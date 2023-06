La compleja crisis de De Aguirre en Culturas: paro nacional se acerca al mes e interviene el ministerio del Interior

Cuatro semanas ya suma la paralización de los funcionarios y los trabajadores/as del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en una movilización iniciada el jueves 18 de mayo. Según comentaron en un reciente comunicado, están expectantes. Esperan la respuesta de gobierno “a la contrapropuesta de Plan de Fortalecimiento Institucional que entregaron la semana pasada a las autoridades, en el marco de las conversaciones que se han estado llevando a cabo con la autoridad durante esta movilización”.

Es que en estas cuatro semanas, asegura a Culto el presidente Nacional de ANFUCULTURA, Jorge González San Martín, ha existido un “avance relativo”. ¿Por qué? “Sigue existiendo la piedra de tope. Para poder financiar el Plan de fortalecimiento institucional le propusimos al gobierno -luego de recibir una propuesta- que se hace necesario que renuncien asesores con los salarios más altos y además se reasignen asignaciones críticas”.

Estas, según comenta González, “son asignaciones presupuestarias que se entregan a cargos que, en teoría, tienen una gran responsabilidad, dada por la ejecución presupuestaria o la cantidad de personas que tienen a cargo. Sin embargo, tenemos asesores que no tienen ni una ni otra condición y están recibiendo asignaciones críticas, de 243 millones de pesos al año”.

La Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura) se manifiesta en el frontis del Ministerio, en Valparaíso. Foto: Anfucultura

Ese es el punto crítico que no se ha podido solucionar. “Lamentamos que el gobierno siga obtuso”, señala González.

En estas cuatro semanas de paro, en las que se afirmó que estuvo en riesgo la ejecución del Día del Patrimonio de mayo pasado, en rigor lo único que ha sufrido alteración ha sido la gestión de los Fondos Concursables, así como de “planes y programas que llegan directamente a los territorios”, apunta González. Bibliotecas y Museos han funcionado con normalidad, porque -según explican desde el ministerio- la paralización no corresponde a los funcionarios de Patrimonio, a cargo de esos organismos.

“El punto de la discordia es el plan de fortalecimiento institucional. El gobierno no ha dado su brazo a torcer”, asegura González, y agrega que si bien, se han despedido a dos asesores, uno venía desde el gobierno anterior, y el otro no formaba parte de la línea política de asesoría. “Entonces, están haciendo caja por donde menos les duele políticamente -asegura González- porque tienen compromisos. Pero el mensaje que les damos, es que tienen que ser leales con el Presidente Gabriel Boric. Las personas que tengan que poner su cargo a disposición, que lo hagan. En la segunda vuelta, nosotros invitamos a votar por el Presidente Gabriel Boric, ¿qué esperamos? Dignidad y sentido ético en la función pública. Si esta paralización se ha extendido 4 semanas es porque el gobierno no ha estado a la altura, y dicho en buen chileno, ha pateado la pelota”.

30 MAYO DEL 2023. FACHADA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, EN PARO. FOTO: DEDVI MISSENE

Un aspecto novedoso en el conflicto, es la intervención de una funcionaria -designada por el Ministerio del Interior- en orden a realizar un trabajo técnico para ordenar los temas que preocupan al sindicato. “Lo que nosotros sabemos, es que se han establecido coordinaciones interinstitucionales -explica González-. Nosotros pedimos que se contara con participación del Servicio civil para todos los temas de gestión de personas. Hoy (ayer) se nos informó que hay una persona en comisión de servicio desde Interior”.

“Esta persona, que era la coordinadora del área de personal del Ministerio del Interior, va a apoyar directamente las materias de regularización de procesos de gestión de personas”.

Eso sí, asegura González, ya no está en el tapete la renuncia de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez. “Esperemos que haga su trabajo. Sí estamos atentos y vigilantes ante abandono de deberes”, cuenta.

La voz desde Mincap

Consultados por Culto, en el Ministerio de las Culturas respondieron de manera institucional a través de un comunicado en que detallaron cómo se ha ido trabajando en el asunto. Al mismo tiempo que señalaron estar “con las puertas abiertas al diálogo, para avanzar en conjunto en los desafíos que tenemos internamente y de cara a la ciudadanía”.

“Durante las movilizaciones que afectan a las y los funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, se ha mantenido un diálogo continuo entre representantes de la autoridad y dirigencias de las asociaciones. En las conversaciones se han establecido tres pilares principales de trabajo”.

Y así pasa a detallar: “El primero, la orgánica, que está pendiente desde el gobierno anterior y que se ha estado trabajando de manera participativa desde que asumió la nueva administración en marzo 2022. Hoy el Ministerio cuenta con un borrador de la orgánica que ha sido socializado con funcionarios y funcionarias. Se propuso un cronograma, que incluye una jornada institucional de trabajo con todas y todos los trabajadores, que espera contar con un borrador definitivo para enviar la propuesta a Dirección de Presupuesto (Dipres) y Secretaría General de la Presidencia (Segpres)”.

“El segundo, es la regularización de procesos en Gestión y Desarrollo de las Personas, y existe un trabajo interministerial de apoyo desde el Servicio Civil y la Subsecretaría del Interior. Desde la semana pasada contamos con una persona en comisión de servicio desde el Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas de la Subsecretaría del Interior, quién estará apoyando al departamento de GDP en materias de carrera funcionaria, escalafón de mérito, concursos, entre varios otros temas”.

“El tercero, el de nivelación de cargos. Hoy se efectuará una reunión técnica entre asociaciones y representantes de la autoridad, para revisar una propuesta que cuenta con números, recursos y proyección a dos años, y que incorpora varios criterios presentados por las asociaciones. De llegar a acuerdo por las partes, posteriormente debe ser aprobada por la Dirección de Presupuesto”.

Las conversaciones, asegura González, continuarán esta semana. “La Asamblea Nacional de ANFUCULTURA viajará esta semana a Santiago y Valparaíso, y no regresará a sus regiones hasta no tener una respuesta favorable de las autoridades del Gobierno”. ¿Habrá humo blanco? Solo los protagonistas lo saben.