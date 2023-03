Roger Waters libera primer adelanto de su reelaboración de Dark side of the moon

Ya está disponible el primer fragmento trabajado por Roger Waters para la nueva versión del clásico álbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, a 50 años de su lanzamiento el pasado 1 de marzo.

Se trata de un clip en que se puede ver a Waters escuchando parte de la reelaboración de Us & Them, uno de los temas del álbum (cuya parte musical arrancó de una idea del tecladista Richard Wright). En la publicación, añadió un texto en que detalló que el proyecto “no es un reemplazo del original que, obviamente, es insustituible”.

A propósito del medio siglo cumplido por el trabajo, el músico explicó que la idea de reelaborar el álbum, surgió “en parte como tributo al trabajo original, pero también para volver a abordar el mensaje político y emocional de todo el álbum”.

Añadió que “es una forma de que el hombre de setenta y nueve años mire hacia atrás a través de los cincuenta años intermedios a los ojos del hombre de veintinueve años y diga, para citar un poema mío sobre mi padre: ‘Hicimos lo mejor que pudimos, mantuvimos su confianza, nuestro papá hubiera estado orgulloso de nosotros’. Y también es una forma de honrar una grabación de la que Nick, Rick, Dave y yo tenemos todo el derecho de estar muy orgullosos”.

En los últimos días, Waters también ha hecho noticia por conflictos extramusicales. Hace unos días, se anunció que el concierto de Waters del 28 de mayo en Frankfurt, Alemania, fue cancelado debido a sus puntos de vista sobre Israel. De hecho, el ayuntamiento local llamó a Waters “uno de los antisemitas más conocidos del mundo”.

Se le suma una nueva polémica debido a los fuertes dichos en su contra de parte de Polly Samson, la esposa del guitarrista David Gilmour, que reavivó la antigua rivalidad entre ambos. En una publicación de Twitter, Samson calificó a Waters de antisemita, además de “mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano”.

Pink Floyd lanzará una edición aniversario de The Dark Side of the Moon, por sus 50 años, el próximo 24 de marzo. Esta incluirá una grabación en vivo del concierto de la banda en el estadio de Wembley en 1974.