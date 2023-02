“Es la rama de olivo que necesitamos para terminar con las injusticias que se cometieron con New Order”: Peter Hook y la nominación del grupo al Salón de la Fama del Rock and Roll

Hoy se liberó la lista de artistas que podrían ser incorporados este año al Salón de la Fama del Rock and Roll. Destacó la nominación de Joy Division y New Order, conjuntos británicos que podrían recibir uno de los reconocimientos más grandes de la industria musical.

Joy Division fue un grupo de post-punk activo desde 1976 hasta 1980, año en que se suicidó su vocalista, Ian Curtis. Los miembros restantes (Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris) se reagruparon como New Order, reclutaron a la tecladista Gillian Gilbert y procedieron a renovar el mundo musical con su pop electrónico que todavía influye a centenares de artistas.

Hook, bajista crucial para el sonido de las ambas bandas, recibió positivamente la noticia. “Para ser honesto, siempre estuvimos en contra de este tipo de cosas”, dijo en una entrevista con el medio estadounidense Billboard después del anuncio. “Era lo del viejo punk: esperamos morir antes de envejecer y destruir a todos los viejos músicos y lo basura son las ceremonias de entrega de premios. Entonces, de repente, te dan uno, y, a medida que vas envejeciendo, te das cuenta que es algo maravilloso. Me siento humilde. (...) Es agradable y divertido ser apreciado”.

La nominación plantea la posibilidad de que Hook se reúna con la agrupación si son incorporados al panteón de la historia musical, panorama complejo considerando que en el último tiempo ha estado enfrascado en varias disputas con sus ex-compañeros de banda. En 2015 el bajista los demandó por el uso del nombre New Order en sus conciertos y lanzamientos, y por lo que ha señalado en entrevistas, no se hablan desde hace once años.

“Será una ceremonia difícil si llegamos allí, pero como dice mi esposa, tenemos que superar estas cosas… y ser amables, corteses y pensar lo mejor”, expresó Hook. “Tal vez es la rama de olivo que necesitamos para terminar con las injusticias que se cometieron con New Order. Es una posición muy extraña en la que estar, pero, ya sabes, no somos el primer grupo que se ha ostracizado entre sí, y no seremos los últimos”.

Peter Hook dejó el grupo en 2007, y desde ese entonces se ha dedicado a diversos proyectos solistas. En 2010 fundó Peter Hook and The Light, conjunto con la cual ha recorrido el mundo tocando los álbumes Unknown Pleasures y Closer de Joy Division, y los primeros dos de New Order: Movement y Power, Corruption & Lies. “La razón por la que volví a tocar canciones de Joy Division fue porque pensé que necesitaban ser más celebrados. Ha sido maravilloso hacerlo, ha sido maravilloso seguir celebrando la música de New Order, y probablemente lo haré hasta que muera - y luego en el más allá”.