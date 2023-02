Los cinco protagonistas del Festival de Viña 2023

Fabrizio Copano

El comediante que se presentó en la penúltima noche del Festival, jueves 23, fue el número con mayor rating de las 6 noches del certamen viñamarino, ya que promedió 42.7 puntos, y tuvo un peak de 45,0 unidades a las 00.04 horas. La razón es porque Fabrizio Copano despachó la mejor actuación de humor en Viña 2023. Lo suyo es doblemente meritorio si se considera que comenzó con el público en contra. En efecto, el Monstruo rugía para pedir algo más de Christina Aguilera, pero la estadounidense ya había abandonado rauda la Quinta rumbo a Santiago, donde tenía agendadas dos presentaciones en el Movistar Arena.

Con un notable manejo escénico, Copano logró revertir la situación. Con chistes cortos, rápidos, con algo de humor negro, y muy efectivos, el exmiembro de El Club de la comedia demostró que hoy por hoy es el nombre capitular del stand-up chileno. Desde la cultura pop a la política (incluyendo al Presidente Gabriel Boric y al excandidato presidencial José Antonio Kast), y con momentos notables (como su beso con el actor Gonzalo Valenzuela) lo de Copano fue un barrido notable por la sociedad chilena y que coronó con la presencia de Los Bunkers. Una rutina hecha para volver a verla una y otra vez.

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

Karol G

A las 13.20 del domingo, Karol G ofreció la tradicional rueda de prensa de los artistas previo a su show en Viña. Por lejos, fue la más concurrida de todas las del certamen, porque la oriunda de Medellín es la mayor estrella latina de la actualidad. Solo una semana antes de la salida de su nuevo disco Mañana será bonito (el cual incluye una esperada colaboración con Shakira), la colombiana entregó un show macizo en el escenario de la Quinta Vergara, que dejó en claro todo su nivel internacional.

Como de esos shows que entregan momentos inolvidables, acá hubo uno especial. “Me tenía muy nerviosa este momento”, confesó en su estilo emocional, aunque se interrumpió brevemente para cantar junto a una niña. Luego prosiguió: “Tengo una invitada muy especial. Crecí escuchando música con mi papá”, y agregó, aún temblando: “Vamos a cantar mi canción favorita”. Ahí, entre la ovación del Monstruo, ingresó Myriam Hernández a cantar con ella El hombre que yo amo, su clásico de 1989. Sin duda, es un momento que va a quedar en la memorabilia pop nacional. En charla con Culto, la baladista nacional -quien volvía al Festival desde 2006- aseguró sobre el momento: “Fue muy lindo poder subirme al escenario con ella, fue emocionante volver a hacerlo después de tanto tiempo. Y recordé la primera que me subí al escenario de Viña del Mar (1989). Ese año comenzó mi carrera internacional desde la Quinta Vergara”.

Myriam Hernández durante el show de Karol G. Foto: Dedvi Missene.

Christina Aguilera

Todos los años, el Festival de Viña cuenta con un número anglo, para esta ocasión, el número fue la estadounidense Christina Aguilera. Llegó el pasado lunes 20 a Santiago, para aclimatarse al país. Se alojó en el Hotel Mandarín Oriental de la capital. El miércoles 22 salió a ensayar en academia de los Power Peralta, ubicada en calles Apoquindo con Manquehue. A la Quinta llegó el mismo día, a la hora de almuerzo, para probar sonido y ultimar detalles. La acompañaron su esposo, el músico y productor cinematográfico Matthew Rutler, y su hija Summer Rain. Para el camarín, pidió un humificador de cuerdas vocales; mantas y almohadas con aromas florales; y una pizza para saciar el hambre durante el momento del espectáculo.

