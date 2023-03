El polémico método de actuación que enfrenta a los protagonistas de Succession

Cada vez más cerca de la cuarta y última temporada de Succession, que transmitirá su primer capítulo este domingo a las 22:00 horas Chile por HBO, parte de la crítica y su elenco principal ya han dado indicios de lo que los seguidores del drama podrán ver en este nuevo ciclo. Este miércoles fue Brian Cox, que da vida al magnate de los medio Logan Roy, el encargado de visitar el late show de Jimmy Fallon, donde habló de la despedida, de la relación entre el elenco y aprovechó de bromear acerca del polémico “método de actuación” de Jeremy Strong (Kendall Roy).

Todo partió en diciembre del 2021, cuando Jeremy Strong en una entrevista con The New Yorker habló sobre la intensidad del proceso artístico al que se sometía al interpretar sus personajes, la “actuación del método”. El actor aseguró que tomaba a su complejo personaje “tan en serio como mi propia vida” y que para él no era un juego. En Succession, Strong se pone en la piel de Kendall Roy, hijo de Logan que sufre de depresión y adicciones.

La polémica no tardó en llegar y fue su mismo coprotagonista, Cox, quien durante el late de Seth Meyers dio su opinión del método en el que Strong se veía involucrado. “El resultado que obtiene Jeremy siempre es bastante tremendo. Solo me preocupa lo que se hace a sí mismo. Me preocupan las crisis a las que se somete para prepararse (...) Simplemente siento que tiene que ser más amable consigo mismo y, por lo tanto, tiene que ser un poco más amable con todos los demás”, manifestó.

Cuando todo parecía haber quedado hasta ahí, en febrero pasado -y el mismo día- se publicó por un lado la portada de la revista GQ con Strong como protagonista, y por el otro Cox concedió una entrevista a Town & Country. Durante su conversación con GQ, Strong reveló haberse sentido juzgado y negó una rencilla con su compañero de trabajo. “Brian Cox se ha ganado el derecho de decir lo que quiera (...) Siento mucho amor por mis hermanos y mi padre en el programa. Y es como una familia en el sentido de que, y estoy seguro de que ellos también dirían esto, no siempre te gustan las personas que amas. Siempre los respeto”.

Mientras que Cox volvía a arremeter contra el método de Strong e insistió en que no necesitaba pasar por ese extremismo parar lograr dar vida a Kendall. Cuando se le preguntó acerca de ese tema, el actor dijo: “Oh, es una p*ta molestia. No me hagas empezar”. “Él es un muy buen actor. Y el resto del elenco no tiene problema. Pero conocer su personaje y qué hace su personaje, solo es parte del conjunto de habilidades. Cuando tengas el don, celebra el regalo. Vuelve a tu tráiler y fuma marihuana, ¿sabes?”, añadió.

La noche de este miércoles en el late de Fallon, el actor volvió a adentrarse en esta polémica -esta vez en un tono de humor-. “He sido un poco duro con eso. Y lo siento por eso. De hecho, he estado tratando de dejar las cosas claras en una serie de Master Class de actuación que he estado haciendo. En realidad, traje un clip. Creo que esto explica de manera más elocuente mis sentimientos sobre la actuación”, dijo Cox.

En el clip el actor dice: “Hola, soy Brian Cox y esta es mi Master Class sobre el arte de la actuación. Consejo n.° 1. ¡Solo hazlo! ¡Acto! ¡Di las malditas líneas! ¡Y no te tropieces con los malditos muebles!”, presentó el actor entre las risas de los asistentes.

El primer capítulo de la temporada 4 de Succession se estrena el 26 de marzo en HBO y HBO MAX a las 22:00 horas Chile.