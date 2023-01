Alcohol, drogas y ego: David Crosby, el alma atormentada de una leyenda

Guitarrista, compositor y fundador de grupos como, The Byrds y Crosby Stills Nash & Young, David Crosby, murió el pasado 19 de enero a los 81 años de edad. El guitarrista consolidó una discografía de 8 álbumes en solitario y 18 álbumes en grupos de los cuales formó parte, en sus pausas y regresos a la escena musical. Su composición y trabajo se puede escuchar en colaboraciones con artistas como Joni Mitchell, Carole King, Bonnie Raitt, Phil Collins, Bob Dylan, Stevie Nicks, entre muchos otros.

Hijo de un director de fotografía, ganador de un premio Oscar, y una vendedora de Macy´s, David Crosby se inició en la música luego de abandonar sus estudios universitarios en California, para hacerse un nombre en la escena del folk. Su historia y legado comenzaría luego de unirse y formar la banda The Byrds en 1964, en compañía de Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman y Michael Clarke.

Inicios en la música y The Byrds

Crosby fue parte de los cinco primeros álbumes de la banda por casi 4 años. El grupo logró su primer hit número 1 en Estados Unidos con su versión de Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan. La versión de The Byrds marcó prescedentes en la música y dio inicio a la escena del folk rock en Estados Unidos, siendo considerado el primer hit del género. La presencia de David cada vez comenzó a irritar más a miembros del grupo y la relación comenzó a tensarse. McGuinn y Hillman lo veían como una persona egocéntrica y autoritaria. El quiebre no llegó hasta que Crosby difundió teorías conspirativas acerca de asesinato de John F. Keneddy en el Monterey Pop Festival. Finalmente, con el fracaso comercial que tuvo el primer sencillo compuesto en totalidad por David, Lady Friend, fue despedido del grupo.

Crosby, Stills & Nash y CSNY

Luego de su cierre con The Byrds, en 1968 formó Crosby, Stills & Nash con Stephen Stills y Graham Nash, compañero y amigo que lo acompañaría por un largo tiempo dentro de la escena musical. El trío lanzó su primer álbum homónimo en 1969, que los llevó a ganar un Grammy al “Mejor Artista Nuevo”. Durante ese año, el músico canadiense, Neil Young, comenzó a unirse a ellos en distintas presentaciones en vivo. Posteriormente, Young se les unió y comenzaron a ser llamados CSNY.

En 1970 el cuarteto lanzó Déjà vu, que los llevó al primer puesto del Billboard 200 y nombrado por Rolling Stone el 2020 dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, en el puesto 220. CSNY daba una sensación e impresión de que tendrían una larga carrera, pero eso no duró mucho más y el grupo se separó durante una gira ese mismo año.

Carrera como solista y reencuentros

En 1971 David lanzó su primer álbum en solitario, If I Could Only Remember My Name, que ha sido citado como uno de los pilares del primer movimiento freak-folk, subgénero del folk más psicodélico. El álbum contó la participación de ex compañeros como Young y Graham, además de su ex pareja Joni Mitchell, entre otros. La carrera de solista de Crosby siguió de manera irregular en 7 proyectos musicales más entre 1971 y 2021.

Crosby se reencontró en la música con Graham Nash y el dúo lanzó tres álbumes juntos: Wind on the Water (1975), Whistling Down the Wire 1(976) y Crosby & Nash (2004). A finales del ‘76 Stills se unió al dúo y así, CSN volvía a ser un trío. En 1977 publicaron CSN, en 1982 publicaron Daylight Again, álbum con el que volvieron a tener un top 10 en Billboard 200. A pesar del éxito, durante la década de los 80 la dependencia a las drogas de Crosby eran evidentes y comenzaron a complicar la carrera musical del trío.

En 1988, Young accedió a reunirse con el trío, con la condición de que Crosby dejara las drogas. El cuarteto se unió en lo que sería su regreso American Dream. El álbum alcanzó el puesto 16 en los Billboard 200 pero Stills era adicto a la cocaína y los problemas de salud de Crosby eran muy graves, por lo que Neil se negó a participar de una gira.

Sin Young, CSN grabó dos álbumes más durante la década de los 90: Live It UP y After the Storm. En 1994, por el abuso del alcohol y las drogas Crosby tuvo que ser operado de un trasplante al hígado, operación que costeó el cantante Phil Collins. Después de recuperarse, fundó CPR, un grupo que lleva su nombre, el del guitarrista Jeff Pevar y el de su hijo, el pianista James Raymond. CPR lanzó su álbum debut homónimo en 1998 y lo siguió en 2001 con Just Like Gravity.

En enero de 1991 entró al Salón de la Fama del Rock junto a The Byrds, siendo la última vez que fueron visto los cinco miembros tocando juntos. En 1997 fue introducido por segunda vez, con CSN. David Crosby, no solo hizo carrera con sus bandas y en solitario, también fue parte de proyectos musicales de exitos artistas. En 1968 produjo el álbum Song to a Seagull de Joni Mitchell; colaboró en guitarra y voces adicionales en álbumes de Graham Nash, Neil Young, Carole King, Bonnie Raitt; armonizó en Another Day in Paradise y That’s Just the Way It Is de Phil Collins; cantó el coro de Street Angel de Stevie Nicks, entre muchas otras participaciones.