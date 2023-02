“Es mi proyecto y yo lo escribí”: Roger Waters regraba The dark side of the moon en solitario

Un capítulo más a la teleserie de Roger Waters versus Pink Floyd. El artista reveló este miércoles que durante meses ha estado re grabando en secreto The dark side of the moon sin la participación o conocimiento de David Gilmour y Nick Mason. “No había suficientes personas que reconocieran de qué se trataba, qué era lo que estaba diciendo en ese momento”, dijo Waters.

El álbum originalmente lanzado en 1973 por la banda de rock progresivo, es uno de sus proyectos más aclamados y les entregó mayor reconocimiento en los años setenta.

La confesión de Waters llega en medio de un nuevo enfrentamiento entre los ex líderes de Pink Floyd. Este lunes la esposa de David Gilmour, Polly Samson atacó a través de Twitter al bajista y lo calificó de “mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, misógino, enfermizo y megalómano”.

Según The Telegraph la nueva versión de The dark side of the moon de Waters estaría siendo trabajada desde cero y solo en compañía de Gus Seyffert, su antiguo colaborador y compañero de gira, además de la cantante Bedouine. El periodista que entrevistó a Waters es uno de los pocos que ha escuchado el nuevo álbum y lo describió como “muy bueno en algunas partes”. Se dice que el ex Pink Floyd tocaría un solo de bajo en Us and them y habría agregado su propia voz sobre los instrumentos del álbum original, incluido un poema en prosa sobre On The Run.

El lanzamiento original de este álbum estaba programado para marzo, pero sus representante confirmaron que Waters aún se encontraría “jugando con las grabaciones” por lo que su llegada sería en mayo de este año. Esta nueva regrabación de Waters se suma a la versión 2022 de Comfortably Numb de Pink Floyd del álbum The Wall.

Adelantándose a las reacciones que podría generar esta noticia en sus ex compañeros de banda, Waters dijo: “Escribí The dark side of the moon. ¡Vamos a deshacernos de todo este ‘nosotros’ [basura]! Por supuesto que éramos una banda, éramos cuatro, todos contribuíamos, pero es mi proyecto y lo escribí. Así que… ¡blah!”.

El mes pasado, Pink Floyd anunció una reedición del 50 aniversario de The dark side of the moon, que incluye una grabación en vivo del concierto de la banda en el estadio de Wembley en 1974 y se lanzará el 24 de marzo.