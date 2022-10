Christian Bale sobre Leonardo DiCaprio: “Cualquier papel que alguien obtiene, es porque él lo rechazó”

El actor Christian Bale señaló que en el pasado ha perdido papeles frente a Leonardo DiCaprio. En charla con GQ, el ganador de Oscar 2010 por The Fighter, y estrella de películas como American Psycho y la trilogía de Batman de Christopher Nolan, marcó el peso del protagonista de Titanic en la industria cinematográfica.

“Mira, hasta el día de hoy, cualquier papel que alguien obtiene, es solo porque lo ha pasado de antemano”, señaló Bale. “No importa lo que te digan los demás. No importa cuán amigable seas con los directores. Todas esas personas con las que he trabajado varias veces, todas le ofrecieron cada uno de esos roles primero. Una de esas personas me dijo eso”.

Incluso, el actor, considerado uno de los más talentosos de su generación, agradeció la chance de haber conseguido algunos roles gracias a que la estrella de La playa, los rechazó. Algo que, dice, no lo toma como algo personal, pese a que él mismo perdió el protagónico de Titanic frente a DiCaprio.

“Quiero decir, no puedo hacer lo que él hace -señaló-. Yo tampoco querría la exposición que él tiene. Y lo hace magníficamente. Pero sospecho que casi todos los que tienen una edad similar a él en Hollywood le deben sus carreras a él, sea cual sea el proyecto que sea.

“Entonces, gracias, Leo, porque literalmente, puede elegir todo lo que hace. Y bien por él, es fenomenal”, añadió.

Esta temporada, Christian Bale estuvo en pantalla con tres proyectos. Volvió al universo de los superhéroes con Thor: Love and Thunder, pero también está en The Pale Blue Eyes y la recién estrenada Amsterdam, en que comparte elenco con estrellas como Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Robert de Niro, Chris Rock, Mike Myers, la cantautora Taylor Swift, entre otros. ¿Volver a vestir el traje de Batman? hace un tiempo señaló que lo evaluaría solo si fuera dirigida por Nolan.