Con Arctic Monkeys, Guns N’ Roses y Elton John a la cabeza: Glastonbury anuncia su cartel inicial para la edición 2023

Glastonbury, uno de los festivales más emblemáticos del mundo y un destino obligatorio para quienes aman la música, anunció hoy el lineup para la edición de este año.

Arctic Monkeys, Guns N’ Roses y Elton John encabezan la parrilla de este año. Los tres artistas se encargarán de cerrar el Pyramid Stage, escenario principal del festival que ha dado lugar a algunas de las presentaciones más memorables de íconos de la música.

El anuncio también viene acompañado de polémica, ya que ninguna de los headliners es mujer. Emily Eavis, organizadora del festival, afirma que esto se debió a la caída a último minuto de una artista. De los 24 headliners que ha tenido el festival en los últimos 10 años, solo cuatro han sido mujeres o actos encabezados por mujeres. Sin embargo, se mantienen en el resto del lineup los principios de paridad a los que se habían suscrito hace unos años.

Todos los años, el evento reserva un espacio en la tarde en la programación del Pyramid Stage a una “leyenda”. Este año, este espacio será tomado por Yusuf / Cat Stevens. La parrilla también incluye a Blondie, Maneskin, Carly Rae Jepsen, Chvrches, Fatboy Slim, Hot Chip, Lil Nas X (teloneando a Elton John), Manic Street Preachers, Phoenix, Rina Sawayama, Sparks, The War on Drugs, Thundercat, Warpaint y Weyes Blood, entre otros.

En la edición del año pasado, el festival conmemoró sus 50 años de vida -lo que no había podido hacer debido a la pandemia- con una parrilla espectacular, encabezada por Paul McCartney, Billie Eilish y Kendrick Lamar.

La presentación del ex-Beatle fue especialmente elogiada; en dos horas y media repasó gran parte de su repertorio con el cuarteto de Liverpool, Wings y sus trabajos como solista. El show también contó con grandes invitados: Dave Grohl, frontman de Foo Fighters, hizo su reaparición en los escenarios -la primera desde la muerte de Taylor Hawkins- para cantar I saw her standing there y Band on the run; luego fue el turno de Bruce Springsteen, con quien cantó I wanna be your man. Al final, repitió una innovación de sus últimos conciertos: una dupla virtual con John Lennon.