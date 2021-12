Pequeña guía del último gran golpe de Pink Floyd

Los fanáticos de Pink Floyd que esta semana han ingresado a la cuenta de Spotify del grupo probablemente han advertido un cambio: su cantidad de álbumes se ha abultado de manera considerable. Básicamente, su discografía hoy suma nuevos títulos y otras paradas, anzuelo irresistible para quienes gustan del archivo y la trivia.

Sobre todo en un laspo esencial para los ingleses: entre 1970 y 1972, cuando daban cuerpo definitivo a su lenguage creativo y en la previa a una saga de obras maestras inaugurada un año más tarde con el monumental The dark side of the moon.

El cuarteto de forma sorpresiva decidió subir a plataformas digitales una docena de álbumes en vivo que cubren ese período, todos nunca editados de forma oficial y algunos apenas aparecidos como bootlegs en manos de fanáticos de espíritu arqueológico.

En lo concreto, se trata de conciertos que dieron mientras despachaban discos como Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971) y Obscured by Clouds (1972), aparte de que ya empezaban a tocar gran cantidad de las composiciones del propio The dark side...

Así era el método Floyd: probar muchísimas veces los temas en vivo antes de grabarlos, como una suerte de precalentamiento antes de ingresar a estudio, incluso cuando tenían otro nombre o cuando aún eran piezas o bocetos menos cerrados que no daba luces de un track definitivo.

Echoes probablemente es un gran ejemplo. Una de sus canciones más representativas de esos años de exploración se mostró muchas veces en shows antes que tuviera una forma más resuelta, con un nombre distinto y otra letra, bautizada de forma embrionaria como The return of the son of nothing.

El disco más antiguo de los estrenados está fechado en 1970 y 1971, con presentaciones en la Universidad de Leeds y la Universidad de Washington. Ahí despliegan el típico listado de esos días: una mezcla entre composiciones de Atom Heart Mother, Meddle y de su era formativa en los años 60, como Interstellar overdrive, A saucerful of secrets y Set the controls for the heart of the sun. Aunque el sonido a momentos es deficiente, logra mostrar a un grupo en plena expansión, desarrollando todas sus potencialidades como creadores e instrumentistas, latiendo la intención de crear atmósferas únicas a través de sus performances. Adherentes, siniestras, agobiantes, alienantes.

La segunda entrega se sitúa el 25 de febrero de 1971 en Hamburgo y exhibe los contornos más austeros y acústicos de la agrupación, iniciando con esa belleza llamada Green is the colour -del soundtrack para la cinta More (1969)- para luego desembocar en la críptica Careful with that Axe, Eugene.

Muchas de las composiciones tambén aparecen en su legendario recital en Pompeya, el que precisamente se grabó a la par de los conciertos materializados en estos álbumes.

Pero quizás el álbum más sorprendente de todos es el que recoge el show del 16 de marzo de 1972 en Tokio, cuando interpretan de manera casi completa Dark side of the moon un año antes de su salida. Muchos de los temas aún están en estado inicial, se escuchan confusos y poco resueltos, sin algunos de sus detalles más conocidos, pero dan cuenta de la anticipación con que facturaban sus respectivas obras. Money, por ejemplo, presenta una percusión completamente inusual. Time o Us and them también son melodías desprovistas de toda la ornamentación que adquirieron posteriormente.

¿Por qué los británicos se atreven ahora a lanzar estas producciones? Según Rolling Stone, las nuevas disposiciones de la ley de derechos autorales en Europa han empezado a estimular a los músicos para que utilicen su material guardado por décadas. Casi se les ha dado una suerte de ultimátum: “úselo o piérdalo”.

En tal caso, muchos artistas han empezado a liberar contenidos que con el curso de los años pueden quedar obsoleto o fuera de los permisos legales para su explotación. Cosas de la burocracia de la industria. Cosas que son un verdadero regalo para los más fanáticos.

Aquí, el listado de los discos con que Floyd abre la puerta mayúscula de su despegue a principios de los 70:

They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971

Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 de febrero de 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 de junio de 1971

Live, Lyon 12 de junio de 1971, Tokio 16 de marzo de 1972

Live in Rome Palaeur 20 de junio de 1971

Concierto libre de Amsterdamse Bos 26 de junio de 1971 (en vivo)

En vivo en Montreux 18 y 19 de septiembre de 1971

KB Hallen, Copenhague, en vivo 23 de septiembre de 1971

KB Hallen, Copenhague, Vol II, en vivo 23 de septiembre de 1971

Sobre Bradford Pigs en la Groove Bradford University , En vivo el 10 de octubre de 1971

Embryo, San Diego, en vivo el 17 de octubre de 1971

The Screaming Abdabs Ciudad de Quebec, en vivo el 10 de noviembre de 1971

