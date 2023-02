“Mentiroso, ladrón, antisemita, misógino, envidioso e hipócrita”: esposa de David Gilmour destroza a Roger Waters

Una disputa más se suma a la lista de encontrones entre Roger Waters y David Gilmour, dos pesos pesados de la música popular. Una tensa relación, que se remonta hace más de 40 años, alcanzó no de sus puntos más bajos este lunes, luego de que Polly Samson, esposa de Gilmour, le dedicara un enfurecido tuit a Waters: “Lamentablemente, Roger Waters, eres antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tus tonterías”, escribió.

Y como si fuese poco, Gilmour salió en su apoyo y escribió en la publicación: “Cada palabra es demostrablemente cierta”.

¿De dónde nacen tales dichos?. Roger Waters, que tiene listo su regreso a Chile para este segundo semestre, dio una entrevista a un sitio alemán Berliner Zeitung, y como de costumbre, no se guardó nada y habló de temas políticos y sociales. El ex bajista y voz de Pink Floyd culpó a la OTAN y extremistas ucranianos por la guerra con Rusia, y además, aprovechó de disparar contra sus compañeros de banda que mostraron el apoyo a Ucrania a través del lanzamiento de la canción Hey hey rise up, en beneficio para el Fondo Humanitario de Ucrania. “Vi el video y no me sorprende, pero lo encuentro muy, muy triste. Es tan extraño para mí, esta acción es tan carente de humanidad. Fomenta la continuación de la guerra”, dijo Waters.

De ahí nace la reacción iracunda de Samson.

A esos dichos, Waters también respondió mediante su cuenta de Instagram: “Roger Waters está al tanto de los comentarios incendiarios y tremendamente inexactos que Polly Samson hizo sobre él en Twitter y los refuta por completo. Actualmente, está recibiendo consejos sobre las medidas a tomar”.

Gilmour, que tiene lazos familiares directos con Ucrania, dijo a The Guardian en ese entonces: “Es realmente difícil y frustrante ver este ataque extraordinariamente loco e injusto por parte de una gran potencia contra una nación independiente, pacífica y democrática. La frustración de ver eso y pensar ‘¿qué diablos puedo hacer?’ es algo insoportable”. Pink Floyd además retiró su catálogo musical de los servicios de streaming en Rusia y Bielorrusia como muestra de solidaridad con Ucrania.

Los controversiales dichos de Waters se suman al emplazamiento hecho en agosto pasado al presidente de Estados Unidos Joe Biden en una entrevista con CNN, por el apoyo que entregó a Ucrania: “Joe Biden está alimentando el fuego en Ucrania. Ese es un gran crimen. ¿Por qué los Estados Unidos de América no alientan a Zelensky a que negocie, obviando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra? Esta guerra empezó en 2008, y se trata básicamente de la acción y la reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando Gorbachov negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este”, argumentó el músico.

En el disco The final cut (1983), Roger Waters oficializó su despedida de la banda luego de cruces y diferencias creativas en cómo llevar la carrera de Pink Floyd. Posteriormente, el bajista denunció a sus ex compañeros de banda para que dejasen de llamarse Pink Floyd y se disolvieran. Finalmente, el problema se zanjó fuera de tribunales en 1987.

El año 2014, Gilmour se sinceró con la revista Rolling Stone: “No puedo ni imaginar por qué alguien puede pensar que lo que hacemos ahora tendría algo que ver con él. Es un misterio para mí. Roger estaba cansado de estar en un grupo de éxito. Está muy acostumbrado a ser el único líder en toda su carrera”.

“Yo tenía 30 y tantos años cuando Roger dejó el grupo. Tengo 68 ahora. He estado más de media vida sin él, así que la verdad es que no tenemos mucho ya en común” agregó.

Nick Mason, que siempre ha estado al costado de esta relación, dio su versión a Rolling Stone en 2018: “En mi opinión, creo que el problema es que Roger no respeta a David. Él siente que componer lo es todo, y que tocar la guitarra y cantar es algo que, no diré que nadie puede hacer, pero que todo debe juzgarse por la composición y no por la ejecución. Creo que a Roger le molesta el error que cometió al dejar la banda pensando que sin él se hundiría”.

Esta no es la primera vez que Polly Samson se ve involucrada en un conflicto entre su esposo y Waters. En 2020 Waters acusó a Gilmour de usar los perfiles de Pink Floyd para promocionar los trabajos de su esposa y no la de su carrera como solista.

A pesar de encuentros en eventos y recitales benéficos (2005 en el festival Live 8; 2010 en una cita a beneficio de niños palestinos refugiados; y la actuación sorpresa de Gilmour y Nick Mason en 2011 en uno de los conciertos de Waters en Londres), las disputas entre quienes crearon álbumes aclamados como The dark side of the moon, Wish you were here y Animals, nunca han cesado y pareciese que seguirá siendo así por un buen rato.