los ojos.