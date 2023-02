“Estoy con pesadillas y tengo muchas dificultades para escribir”: Salman Rushdie reaparece tras atentado

En el marco de la promoción de su nueva novela, Salman Rushdie concedió su primera entrevista luego del ataque que sufrió hace seis meses durante una presentación en Nueva York. El escritor británico de origen indio llevaba décadas amenazado de muerte por el régimen iraní tras hacer alusiones al profeta Mahoma en su libro Los versos satánicos, lo que derivó en un apuñalamiento en agosto por parte de un joven libanés seguidor de la Guardia Revolucionaria de Irán.

En el perfil realizado por el director de The New Yorker, David Remnick, el escritor confesó que tiene trastorno de estrés postraumático y muchas dificultades para escribir, lo que le parece deprimente. “Me siento a escribir, y no sucede nada. Escribo, pero una combinación de acuidad y desechos, cosas que escribo y borro al día siguiente”, dijo. A pesar de esas afirmaciones, Rushdie reveló que se siente afortunado de estar vivo y que no piensa “adoptar el papel de víctima”.

Luego del ataque perdió 20 kilos, la visión de un ojo, la sensibilidad en dos de sus dedos y parte de la palma de la mano. Además, sufre problemas de movilidad en su brazo izquierdo y quedó con un movimiento involuntario en el labio, pero que no le impide hablar. Durante la entrevista, Rushdie reveló que el último tiempo tenía pesadillas, las que han ido disminuyendo, y que vive recluido en su hogar solo con visitas al médico. “Teniendo en cuenta lo que pasó, no estoy tan mal. Las grandes heridas están curadas, esencialmente”, afirmó.

La entrevista realizada por la revista estadounidense coincide con el lanzamiento de su nueva novela, Ciudad victoria, escrita a fines de 2021 y que sale a la venta este martes en todo el mundo. “Es estupendo estar de vuelta, en un lugar que no es un hospital, que es donde más he estado. Y estar en esta oficina es... Llevo décadas viniendo aquí y me resulta un lugar muy familiar. Y poder venir aquí a hablar de literatura, a hablar de libros, a hablar de esta novela, Ciudad victoria, a poder hablar de lo que más me importa...”, dijo Rushdie.

Esta obra no contará con la promoción y campañas de presentación por parte del escritor, pero Rushdie dijo no descartar la idea de ir a Londres próximamente para el estreno de una pieza de teatro todavía pendiente titulada Helen, sobre el personaje de Helena de Troya.

Sobre el atentado que sufrió, un reportaje publicado por The New Yorker incluyó el relato de Henry Reese, que moderaba el encuentro. Según dice la publicación, Reese vio cómo Rushdie fue atacado por un hombre vestido de negro: “Al principio pensé que era una broma, un ataque de imitación de muy mal gusto”. Luego vio la sangre y le quedó claro que había un cuchillo. “Por un segundo, me quedé paralizado. Luego fui a por el tipo. Instintivamente. Corrí hacia él, lo abordé por la espalda y lo sujeté por las piernas”, continúa. Finalmente el atacante lo apuñaló a él también.

Su atacante, Hadi Matar, de 24 años, arriesga una pena de 25 años de cárcel por intento de asesinato en segundo grado, más otros siete años por apuñalar a Reese. Matar se declaró inocente de los cargos de agresión e intento de asesinato. Durante la entrevista Rushdie dijo: “No sé lo que pienso de él, porque no lo conozco. Todo lo que he visto es su idiota entrevista en el ‘New York Post’. Lo que sólo haría un idiota. Sé que el juicio está todavía muy lejos. Puede que no se celebre hasta finales del año que viene. Supongo que entonces averiguaré algo más sobre él”.

Salman Rushdie confesó que en un principio no le gustaba la idea de escribir sobre el atentado mismo, ahora no lo descarta, y piensa que debiese ser una historia escrita en primera persona. “Una de las ventajas de tener 75 años y haber escrito 21 libros es que sabes que, si sigues con ello, algo llegará”.