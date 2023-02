Bailarines de Harry Styles explican qué pasó con el criticado show del cantante en los Grammy

Uno de los temas más comentados y criticados de los premios Grammy fue la presentación de Harry Styles. El ex One Direction fue uno de los primeros en subirse al escenario e interpretó su exitosa canción As it was. Para sorpresa de muchos, la performance estuvo cargada de desafinaciones y la poca energía del cantante sobre una escenografía de tocadiscos junto a sus bailarines. Este lunes uno de ellos salió a explicar que apenas comenzó la actuación, la tarima en la que estaban comenzó a girar al revés, para sorpresa de ellos.

“Lo que no sabes es que en el momento en que se abrió el telón y llegó el momento de actuar, nuestro tocadiscos comenzó a girar en reversa. Asustándonos a todos en la televisión en vivo, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo ”, dijo el bailarín Brandon Mathis en su cuenta de Instagram. “En tiempo real, tuvimos que solucionar problemas e intentar hacer una pieza completa al revés. Habla de profesionalismo.”, agregó.

Otro de sus bailarines, a través de TikTok, reveló que la coreografía fue ensayada por diez días, y salió en defensa del artista. “Ensayamos durante 10 días bajando estas hermosas formaciones y deslizándonos de la mesa en un roll-off y simplemente haciendo esta mierda artística increíble, cambiante y genial, y Harry hizo un gran trabajo integrándose en ella”. En uno de los momentos de la interpretación, Styles saltó torpemente de la rueda giratoria. Según sus bailarines, estos habrían intentado avisar a la producción técnica del error en la escenografía, sin resultado, por lo que tuvieron que improvisar y hacer la performance al revés.

A pesar de las dificultades que tuvo en el escenario, Harry Styles celebró el gran triunfo de la noche con su álbum Harry’s House, que se llevó el Grammy al Álbum del año. A través de su cuenta de Instagram el cantante celebró su victoria y mostró a sus fanáticos una foto detrás del escenario y otra de su celebración comiendo pizza post show.