Todo por culpa de una muela: la singular razón por la que Miguel Bosé perdió la voz

Miguel Bosé rompió el silencio y se presentó en el último episodio del programa El Homiguero para promocionar su próxima serie biopic, Bosé, que se estrena el 3 de marzo en España. Durante la entrevista, el intérprete de Amante bandido dio a conocer las razones por las que estuvo sin voz durante ocho años “tortuosos”, según definió. El problema de salud venía de una muela.

Todo partió luego de un accidente automovilístico que sufrió en 1999. En octubre del año pasado, el cantante tuvo que ser operado luego de los dolores de espalda que estaba sufriendo y que lo mantuvieron en cama durante dos semanas. Durante las pruebas, un médico le comentó que había visto algo que no le gustaba y que fuera donde un especialista.

“En ese momento piensas en lo peor, a los dos días viene con dos tipos y me dijo que en efecto sus sospechas están fundadas, y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así y te la podemos curar. Me dijo: ‘estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita’”.

El problema de venía de una muela. Un implante mal puesto que se transformó en una infección.

“Me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de ocho años”. El cantante de Amante bandido, confesó que viajó por el mundo durante todo ese tiempo en busca de una respuesta con la sensación de haber perdido su única herramienta y modo de vida. “Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre”.

En un principio Bosé atribuía su pérdida de voz a problemas emocionales. El 2021 durante una entrevista para el programa español, Lo de Évole, el cantante comentó que sus problemas de afonía van y venían y que la raíz de todo, era emocional. Es decir, sufría una disfonía psicógena, una dolencia que ocasiona el cambio o la pérdida de voz debido a problemas emocionales.

El cantante se separó de Nacho Palau a fines del 2018. Una relación de 26 años y con cuatro hijos. “Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios: uno de esos fue la voz”, decía en ese entonces el cantante.

Durante El hormiguero, el español aprovechó de responder los cuestionamientos que lo tuvieron en la polémica por su postura frente a la pandemia del Covid, donde se opuso a las vacunas y las pruebas científicas. “Ha desaparecido el derecho a expresarnos. No pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno… Hay espacio para todos”, fue parte de lo que dijo.

El presente de Bosé está enfocado en su recuperación con la ayuda de un foniatra. Reveló que tiene pensado retomar su carrera y si todo sigue como hasta ahora, tiene pensado arrancar gira el próximo año.