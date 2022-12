“Harvey Weinstein destruyó para siempre una parte de mí”: otra vez el exproductor es culpable de violación

Nuevamente, Harvey Weinstein ha recibido un veredicto judicial que lo acredita como culpable del cargo de violación contra una mujer. El exhombre fuerte de la industria de Hollywood, quien ya ha cumplido dos de los 23 años de su condena anterior de violación y agresión sexual en Nueva York, enfrenta la posibilidad cierta de sumar una nueva sentencia máxima de 18 a 24 años de presidio.

Weinstein, de 70 años, enfrentó siete cargos de violación y agresión sexual a cuatro mujeres durante encuentros entre 2004 y 2013 en Los Ángeles, California. El jurado, integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó desde el 2 de diciembre en un proceso en que se llamó a 44 testigos. Pero el fuerte de las acusaciones se concentró en las denuncias de cuatro mujeres, a las que se identificó como Jane Doe 1,2,3 y 4.

(AP Photo/John Minchillo, File)

En rigor, Weinstein fue condenado por violación respecto al caso de Jane Doe 1. En tanto, fue absuelto del cargo de agresión sexual contra una masajista, identificada como Jane Doe 3. Mientras que los otros dos casos fueron divididos y no se pudo llegar a un veredicto, por los que la jueza Lisa B. Lench declaró el juicio nulo; estos son los de Jennifer Siebel Newsom (Jane Doe 4) y Lauren Young (Jane Doe 2).

En el caso de Siebel Newsom, realizadora de documentales y esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Weinstein de violación. Fue uno de los testimonios más mediáticos y dramáticos del juicio, en que detalló el ataque por parte de Weinstein en septiembre de 2005, en un hotel de Beverly Hills. Según su relato, el encuentro supuestamente era para charlar sobre la carrera como actriz que ella estaba iniciando. Pero el exproductor, la acorraló y la obligó a mantener actos de connotación sexual.

Una vez conocido el fallo, Elizabeth Fegan, abogada de Siebel Newsom, señaló en un comunicado: “Mi cliente, Jane Doe 4, compartió su historia no con la expectativa de testificar, sino para apoyar a todas las sobrevivientes que valientemente se presentaron. Si bien nos alienta que el jurado haya declarado a Weinstein culpable de algunos de los cargos, nos decepciona que el jurado no haya podido llegar a un veredicto unánime sobre Jane Doe 4″.

La misma Jennifer Siebel Newsom publicó un comunicado al respecto. “Harvey Weinstein nunca podrá violar a otra mujer”, señaló. “Pasará el resto de su vida tras las rejas, donde pertenece. Harvey Weinstein es un depredador en serie y lo que hizo fue una violación. A lo largo del juicio, los abogados de Weinstein utilizaron tácticas de sexismo, misoginia y acoso para intimidarnos, degradarnos y ridiculizarnos a las sobrevivientes. Este juicio fue un claro recordatorio de que nosotros, como sociedad, tenemos trabajo que hacer. A todos los sobrevivientes: los veo, los escucho y estoy con ustedes”.

Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador de California y denunciante de Harvey Weinstein

Mientras que en el caso de Lauren Young, es la única que ha testificado contra Weinstein en los dos juicios en su contra, en Nueva York y Los Angeles. Se trata de una modelo que buscaba incursionar en el mundo de la actuación y logró una reunión con él sobre un guión. Pero alega que éste la agredió en el baño de su hotel en Beverly Hills en febrero de 2013.

Pese al resultado en su caso, la abogada de Young, Gloria Allred no descartó volver a testificar. “Si el fiscal decide presentar otro caso contra el señor Weinstein por (Lauren Young) por ese cargo, ella estaría dispuesta a testificar por tercera vez en otro juicio, está completamente comprometida con esto”, le dijo a Rolling Stone. “Habiendo dicho eso, ella está muy feliz de que él haya sido condenado por (otros cargos), y eso significa que será sentenciado a prisión por esos cargos, por lo que está feliz de que haya justicia hoy”.

Jane Doe 1: el caso que lo sentenció

El único caso en que sí se logró un consenso en el jurado, fue el de Jane Doe 1. Se trata de una actriz nacida en Rusia, pero que ha hecho su carrera principalmente en Italia. En su testimonio, uno de los primeros en conocerse para este juicio, detalló que el ataque de Weinstein ocurrió en febrero de 2013 (muy cerca, incluso, del que sufrió Lauren Young) en el marco de un viaje de negocios sobre el Festival de Cine Los Angeles Italia.

Según la mujer, ella había visto a Weinstein ese día en el evento y “apenas” hablaron. Luego, regresó sola hasta su habitación, hasta que Weinstein subió sin ser invitado y golpeó su puerta de forma muy insistente. Ella aseguró que para evitar que él siguiera golpeando le abrió, pero cuando entró, allí se produjo el ataque.

“Simplemente entró. No entendía lo que estaba pasando…recuerdo haber pensado, ‘¿Me siguió?’ No lo conozco”, señaló en su testimonio ante el jurado. “Cuando llegó a la cama, se convirtió en una persona diferente. Empecé a ser más directa y a pedirle que se fuera”, agregó.

“Entré en pánico y comencé a llorar…A él no le importó. Quería morir. Eso era repugnante. Fue humillante”, detalló en otro momento.

Según la denunciante, el ataque sexual le provocó secuelas graves en su salud mental de tal magnitud, que le hizo difícil siquiera realizar labores domésticas. Incluso, detalla que comenzó a beber más de lo habitual. “Algunos de los días después de lo que me pasó, me estaba destruyendo, me castigaba. Me sentí culpable…porque abrí esa puerta”, señaló. De hecho, recién se animó a denunciar a Weinstein en 2017.

Una vez conocido el fallo, Jane Doe 1 agradeció a la Fiscalía en un comunicado. “Harvey Weinstein destruyó para siempre una parte de mí esa noche de 2013 y nunca recuperaré eso”, detalló. “El juicio penal fue brutal y los abogados de Weinstein me hicieron pasar un infierno en el estrado de los testigos, pero sabía que tenía que llegar hasta el final, y lo hice… Espero que Weinstein nunca vea el exterior de una celda de prisión durante su vida”.

Weinstein, quien asistió a la lectura del veredicto y no emitió comentarios, ha estado detenido desde julio de 2021 en un Centro Correccional en el centro de Los Ángeles, luego de ser extraditado de Nueva York. A su edad, ya enfrenta varios problemas de salud como diabetes, apnea del sueño, problemas cardíacos y problemas oculares, que lo obligan a desplazarse en silla de ruedas.

Este martes, el jurado debía reunirse nuevamente para conocer los agravantes que pueden influir en la sentencia definitiva. Hasta ahora no se ha fijado la fecha para dar lectura al veredicto que establezca la pena para Weinstein.