Crítica de discos de Marcelo Contreras: buen momento para el pop de Kylie Minogue, NSYNC y Dënver

*Kylie Minogue - Tension

Cuando el mundo conoció a Kylie Minogue (55) en 1988 por el chicloso cover de The loco-motion -original de Gerry Goffin y Carole King-, ya era una estrella en su Australia natal como actriz de teleseries. Le costó años y varios álbumes conseguir respeto como artista de electro pop sofisticado bailable, que caló hasta la identificación con la comunidad LGBTQ+. La cima llegó con el single Can’t get you out of my head (2001), un exitazo mundial inolvidable.

Con Tension, su decimosexto álbum, Minogue se reencuentra con la frescura y el gancho mediante escala en el synth pop de los 80, mediatizado con filtros actuales. En distintos pasajes se mimetiza con el estilo y sonido de Grimes, se deja llevar por el funk de salón de Dua Lipa, y la parranda culposa de Bebe Rexha. Si bien responde a las reglas de un género facturado exclusivamente en máquinas, el exceso de perilla en la voz -el estribillo de Story, entre varios ejemplos-, dificulta a ratos identificar su registro. Si dijeran que es una estrella de IA cantando, pasa. A cambio, Tension se esmera en que cada canción sea una experiencia bailable de ambiente cósmico desde Padam Padam, donde el pasado se recrea pensando en el presente y el futuro con sugerencia y clase, los códigos que Kylie Minogue no transa.

*NSYNC - Better place

Entre las boys band más significativas en la historia del pop, NSYNC es la que más tiempo se ha tomado en mostrar señales de vida, tras cerrar un primer ciclo de éxito en 2001 que catapultó a Justin Timberlake como la esperanza blanca del pop, justo en el momento que las mujeres tomaban el dominio del género, hasta hoy en sus manos. Timberlake no se convirtió en el nuevo Michael Jackson como algunos entusiastas auguraban, sino en un artista multimedia interesado en producción audiovisual.

Better place es oficialmente la primera canción de NSYNC en todo este tiempo, parte del soundtrack del film musical animado Trolls band together (estreno 26 de octubre), con Timberlake a cargo de una de las voces protagonistas. En rigor, es una canción suya donde participan los restantes miembros del conjunto vocal. Desde los primeros segundos se sienta la impronta de NSYNC, que siempre marcó una diferencia con otros productos similares, al codificar melancolía en medio de la vocación bailable. Arranca una melodía silbada, canta el líder y luego se une JC Chasez en un breve segmento de tinte urbano, que acelera hasta llegar a un funk con reverencia a Dua Lipa, voces en falsete, guitarra cristalina y percusión simulando palmas. Un grato adelanto de lo que debiera ser un regreso en grande.

*Dënver - Fuera de campo (edición deluxe)

Esta versión remezclada del tercer álbum de Dënver aplaca algunos excesos en el mix de la versión original de 2013, hasta lograr una combinación donde el abundante arsenal instrumental, que incluye cuerdas y vientos, se distribuye en forma más natural y mullida, como un cóctel que neutraliza el resabio etílico y gana en encanto y sofisticación. Todo encaja más natural para una obra representativa de esa dualidad singular del dúo de Milton Mahan y Mariana Montenegro; un imaginario pop de fotonovela representado en géneros y categorías distintas, hasta alcanzar un nivel de profundidad y lecturas crecientes, a una década de su salida.

Un collage compuesto por la canción festivalera de los 70; la música disco más elegante ataviada con cuerdas; los ecos de Jeanette cantando al amor con ingenuidad y erotismo; el indie rock de resonancias siderales -las fenomenales Concentración de campos con Cristóbal Briceño y El árbol magnético ataca por sorpresa-; el cierre brillante con Medio loca (hasta el bikini me estorba), una pequeña sinfonía en dos partes: la segunda como una versión desfigurada de la primera, mientras la voz sugerente fluye impertérrita. El lanzamiento incluye Las Fuerzas como instrumental, y tres remixes de Revista de gimnasia.