Si bien, en principio estaba contemplado que no fuera presentada por los animadores, sino que por una voz en off, a eso de las 18.00 horas, la mujer de Ven conmigo cambió sus exigencias, flexibilizó sus solicitudes y permitió que los anfitriones pudieran presentarla desde la platea. Sólo desde la platea, no desde el escenario. Quería que ése fuera “su” espacio. Además, pidió que el espectáculo corriera de manera rápida y el ritual de los galardones fuera lo más veloz posible, con el objetivo de no interrumpirle en demasía su performance.

Después de esto, lo que se vio un show contundente, macizo, de la elite del mundo musical en el que además cantó canciones en español, como Falsas esperanzas, del álbum Mi reflejo (2000) e incluso la ya clásica Pero me acuerdo de ti. Un himno de desamor escrito por el cubano Rudy Pérez, grabada primero por Lourdes Robles, que Aguilera hizo suyo. Sin duda, uno de los shows anglo más contundentes de la historia del certamen, comparable quizás a lo de The Police, en 1982, o los Backstreet Boys, en 1998.

23 de febrero 2023/ VIÑA DEL MAR Christina Aguilera durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. FOTO: LUIS BOZZO B./ AGENCIAUNO

José Luis Repenning

Al menos en un par de veces, el público que llegaba más temprano a la Quinta Vergara, solía gritar “¡Repe!¡Repe!” para lograr algún saludo del conductor del matinal Tu Día (Canal 13), José Luis Repenning, quien formaba parte del Jurado del Festival. Solícito, este levantaba la mano generando la reacción del respetable; en especial el martes 21, con una masiva presencia femenina debido a la presentación del mexicano Alejandro Fernández.

Desde su puesto en el palco, Repenning además se mostró comprometido con el espectáculo. Solía ser de los primeros en pararse y aplaudir de pie, en especial las rutinas de los humoristas -alentó mucho a Diego Urrutia y a Belén Mora-. Junto a Eduardo Fuentes, Juanita Parra y Gonzalo Valenzuela, era de los más solicitados de los jurados, aunque solía retirarse tras los números de humor, lo que explica, por ejemplo, que no estuviera en la presentación de la argentina Nicki Nicole, quien subió a sus compañeros del jurado al escenario.

Su gran momento fue coronado con la elección de Embajador del Festival -junto a la animadora Tita Ureta-. Claro que además debió soportar estoico que el comediante Fabrizio Copano se burlara de él durante su rutina, comprándolo con el animador Kike Morandé.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Gonzalo Valenzuela

Durante la rutina de la comediante Pamela Leiva, durante la primera noche del Festival, la puentealtina aludió al actor Gonzalo Valenzuela, miembro del Jurado del Festival, cuando contaba su experiencia postulando al reality 1810. “De repente veo pasar a Gonzalo Valenzuela y yo Gonzalo Valenzuelaaa, ¿quién iba a pensar después que me lo comí? No, es mentira, pero lo estoy decretando”. Producto de ello, la Quinta comenzó a pedir el ósculo entre ambos, y así, Valenzuela se dio dos besos con la exchica reality. “Son cosas que pasan ahí en el momento y qué bueno que haya sido algo simpático. Ella misma se estaba riendo. Pasó así y se lo agradezco profundamente porque fue muy buena onda ella. Me hizo cagar de la risa, no podía más”, comentó a Culto al día siguiente.

En rigor, el paso del actor por Viña tenía que ver tanto con su labor como Jurado como por la promoción de la serie Planners, de la plataforma Star +, donde es uno de los roles principales. Sin embargo, Valenzuela se transformó en un improvisado e inesperado aliado de los humoristas. Como decíamos, en la jornada inaugural se besó con Pamela Leiva. Sin embargo, en la quinta jornada también hizo lo propio con Fabrizio Copano, y en la sexta, con la trasandina Laila Roth. En el primer caso, le dio un aventón a un show que venía subiendo, mientras que para la segunda, fue un modo de ayudar a que se asentara en la Quinta, aunque no fue suficiente y la argentina decidió terminar su presentación. Como sea, Valenzuela va a ser un Jurado muy difícil de olvidar de aquí en adelante.