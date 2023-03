¿Injusticia? Las aclamadas cintas que el Oscar 2023 dejó sin ni un solo premio

Con los galardones otorgados a Michelle Yeoh y Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo) en las categorías de Mejor actriz y Mejor actor de reparto, el triunfo de Bollywood en Mejor canción original (Naatu Naatu, de la cinta RRR) y el premio recibido por Ruth E. Carter en la categoría de Mejor diseño de vestuario -convirtiéndose así en la primera mujer negra galardonada en la categoría-, los Premios Oscar celebrados anoche marcaron hitos.

Sin embargo, no todos tuvieron que ver con triunfos. Por primera vez desde 2014, cuando Escándalo americano no ganó en ninguna de las once categorías en las que competía, cintas con más de seis nominaciones y un paso triunfante por otros certámenes cinematográficos se quedaron con las manos vacías. Los “snubs” de este año se unen a la lista de producciones cuya omisión ha generado controversia, como Munich (Premios Oscar 2006), El lobo de Wall Street (2013), El hilo fantasma y Lady Bird (2018).

Los desairados de este año

Los espíritus de la isla, con nueve nominaciones, acudió con la mayoría de su reparto y varios miembros de la producción a la ceremonia. Algunos medios daban la predicción de que la actriz Kerry Condon se llevaría la estatuilla por Mejor actriz de reparto, e incluso otros más atrevidos apostaban por un galardón a Barry Keoghan en la categoría masculina, pero estos premios finalmente fueron entregados a Jamie Lee Curtis y a Huy Quan. El reparto de la cinta irlandesa de todos modos celebró el haber sido nominados. “Honestamente, nadie me va a creer cuando digo esto, pero lo estamos disfrutando. Es una ocasión histórica. Es una historia cinematográfica que es nuestra, que funciona en una ciudad cinematográfica y en todo el mundo”, dijo el actor Brendan Gleeson tras la ceremonia.

Kerry Condon arrives at the Oscars on Sunday, March 12, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

La cinta que le seguía en la lista de los más nominados era Elvis, compitiendo en ocho categorías. Muchas predicciones daban por hecha la victoria de Austin Butler en Mejor actor por su interpretación del Rey del rock and roll, pero finalmente el premio fue otorgado a Brendan Fraser (La ballena), una de las pocas veces en la historia de los premios que el galardonado no coincide con el ganador de Mejor película. La directora de fotografía de la cinta, Mandy Walker, también figuraba como posible ganadora en la categoría correspondiente, lo que la podía convertir en la primera mujer en recibir este reconocimiento.

Los Fabelman, la cinta semi-autobiográfica de Steven Spielberg, estaba nominada a siete categorías. Steven Spielberg ya había cumplido un récord con su nominación a Mejor director, empatando a Martin Scorsese en la lista de los directores más nominados por la Academia en la historia del certamen. Con su nominación a Mejor banda sonora, el legendario compositor John Williams, de 91 años, pudo haberse convertido en el ganador más viejo de la estatuilla. Para el medio estadounidense The Week, la omisión de la cinta anoche “le enseñó a los expertos una dura lección sobre sobreestimar los filmes solo porque provienen de directores legendarios”.

Siendo favorita de los críticos y el triunfo más esperado por estos, Tár también se fue con las manos vacías. La cinta fue la gran ganadora en el Festival de Cine de Venecia, y la australiana Cate Blanchett sonaba como la que tenía más probabilidades llevarse el galardón por Mejor actriz en la ceremonia hollywoodense. Para el sitio The Playlist, “considerando cuán meticulosamente construida fue la película y cuán titánicamente buena fue Blanchett, es difícil no sentir que esta recibió menos de lo que merecía. No solo es la mejor película de Field hasta la fecha, nunca da un paso en falso, incluso cuando se trata de la caída en desgracia de su problemático pero talentoso personaje central”.

Cate Blanchett en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023. Foto: Eric Gaillard/REUTERS

La producción sueca El triángulo de la tristeza, ganadora de la Palma de Oro en los Premios Cannes del año pasado, no pudo repetirse el plato en la ceremonia hollywoodense. A pesar de ser mencionada en numerosas oportunidades como la cinta que salvó a Hollywood e hizo que la gente volviera a los cines, Top Gun: Maverick, ya participando de menos categorías que las que se esperaba originalmente, no logró triunfar en la categoría de Mejor película. Quizás Tom Cruise lo previó, y por eso mismo se ausentó de la ceremonia.