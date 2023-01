El cerebro del humor chileno: Luis Slimming, el humorista revelación de Olmué 2023

En la noche del sábado, Luis Slimming se volvió uno de los nombres más comentados en redes sociales. El humorista fue la carta humorística en la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2023, jornada que registró un promedio de 12,1 puntos de rating según las mediciones de Kantar Ibope Media.

Con esto, el comediante hace un debut exitoso en los festivales, un terreno que ya le es familiar. Esto porque en los últimos años, en paralelo a su carrera de stand up, ha colaborado como guionista para las rutinas festivaleras de contemporáneos como Fabrizio Copano, Stefan Kramer, Edo Caroe y Pedro Ruminot.

Licenciado en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Slimming entró a estudiar pensando en seguir una carrera como científico, pero no se sentía completamente capaz. En 2012 empezó a participar en diversos eventos de micrófono abierto, y fue en uno de estos que conoció a un productor del programa de talentos humorísticos Coliseo romano, quien lo invitó a participar en televisión. “Me fue bien y, por esas cosas de la vida, había en el público un productor de Mega que se llama Andrés Canales y me llevó al programa”, explicaba en una entrevista a Culto en 2018.

Duró dos semanas en el certamen humorístico, pero el canal le ofreció trabajar como guionista. Fue en este rol que conoció a Caroe, quien en ese entonces competía en la tercera temporada del programa. Con el fin de Coliseo romano, el comediante también ilusionista comenzaría a recibir ofertas para aparecer en otros programas, y formaría una alianza con Slimming que los llevaría a trabajar juntos en rutinas para los programas televisivos Mentiras verdaderas y Alfombra roja.

Fueron despedidos, y por un tiempo Slimming tuvo que volver a la ciencia para subsistir. “Tuve que volver a mi trabajo de matemático, teniendo que hacer clases y no quería. En paralelo, llegué a un pituto donde escribí en la revista Condorito junto al Edo y estuvimos dos meses, con un sueldo con el que pude mantenerme”, confesaba en la misma entrevista a Culto.

Eventualmente, Caroe sería invitado para la parrilla humorística del Festival del Huaso de Olmué 2015, y esto le abriría al par nuevas oportunidades. Por su parte, Slimming comenzó a adentrarse en la escena de humor local, y eventualmente formó una amistad con Copano y Ruminot, trabajando con ambos en sus respectivas presentaciones para el Festival de Viña.

En 2017 creó El Sentido del Humor junto a Copano y Mauricio Valverde, podcast cuyo éxito los llevó a expandirse como una productora con distintos programas de ese tipo. Hoy, Slimming conduce Entre Broma y Broma, un espacio de entrevistas a humoristas publicado en YouTube que ha contado con invitados como Álvaro Salas, Iván Arenas y Eduardo Fuentes.

Después de su rutina del sábado, el “Don Comedia” publicó algunas fotografías de la antesala y su aparición en el festival en su cuenta de Instagram, dando agradecimientos a todos quienes la hicieron posible. “Estas son algunas fotitos que encapsulan, quizás, el día más importante de mi vida, al menos profesionalmente. (...) Me emociona ver el cariño en los ojos de mis amigos, genuinamente felices por mi. Y también agradecer a la cantidad de gente anónima que me mandó toda su energía y buena onda. De verdad, que la sentí. Me alegra muchísimo que todo haya salido bien, y que se rieran con mis chistecitos.”