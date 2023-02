Ciudad alemana Fráncfort cancela concierto de Roger Waters por su antisemitismo

Solo a días de celebrar medio siglo del fundamental The dark side of the moon y luego de ser tildado de “antisemita” y “apologista de Putin” por Polly Samson, esposa de David Gilmour, la ciudad alemana de Fráncfort decidió cancelar el concierto de Roger Waters agendado para el 28 de mayo. ¿Las razones? “Enviar una señal contra el antisemitismo”.

En el comunicado oficial, se detalla que la ciudad y el gobierno de la región de Hesse acordaron cancelar el show de Waters debido al “persistente comportamiento antiisraelí del ex líder de Pink Floyd, considerado uno de los antisemitas más populares del mundo”. Además, aludieron al boicot de Waters a Israel, sus comparaciones de Israel con el apartheid de Sudáfrica, su declaración de sus vínculos con el grupo militante islamista Hamas y el uso de un globo con forma de cerdo adornado con una estrella de David en más de 200 conciertos como parte de The Wall Live Tour de 2010 a 2013.

La ciudad de Fráncfort también explicó la relevancia y el papel que jugó el Festhalle concert hall en su decisión. En 1938 se utilizó como recinto de detención de 3.000 hombres judíos que fueron arrestados después de que nazis destruyeran tiendas, edificios y sinagogas de propiedad judía. “Muchos de ellos fueron asesinados”, se lee en el comunicado. “En la plaza frente al Festhalle, una placa conmemora los hechos de noviembre de 1938, es un llamado para tomar una posición contra el antisemitismo, el odio y la incitación al odio”.

El Consejo Central de Judíos de Alemania, no quedó ajeno al asunto y emitó un comunicado en que apoyan la decisión. “El antisemitismo en el arte y la cultura no tiene que ser tolerado”. Además, alentaron a que los otros lugares donde se presentará Waters, hagan lo mismo.

La de Fráncfort estaba agendada como una de las fechas para la etapa europea del tour This is not a drill -que lo traerá a Chile el segundo semestre de este año- y cuenta con cinco shows alemanes más este mayo. En Hamburgo, Colonia, Munich y dos noches en Berlín.

En respuesta a lo ocurrido, el ex miembro de Pink Floyd, a través de su cuenta de tuiter compartió un video de Dr. Ramzy Baroud. En este, el médico alegaba que el apoyo del rockero a Palestina era la verdadera razón por la que las autoridades de la ciudad cancelaron el show. Más tarde, tambien contestó un tuit del historiador Vijay Prashad, en que increpó a la alcaldesa Nargess Eskandari-Grünberg por el cancelamiento. “Te amo mi hermano, hombro con hombro! Que se jodan!”, le respondió Waters.

Como decíamos,este miércoles 1 de marzo se cumplen 50 años del aclamado disco The dark side of the moon. A inicios de febrero Waters, confesó que estaba regrabando el disco sin el conocimiento de sus ex compañeros de banda. Pero no todo ha sido una polémica y comentarios negativos. Hace unas semanas, el ex bajista de Pink Floyd salió en defensa de David Gilmour, luego de que un artículo reciente de The New Statesman implicaba su disgusto por el trabajo de su excompañero de Pink Floyd y que esa era la razón de su nueva grabación. A través de su cuenta de Twitter Waters escribió: “Es la tontería mal informada habitual, que revuelve la mierda”.

“‘Los horribles solos de guitarra de David Gilmour’. Ahora, no sé a quién cree que está citando cuando dice los ‘horribles solos de guitarra’ de Gilmour, pero seguro que no soy yo (...) Me encantan los solos de guitarra de Dave en The Dark Side of the Moon, en ambos, y en Wish You Were Here y en Animals y en The Wall y en The Final Cut. En mi opinión, aunque parcial, los solos de Dave en esos álbumes constituyen una colección de algunos de los mejores solos de guitarra en la historia del rock and roll”, es parte de lo que se lee en la publicación.