Roger Waters manda “a la mierda” al público durante polémico show

El músico Roger Waters protagonizó un tenso momento durante una reciente presentación en el London Palladium el pasado 8 de octubre. El artista retomaba su gira después de un tiempo de silencio. Los medios internacionales detallan que el ex líder de Pink Floyd le dijo al público que se fueran “a la mierda”, lo que generó que varios dejaran el lugar.

Como informan agencias y medios como Euronews o el NME de Reino Unido, sucedió que el público llegó hasta el lugar con la expectativa de ver a Waters y eventualmente escuchar su nueva interpretación del álbum The Dark Side of the Moon (que esta temporada cumplió 50 años), publicada el pasado viernes 6 de octubre, de aspecto mucho austero y crepuscular que la edición original.

Pero ahí ocurrió algo insólito. En vez de arrancar con el repertorio del show -que habría arrancado con atraso-, lo que hizo Waters fue leer parte de sus memorias aún inéditas. “Continuó leyendo desde su computadora portátil, invitando a los fanáticos a tomar notas sobre sus mascotas, incluido un pato llamado Donald, del que habló durante 20 minutos. Fueron 20 minutos en que leyó sólo un texto”, informó Euronews.

Fue entonces que el respetable se hizo sentir para manifestar su molestia. Simplemente no tuvieron paciencia.

Según informan algunos medios como Men’s Journal, allí habría ocurrido que Waters le dijo al público que “se fueran a la mierda”. Después de eso, algunos fans frustrados comenzaron a irse del recinto, según los informes.

Roger Waters, quien en estos meses ha debido enfrentar acusaciones de antisemitismo, se presentará en Chile el próximo 25 y 26 de noviembre en el Estadio Monumental como parte de su gira This is not a drill.